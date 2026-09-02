Vì sao Đình Bắc lại treo áo của Quế Ngọc Hải ở nơi trang trọng nhất trong căn nhà vừa xây?

Trong ngôi nhà mới khang trang vừa hoàn thành dành tặng bố mẹ tại quê nhà Nghệ An, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã trân trọng dành vị trí trung tâm nhất ở phòng khách để trưng bày chiếc áo đấu số 3 của trung vệ Quế Ngọc Hải. Đó không chỉ là sự tôn vinh một thần tượng bóng đá, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới người đàn anh đã luôn sát cánh, dìu dắt anh vượt qua những khúc quanh gian khó nhất của nghiệp quần đùi áo số.

Chiếc áo số 3 của Ngọc Hải trong nhà Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Căn nhà hiện đại, chỉn chu đến từng chi tiết là thành quả sau những năm tháng nỗ lực cống hiến không biết mệt mỏi của Đình Bắc. Nhưng điều khiến bất kỳ ai bước vào không gian phòng khách mở cũng phải chú ý chính là chiếc áo đấu số 3 mang tên Quế Ngọc Hải ở đội tuyển quốc gia, được đóng khung kính sang trọng và đặt ở vị trí trang trọng nhất.

Với Đình Bắc, hình ảnh trung vệ Quế Ngọc Hải đã khắc sâu trong tâm trí từ khi anh còn là một cậu bé ôm giấc mơ quần đùi áo số. Tác phong thi đấu máu lửa, bản lĩnh thủ lĩnh cùng hành trình sự nghiệp kiên cường của đàn anh sinh năm 1993 đã trở thành thước đo và kim chỉ nam để tuyển thủ trẻ này noi theo. Mối duyên ấy càng thêm bền chặt khi Đình Bắc theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Từ tư cách một người hâm mộ nhỏ tuổi, anh dần trở thành người em thân thiết và luôn kính cẩn gọi Quế Ngọc Hải bằng hai từ "sư phụ".

Đình Bắc thần tượng Quế Ngọc Hải (Ảnh: FBNV)

Tình cảm đặc biệt ấy không tự nhiên mà có. Nó được bồi đắp qua những tháng ngày Đình Bắc phải đối mặt với áp lực dư luận và những nốt trầm trong sự nghiệp. Ở độ tuổi còn quá trẻ, khi sóng gió truyền thông hay chấn thương dễ làm nhụt chí một tài năng mới chớm, Quế Ngọc Hải chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của anh.

Đình Bắc từng tâm sự chân thành: "Anh Quế Ngọc Hải đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tiếp thêm cho tôi nhiều động lực để cố gắng phát triển hơn nữa. Trong những thời khắc khó khăn nhất, anh đều luôn có mặt bên cạnh hoặc gọi điện để động viên, giúp tôi thoát khỏi tâm lý bế tắc để thổi bùng khát vọng chiến đấu. Dù mệt mỏi hay khó khăn đến mấy, chỉ cần thấy anh Hải gọi là tôi cảm thấy mọi thứ trở nên đơn giản, nghe anh Hải động viên là bản thân lập tức sung sức và tự tin trở lại ngay".

Sự hiện diện của chiếc áo số 3 ngay giữa phòng khách là sự ghi nhận sự chân tình của người đi trước. Trong ngày gia đình Đình Bắc tân gia, sự xuất hiện của vợ chồng Quế Ngọc Hải - Dương Thùy Phương cùng những người anh em thân thiết càng làm đậm nét thêm mối quan hệ thiết tha giữa hai thế hệ tuyển thủ.

Trút bỏ những áp lực thi đấu, Đình Bắc giờ đây đã trưởng thành vượt bậc. Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026 với cú đúp danh hiệu cá nhân "Vua phá lưới" và "Cầu thủ xuất sắc nhất giải", anh tiếp tục tỏa sáng trong màu áo CLB CAHN để giành Siêu cúp quốc gia. Khép lại ngày vui gia đình, tiền đạo trẻ lập tức hội quân cùng đội bóng chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải V.League mới. Và trên chặng đường phía trước, điểm tựa từ gia đình, anh em đồng đội chắc chắn vẫn là nguồn năng lượng để Đình Bắc tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.