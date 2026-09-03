Hoa hậu Tô Diệp Hà debut làm diễn viên, “cân trọn” tạo hình phụ nữ xưa trong Vũ trụ Chị Chị Em Em

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoa hậu Tô Diệp Hà gây bất ngờ khi được công bố sẽ góp mặt trong “Chị Chị Em Em 3” - thuộc series “Chị Chị Em Em” từ nhà sản xuất Will Vũ. Người đẹp đảm nhận vai chị họ của Thị Mầu - nhân vật trung tâm do Hoa hậu Kỳ Duyên thể hiện.

Vai diễn “ẩn số” thú vị

Trong vở chèo cổ “Quan Âm Thị Kính”, Thị Mầu được giới thiệu là con gái phú ông và ở lớp diễn “Thị Mầu lên chùa”, cô có nhắc đến việc gia đình rất đông chị em. Tuy nhiên, không có nhân vật nào là chị họ Thị Mầu được đề cập đến. Vì vậy, vai diễn của Tô Diệp Hà lại trở thành một “ẩn số”, bởi không ai biết nhân vật này sẽ xuất hiện và đóng vai trò gì, sẽ là chính diện hay phản diện,...

Cũng vì là ẩn số, chị họ Thị Mầu được đánh giá là vai diễn mở ra khoảng không gian sáng tạo cho Chị Chị Em Em 3. Việc ê-kíp bổ sung một nhân vật không có hình mẫu cố định từ chèo cổ cũng đặt ra câu hỏi về dụng ý phía sau vai diễn này, đặc biệt khi mối quan hệ “chị - em” vốn luôn là trục quan trọng của thương hiệu “Chị Chị Em Em”.

Không bị ràng buộc bởi một hình tượng sân khấu đã quá quen thuộc vừa là lợi thế, vừa là bài toán khó với Tô Diệp Hà. Cô có nhiều không gian để cùng đạo diễn xây dựng nhân vật, nhưng đồng thời không sở hữu một “đáp án có sẵn” để tham khảo. Với một người lần đầu đóng phim, thử thách vì thế càng rõ rệt: làm sao khiến một nhân vật hoàn toàn mới vẫn có thể thuyết phục khán giả?

Quan hệ “chị em” cũng là chi tiết đáng chú ý khi đặt trong thương hiệu “Chị Chị Em Em”. Nhân vật vì vậy không chỉ tồn tại như một mắt xích gia đình bên cạnh Thị Mầu mà còn có khả năng góp phần làm rõ hơn những tầng quan hệ giữa phụ nữ với phụ nữ - yếu tố vốn luôn giữ vai trò quan trọng trong hai phần phim trước.

Hào hứng trong lần đầu lấn sân điện ảnh

Không chọn một vai diễn gần với hình ảnh quen thuộc ngoài đời để bắt đầu, Tô Diệp Hà chạm ngõ điện ảnh với một dự án lớn. “Chị Chị Em Em 3” lấy bối cảnh Kinh Bắc xưa. Đây cũng là lần đầu khán giả được nhìn thấy một Tô Diệp Hà ở một vị trí hoàn toàn khác: không phải trên thảm đỏ hay sàn diễn thời trang mà trong một nhân vật thuộc câu chuyện điện ảnh.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Tô Diệp Hà được biết đến qua các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang. Cô từng giành danh hiệu Hoa hậu Tài năng tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm 2018, sau đó hoạt động với vai trò người mẫu, khách mời tại nhiều sự kiện lớn cũng như được tin tưởng giao cho vai trò đồng hành cùng các thí sinh trong những cuộc thi nhan sắc.

“Khi quyết định thử sức với điện ảnh, tôi không nghĩ mình nhất thiết phải bắt đầu bằng một vai lớn. Điều tôi quan tâm là nhân vật có cho mình cơ hội học hỏi và bước ra khỏi vùng an toàn hay không. Khán giả có thể từng thấy một Tô Diệp Hà trên thảm đỏ sự kiện hay các cuộc thi hoa hậu nhưng lần này, tôi hi vọng họ sẽ cảm nhận được sự mới mẻ khi đón nhận vai trò mới của Tô Diệp Hà.

Khi đọc kịch bản ‘Chị Chị Em Em 3’, tôi thích không khí rất riêng của bộ phim, từ bối cảnh, câu chuyện đến mối quan hệ giữa những người phụ nữ. Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất đẹp để mình bắt đầu với lĩnh vực mới” - người đẹp chia sẻ.

Dù đã quen với máy quay và việc xuất hiện trước công chúng, đóng phim lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác với Tô Diệp Hà. Vai diễn này có thể xem là một bài toán khó của cô. Bởi so với những nhân vật từng xuất hiện trong bản chèo cổ, chị họ Thị Mầu lại không hề có một hình tượng cố định nào để người đẹp có thể tham khảo, tìm hiểu thông tin.

Thay vì xem việc lần đầu đóng phim là lý do để tự tạo áp lực, Tô Diệp Hà lựa chọn tâm thế của một người mới: quan sát, lắng nghe và theo sự hướng dẫn của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cùng ê-kíp: “Nhưng việc đóng phim thật sự đưa tôi vào một môi trường hoàn toàn khác. Cảnh quay vài giây nhưng ê-kíp chuẩn bị hàng giờ là cực kì bình thường.

Đạo diễn cùng mọi người trong đoàn hỗ trợ rất nhiều nên càng quay, tôi càng cảm thấy thoải mái hơn.”

“Cân trọn” tạo hình phụ nữ xưa

Cùng với thông tin về vai diễn, tạo hình đầu tiên của Tô Diệp Hà trong “Chị Chị Em Em 3” cũng được hé lộ.

Khác với hình ảnh hiện đại, gợi cảm mà cô thường lựa chọn khi xuất hiện tại các sự kiện, nhân vật của Tô Diệp Hà được tạo hình theo tinh thần của một phụ nữ thuộc gia đình khá giả ở Kinh Bắc xưa. Tổng thể tạo hình không đi theo hướng quá phô trương mà đặt trọng tâm vào sự nền nã, chỉn chu và cảm giác có địa vị.

Đặc biệt, việc nhân vật là người chị trong gia đình cũng khiến tạo hình của Tô Diệp Hà tạo ra sự đối lập thú vị với hình tượng Thị Mầu - người phụ nữ vốn nổi tiếng bởi sự cá tính, chủ động và giàu sức sống.

“Tôi rất thích tạo hình của nhân vật ngay từ những buổi thử trang phục đầu tiên, cảm giác như được bước sang một thế giới khác. Trang phục cũng giúp Hà hiểu thêm về dáng đi, cách ngồi và thần thái mà nhân vật cần có” - người đẹp chia sẻ.

Việc các người đẹp, hoa hậu thử sức diễn xuất vốn không còn xa lạ với điện ảnh Việt. “Chị Chị Em Em” cũng là thương hiệu từng quy tụ nhiều gương mặt bước ra từ các cuộc thi nhan sắc. Việc “người đẹp đóng phim” vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Tô Diệp Hà thử sức.