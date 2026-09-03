Mai Phương Thúy bất ngờ nhắc chuyện người yêu

Ở tuổi 38, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn khiến công chúng tò mò bởi cuộc sống kín tiếng và quan điểm khá đặc biệt về hôn nhân.

Mới đây, Mai Phương Thúy thu hút sự chú ý khi đăng tải một bức ảnh mới trên trang cá nhân. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Mai Phương Thúy diện áo thun màu hồng nổi bật, để tóc dài tự nhiên và ngồi dùng bữa trong một không gian mang phong cách ấm cúng. Vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ của cô nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ bạn bè, người hâm mộ.

Hình ảnh mới nhất của Mai Phương Thúy - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý hơn cả là dòng chú thích đầy ẩn ý mà Mai Phương Thúy viết kèm hình ảnh: "Bao giờ mới có người yêu?".

Chỉ một câu hỏi ngắn nhưng lập tức khiến phần bình luận trở nên sôi nổi. Bởi từ trước đến nay, chuyện tình cảm của Hoa hậu Việt Nam 2006 luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Một cư dân mạng hài hước trả lời: "Chút xíu nữa có", trong khi người khác lại động viên nàng hậu bằng bình luận: "Xinh nên không cần yêu".

Không ít khán giả cũng dành lời khen cho diện mạo đời thường của Mai Phương Thúy. Không xuất hiện với những bộ váy cầu kỳ hay lớp trang điểm chỉn chu như tại các sự kiện, người đẹp sinh năm 1988 vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, thoải mái. Hình ảnh giản dị này cũng phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại khá kín tiếng và bình lặng của nàng hậu.

Nhan sắc đỉnh cao của Mai Phương Thúy ở tuổi 38 - Ảnh: FBNV

Đã 20 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy hiện không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động giải trí như trước. Sau một thời gian tích cực tham gia trình diễn thời trang, đóng phim và các sự kiện, cô dần rút khỏi nhịp sống sôi động của showbiz để tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh và những dự án cá nhân.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên có sức hút với công chúng. Mỗi động thái của cô trên mạng xã hội, từ ngoại hình, cuộc sống riêng tư đến chuyện tình cảm, đều dễ dàng trở thành đề tài bàn luận.

Trong những năm gần đây, Mai Phương Thúy cũng từng nhiều lần khiến khán giả chú ý bởi sự thay đổi về ngoại hình. Có thời điểm, người đẹp thừa nhận cân nặng tăng lên đáng kể, sau đó tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường với phong cách thoải mái, đôi khi không ngại để mặt mộc trước công chúng.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả tò mò nhất về Mai Phương Thúy có lẽ vẫn là chuyện tình cảm. Khác với nhiều người đẹp cùng thời, cô hiếm khi công khai các mối quan hệ yêu đương hay chia sẻ chi tiết về đời tư. Chính sự kín tiếng này khiến nàng hậu không ít lần trở thành tâm điểm của những tin đồn trên mạng xã hội.

Trước những đồn đoán về cuộc sống riêng, Mai Phương Thúy từng phải lên tiếng phủ nhận một số thông tin không chính xác. Người đẹp cũng cho thấy cô không quá bận tâm trước áp lực phải kết hôn hay lập gia đình khi bước sang độ tuổi ngoài 30.

Trong một lần chia sẻ quan điểm về hôn nhân, Mai Phương Thúy từng nói: "Nếu bảo tôi kết hôn, làm vợ, làm mẹ thì cực kỳ tuyệt vời. Nhưng để tôi độc thân thì cũng tuyệt vời không kém. Đối với tôi, hai cuộc sống đó đều đạt điểm 10".

Quan điểm này phần nào cho thấy sự thoải mái của Mai Phương Thúy trước những lựa chọn trong cuộc sống. Với cô, kết hôn hay độc thân dường như không phải là tiêu chuẩn để đánh giá sự thành công hay hạnh phúc của một người phụ nữ.

Hiện tại, Mai Phương Thúy vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí hoặc tham gia các chương trình truyền hình, song phần lớn thời gian cô dành cho công việc kinh doanh. Nàng hậu cũng từng thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến cho rằng thành công hiện tại của mình hoàn toàn đến từ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

Dù lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn so với thời kỳ hoạt động sôi nổi trong showbiz, Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút riêng sau hai thập kỷ đăng quang. Và lần này, chỉ với một câu hỏi "Bao giờ mới có người yêu?", nàng hậu một lần nữa khiến công chúng bàn tán.

Không rõ đây chỉ là lời than thở vui vẻ hay thực sự là một tín hiệu về chuyện tình cảm của Mai Phương Thúy. Nhưng với những người luôn quan tâm đến nàng hậu, có lẽ điều họ mong chờ không đơn thuần là một đám cưới hay câu chuyện tình yêu được công khai, mà là được nhìn thấy Mai Phương Thúy hạnh phúc với lựa chọn của riêng mình.

Nguồn ảnh: FBNV