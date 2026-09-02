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Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tham vọng mở 1.000 cửa hàng Trung Nguyên ở Trung Quốc, hiện có bao nhiêu quán tại Mỹ và đất nước tỷ dân?

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Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tham vọng mở 1.000 cửa hàng Trung Nguyên ở Trung Quốc, hiện có bao nhiêu quán tại Mỹ và đất nước tỷ dân?

Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang có những bước tiến mới, tiếp tục mở rộng hệ thống tại Trung Quốc và Mỹ.

Tham vọng tại thị trường tỷ dân

Trung Quốc từ lâu được xem là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm trong chiến lược mở rộng của Trung Nguyên Legend. Nhìn vào tiềm năng của thị trường tỷ dân, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend - từng chia sẻ, nếu mỗi người Trung Quốc chi 1 USD cho cà phê Trung Nguyên, tập đoàn có thể thu về tỷ USD.

Tháng 9/2022, Trung Nguyên Legend khai trương cửa hàng Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend đầu tiên tại Trung Quốc, trên đường Nam Kinh, Thượng Hải. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã đặt mục tiêu phát triển 1.000 quán cà phê tại các tỉnh, thành của Trung Quốc thông qua hình thức hợp tác đầu tư nhượng quyền nhằm “đẩy mạnh sự hiện diện của cà phê Việt ra thế giới thông qua các không gian mang văn hóa bản địa”.

Không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đầu tiên tại Trung Quốc

Sau 4 năm, hệ thống của Trung Nguyên Legend tại thị trường này tiếp tục được mở rộng. Riêng ngày 30/7/2026, doanh nghiệp đồng loạt khai trương thêm 3 không gian mới tại Côn Sơn, Trung Quốc.

Tính đến nay, Trung Nguyên Legend đã có hơn 30 không gian quán tại đất nước tỷ dân, hiện diện tại một số tỉnh, thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu, Chiết Giang…

Theo thông tin do Trung Nguyên Legend công bố, hệ thống quán của thương hiệu này từng được ghi nhận là thương hiệu cà phê đến từ Đông Nam Á có số lượng quán nhiều nhất tại Trung Quốc, đồng thời đạt thứ hạng cao tại một số bảng xếp hạng quốc tế ở các hạng mục như “Quán cà phê tốt nhất” và “Thương hiệu chuẩn mực trải nghiệm văn hóa cà phê của năm”.

Trung Nguyên Legend vừa mở 3 không gian mới tại Côn Sơn, Trung Quốc

Hiện Trung Nguyên Legend đẩy mạnh hiện thực hoá mục tiêu phát triển 130 quán tại thị trường tỷ dân.

Bước tiến mới ở Mỹ

Không chỉ mở rộng tại Trung Quốc, Trung Nguyên Legend cũng tiếp tục phát triển hệ thống tại Mỹ.

Trong tháng 8/2026, thương hiệu này khai trương thêm 2 cửa hàng nhượng quyền Trung Nguyên E-Coffee tại Frisco và Garland, bang Texas, nâng tổng số cửa hàng của Trung Nguyên Legend tại Mỹ lên 20. Trước đó, hệ thống Trung Nguyên E-Coffee đã hiện diện tại một số thành phố thuộc bang Texas như Katy, Houston và Carrollton.

Cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee khai trương tại Garland, Texas

Khách hàng quốc tế đến trải nghiệm cà phê Việt Nam tại cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee trong ngày đầu khai trương tại Frisco, Texas (Mỹ).

Theo định hướng được doanh nghiệp công bố, Trung Nguyên Legend đặt mục tiêu phát triển 100 quán tại Mỹ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có kế hoạch mở rộng hệ thống tại Melbourne (Australia) và Canada, đồng thời hướng tới các thị trường như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp cùng một số quốc gia tại châu Á và châu Âu.

Bên cạnh hệ thống quán, Trung Nguyên Legend cho biết các sản phẩm cà phê của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam, góp phần đưa thương hiệu và cà phê Việt đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.

Theo Trung Nguyên Legend

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

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