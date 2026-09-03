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Xuân Son vừa nhận nhiệm vụ mới

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Xuân Son vừa được trao thêm một trọng trách tại đội bóng thành Nam. Anh được kỳ vọng tiếp tục phát huy tầm ảnh hưởng, góp phần truyền lửa cho toàn đội.

Mới đây, CLB Thép Xanh Nam Định công bố nhóm thủ lĩnh của đội bóng trước thềm mùa giải 2026/27. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh tiếp tục được tín nhiệm giữ băng đội trưởng, trong khi bốn đội phó gồm Tô Văn Vũ, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Toàn.

Đội bóng thành Nam công bố dàn thủ lĩnh của đội bóng (Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC)

Việc Xuân Son xuất hiện trong ban cán sự là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong danh sách lần này. Đây là bước tiến mới trong hành trình của Xuân Son tại đội bóng thành Nam. Gia nhập đội bóng Nam Định từ năm 2020, tiền đạo gốc Brazil nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thay thế nhờ khả năng ghi bàn và tạo đột biến.

Anh góp công lớn trong chức vô địch V.League 2023/24 của đội bóng. Tiền đạo sinh năm 1997 ghi tới 31 bàn thắng, chiếm hơn nửa tổng số bàn của Thép Xanh Nam Định, góp công lớn vào chức vô địch sau 39 năm chờ đợi.

Đồng thời, tiền vệ này nhiều lần tỏa sáng ở đấu trường khu vực với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Thép Xanh Nam Định.

Mùa hè vừa qua cũng là quãng thời gian đáng nhớ với Xuân Son. Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, anh cùng đồng đội đăng quang ASEAN Cup 2026 và nhận giải Vua phá lưới. Sau chức vô địch, Tập đoàn Xuân Thiện đã thưởng riêng Xuân Son 500 triệu đồng nhằm ghi nhận những đóng góp của anh cho đội tuyển quốc gia.

Xuân Son và Đình Bắc cùng nhận giải Vua phá lưới tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC)

Giờ đây, tiền đạo 29 tuổi tiếp tục nhận thêm sự tín nhiệm từ chính CLB chủ quản. Việc trao băng đội phó cho Xuân Son cũng cho thấy sự thay đổi trong vai trò của tiền đạo này tại Thép Xanh Nam Định. Từ một ngoại binh nổi bật rồi trở thành cầu thủ nhập tịch, anh giờ là một trong những thủ lĩnh chính thức của đội bóng, mang trên vai thêm trách nhiệm chuyên môn và tinh thần trong mùa giải mới.

Đinh Anh

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