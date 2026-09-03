Hóa ra gu nhà của siêu mẫu Lưu Văn - bạn gái “tổng tài” hot nhất MXH lại giản dị thế này: Căn nhà ngập nắng và đầy cây xanh!

Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của siêu mẫu Lưu Văn và diễn viên Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục nhận được sự quan tâm khi Tỉnh Bách Nhiên đang tỏa sáng trong phim Đầu xuân tươi sáng. Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện về đời tư, một khía cạnh khác của Lưu Văn cũng khiến nhiều người tò mò: người đẹp có gu thời trang nổi tiếng thế giới này sống trong một không gian như thế nào?

Một bài đăng trên RedNote đã hé lộ khá nhiều góc trong căn nhà của Lưu Văn, cho thấy phong cách sống của cô không quá phô trương như nhiều người vẫn tưởng tượng về một siêu mẫu quốc tế. Ngược lại, điều dễ nhận thấy nhất lại là cảm giác gần gũi, có nắng, có cây xanh và có rất nhiều món đồ mang dấu ấn cá nhân.

Ba từ Lưu Văn dùng để nói về nhà mình: Ấm áp, tùy ý và nhiều màu sắc

Theo nội dung được chia sẻ, Lưu Văn chọn ba từ "ấm áp", "tùy ý" và "nhiều màu sắc" để mô tả không gian sống của mình. Đây cũng gần như là cách cô xây dựng toàn bộ căn nhà: Không quá cầu kỳ, không cố gắng biến mọi thứ thành một showroom nội thất mà ưu tiên cảm giác thoải mái khi thực sự sống trong đó.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên là phòng khách có một ô cửa sổ lớn hướng Nam. Hệ cửa kính rộng đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà trong phần lớn thời gian trong ngày, khiến không gian vốn sử dụng tông trắng và màu gỗ trở nên sáng nhưng không lạnh.

Với Lưu Văn, ánh sáng dường như là một phần rất quan trọng của căn nhà. Cô từng chia sẻ rằng khoảnh khắc dễ chịu nhất là mỗi ngày mở cửa phòng và nhìn thấy ánh nắng tràn vào nhà. Chi tiết này nghe khá đơn giản nhưng lại giải thích phần nào vì sao căn nhà của cô tạo cảm giác thư thái ngay từ những hình ảnh đầu tiên.

Không gian không quá "showroom", cây xanh xuất hiện ở khắp nơi

Nếu nhìn qua những hình ảnh được chia sẻ, một điểm khá rõ là Lưu Văn không biến nhà thành nơi chỉ để trưng bày những món đồ nội thất đẹp mắt. Cây xanh được đặt ở nhiều vị trí, từ phòng khách đến những góc nhỏ trong nhà, tạo cảm giác căn nhà luôn có sự sống.

Tông trắng và gỗ giúp tổng thể giữ được sự nhẹ nhàng, trong khi màu xanh của cây cối trở thành điểm nhấn tự nhiên. Đây cũng là kiểu kết hợp khá dễ áp dụng với nhà ở thực tế: nền màu trung tính, nội thất gỗ và thêm cây xanh thay vì cố gắng sử dụng quá nhiều màu sắc cùng lúc.

Điều thú vị là dù Lưu Văn gọi căn nhà của mình là "nhiều màu sắc", màu sắc ở đây không đến từ việc mỗi món đồ đều rực rỡ. Nó xuất hiện thông qua cây cối, đồ trang trí, chất liệu và những món nội thất có cá tính riêng.

Siêu mẫu không quá ám ảnh chuyện đồ mới hay cũ

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trong cách Lưu Văn bài trí nhà là cô không quá coi trọng việc một món đồ phải mới hoàn toàn.

Những món nội thất mang dấu vết thời gian được đặt cạnh các vật dụng mới, tạo nên sự pha trộn khá tự nhiên. Những vết xước, màu gỗ cũ hay dấu hiệu sử dụng không nhất thiết phải được che đi, thậm chí còn khiến căn nhà có cảm giác sống động hơn.

Cách lựa chọn này cũng khá khác với kiểu trang trí nhà thường thấy trên mạng xã hội, nơi mọi thứ đều phải đồng bộ, mới tinh và hoàn hảo trong từng góc chụp. Với Lưu Văn, một chiếc ghế cũ có thể đứng cạnh một món đồ mới nếu chúng thực sự phù hợp với không gian và khiến cô cảm thấy thoải mái. Có lẽ vì vậy mà căn nhà dù được thiết kế chỉn chu vẫn không tạo cảm giác quá xa cách.

Không gian sống của một người thường nói khá nhiều về tính cách của họ, và căn nhà của Lưu Văn cũng vậy. Thay vì chạy theo một phong cách nội thất duy nhất, cô để những món đồ mình yêu thích cùng tồn tại. Ánh sáng tự nhiên, cây xanh, nội thất gỗ, những món đồ mang phong cách vintage và các vật dụng mới được đặt cạnh nhau mà không quá quan tâm đến chuyện phải tạo thành một "concept" hoàn hảo.

Điểm này khá thú vị nếu nhìn từ góc độ thời trang. Trên sàn diễn, Lưu Văn có thể biến hóa với rất nhiều phong cách khác nhau, nhưng khi trở về nhà, cô lại lựa chọn một không gian đơn giản và có tính cá nhân cao hơn. Đó cũng là kiểu nhà càng nhìn lâu càng thấy có nhiều chi tiết để khám phá, thay vì vừa bước vào đã bị choáng ngợp bởi những món đồ đắt tiền.

Một căn nhà đẹp không nhất thiết phải thật xa hoa

Điều đáng chú ý nhất trong những hình ảnh về nhà Lưu Văn có lẽ không phải diện tích hay giá trị của nội thất, mà là cách cô tạo ra cảm giác "đây là nơi để sống".

Có ánh nắng chiếu vào phòng, có cây xanh, có những món đồ cũ vẫn được giữ lại, có những vật dụng mới được thêm vào theo sở thích và quan trọng nhất là không gian đủ thoải mái để chứa cả những thay đổi theo thời gian.

Những hình ảnh này cũng phần nào cho thấy gu thẩm mỹ của Lưu Văn không chỉ nằm trên sàn diễn. Nó xuất hiện trong cách cô lựa chọn nơi ở và sắp xếp những thứ mình muốn nhìn thấy mỗi ngày.

Giữa rất nhiều căn nhà được chăm chút để trở nên thật hoàn hảo trên mạng xã hội, không gian của Lưu Văn lại gây thiện cảm bởi sự tự nhiên. Không cần quá nhiều đồ hiệu hay những chi tiết phô trương, một căn nhà có ánh sáng, cây xanh và những món đồ mình thực sự yêu thích đôi khi đã đủ để trở thành nơi muốn trở về.