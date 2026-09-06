Chân dung người đẹp khiến Mai Phương Thúy phải ghen tị

Ngày 4/9, Mai Phương Thúy chia sẻ hình ảnh một người đẹp trên trang cá nhân và có nhận xét khá thẳng thắn về đàn em. Đó là hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cụ thể, Mai Phương Thúy viết: "Mặc dù chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc xinh lắm nhưng em có quá nhiều cái khác bù lại rồi. Ảnh này em quá đẹp. Ngày mai đội vương miện em nhé. Chị mà có lỡ chê em thì là do chị ghen tị thôi, em đừng chấp chị nha".

Hình ảnh được đăng tải kèm dòng trạng thái là Bảo Ngọc trình diễn trong trang phục "Lưng trời vương nắng" tại phần thi Dances of the World tối 2/9 ở Nha Trang. Qua chia sẻ trên, có thể thấy 2 chữ "ghen tị" mà Mai Phương Thúy dùng chỉ như một lời đùa vui. Đồng thời, hoa hậu Việt Nam 2006 cũng dành lời khen cho đàn em.

Chia sẻ của Mai Phương Thủy trên trang cá nhân, thừa nhận "ghen tị" với Bảo Ngọc (Ảnh chụp màn hình)

Lê Nguyễn Bảo Ngọc - từ Hoa hậu Liên lục địa đến Top 6 Miss World

Lê Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2001, quê Cần Thơ. Cô nổi bật với chiều cao cao 1,86 m, giành Á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2022 trước khi đăng quang Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập.

Bốn năm sau danh hiệu quốc tế đầu tiên, Bảo Ngọc tiếp tục đại diện Việt Nam tại Miss World 2026 - cuộc thi năm nay quy tụ 111 thí sinh và lần đầu được tổ chức tại Việt Nam.

Ngay trước chung kết, đại diện chủ nhà sở hữu chuỗi thành tích đáng chú ý. Bảo Ngọc lọt Top 23 phần thi Tài năng, Top 20 Head-to-Head Challenge, Top 24 Beauty With a Purpose. Đặc biệt, cô chiến thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương, qua đó giành suất trực tiếp vào Top 40.

Tại chung kết tối 5/9 ở Khánh Hòa, Bảo Ngọc tiếp tục vượt qua các vòng loại để có mặt trong Top 6 thí sinh xuất sắc nhất Miss World 2026. Đây cũng là chặng cuối của đại diện Việt Nam tại cuộc thi. Vương miện năm nay thuộc về Joheirry Mola của Cộng hòa Dominica.

Tối qua - 5/9, Lê Nguyễn Bảo Ngọc dừng chân tại Top 6 chung cuộc Miss World 2026 (Ảnh Báo Khánh Hòa)

Trước khi bước vào đấu trường Miss World, Bảo Ngọc vốn đã là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc. Năm 2020, khi còn là sinh viên, cô từng dự Hoa hậu Việt Nam và lọt vào vòng chung kết. Hai năm sau, người đẹp trở lại mạnh mẽ tại Miss World Vietnam 2022, giành vị trí Á hậu 1 rồi nhanh chóng được trao cơ hội dự Miss Intercontinental.

Bảo Ngọc Thời điểm đăng quang ngôi vị cao nhất, cô mới 21 tuổi và vẫn đang theo học đại học.

Nữ sinh từng tự ti vì quá cao, IELTS 8.0 và thành tích học tập nổi bật

Ngoài các danh hiệu sắc đẹp, học vấn là một trong những yếu tố thường xuyên được nhắc tới khi nói về Bảo Ngọc.

Người đẹp từng học tại Trường THPT Thực hành Sư phạm - Đại học Cần Thơ. Do phát triển chiều cao sớm, suốt những năm đi học, Bảo Ngọc cho biết mình thường là người cao nhất lớp, thậm chí là nữ sinh cao nhất trường. Đặc điểm hình thể sau này trở thành lợi thế trên sân khấu từng khiến cô mặc cảm vì bị bạn bè trêu chọc.

Ngay từ cấp 3, Bảo Ngọc đã đạt IELTS 7.0. Sau khi vào đại học, nhờ học tập trong môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, cô nâng kết quả lên IELTS 8.0. Người đẹp từng chia sẻ rằng mục đích của việc học ngoại ngữ với cô không đơn thuần nằm ở điểm số mà quan trọng hơn là khả năng giao tiếp, truyền tải suy nghĩ và cảm xúc.

Ảnh FBNV

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Bảo Ngọc đỗ nhiều trường đại học nhưng lựa chọn Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM vì nhận được học bổng tuyển sinh và yêu thích môi trường học bằng tiếng Anh.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành năm nhất, cô đã trở thành trợ lý nghiên cứu. Bảo Ngọc cùng Nguyễn Trương Thanh Tâm là đồng tác giả đề tài "Conceptualizing the post-Covid world of hotel service industry", giành giải Ba tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2020 của Trường Đại học Quốc tế. Danh sách kết quả được nhà trường công bố chính thức.

Trong những năm đại học, Bảo Ngọc còn đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, nhận học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ và tham gia nhiều chương trình, dự án khởi nghiệp, môi trường, hoạt động xã hội. Tháng 7/2025, cô được công nhận tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh trong chương trình liên kết giữa Trường Đại học Quốc tế và University of the West of England, Anh.

Theo hồ sơ chính thức của Miss World, Bảo Ngọc hiện có bằng Bachelor of Arts (Honours) in Business & Management và dự kiến theo học chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy tại Columbia University, Mỹ. Ngoài công việc, những sở thích được cô giới thiệu gồm nhiếp ảnh, âm nhạc, nấu ăn, nghệ thuật và đi bộ đường dài.

Ảnh minh họa

Một hướng đi khác được Bảo Ngọc duy trì trong vài năm qua là môi trường và phát triển bền vững. Cô sáng lập Gen Zero - tổ chức do người trẻ dẫn dắt, tập trung thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào các vấn đề khí hậu. Dự án này cũng được Bảo Ngọc mang tới phần thi Beauty With a Purpose tại Miss World 2026.

Cuối năm 2025, Lê Nguyễn Bảo Ngọc nằm trong danh sách 12 Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025. Khi đó, cô được giới thiệu với vai trò Hoa hậu Liên lục địa 2022 và Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Gen Zero.

Từ một nữ sinh từng mặc cảm vì chiều cao đến người đẹp sở hữu vương miện quốc tế, thành tích học tập nổi bật và vị trí Top 6 Miss World, Bảo Ngọc đã có một hành trình nhiều dấu ấn ở tuổi 25. Còn lời "ghen tỵ" của Mai Phương Thúy, xét trong toàn bộ bối cảnh bài đăng, có lẽ chỉ là cách đàn chị nói vui khi dành sự chú ý và kỳ vọng cho đại diện Việt Nam trước một trong những sân khấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô.



