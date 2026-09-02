Hoa hậu Việt vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh: Chân tay co cứng, đầu óc không tỉnh táo

Nguyễn Đình Như Vân là người mẫu hoạt động lâu năm trong làng thời trang Việt Nam. Mới đây, cô thu hút sự chú ý khi chia sẻ về trải nghiệm sức khỏe khiến bản thân hoảng sợ. Nữ người mẫu cho biết bản thân vừa trải qua một cơn chóng mặt dữ dội và sau đó được xác định mắc chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (BPPV).

Mở đầu đoạn clip, Như Vân mô tả cảm giác mà cô phải trải qua: "Đầu óc của Vân đang quay cuồng và vòng mắt của Vân nó giật giật, giật giật như thế này. Chân tay mình thì co cứng lại, ói mửa, đầu óc thì không tỉnh táo nữa". Nữ người mẫu cho biết đây là một chủ đề khá lạ và cô muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nhiều người có thêm thông tin về tình trạng này. Như Vân gọi đây là "một cơn thập tử nhất sinh" mà bản thân vừa trải qua.

Theo chia sẻ của cô, những triệu chứng đầu tiên xuất hiện vào ban đêm, khi cô ngồi dậy để đi vệ sinh. "Vân bị chóng mặt quay cuồng, giống như là nguyên cái nhà nó quay giòn giòn, giống như là các bạn ngồi lên trên cái ghế xoay của em bé mà xoay thiệt nhanh", cô cho hay. Cơn chóng mặt khiến cô không thể nhìn rõ, không thể đứng vững và chỉ có thể ngã xuống.

Như Vân chia sẻ bản thân mắc bệnh chóng mặt tư thế kịch phát lành tính - BPPV. Nguồn: FBNV

Ban đầu, Như Vân cho rằng mình có thể bị ngộ độc thực phẩm hoặc thiếu nước nên không quá lo lắng. Cô kể: "Vân bỏ qua. Vân uống thuốc giảm đau này, thuốc cảm này, thuốc giảm đau bụng này để mà mình xử lý cái triệu chứng tạm thời".

Tuy nhiên, tình trạng không những không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn khi cô tiếp tục làm việc. Như Vân cho biết mỗi khi ngửa đầu, nghiêng sang một bên hoặc di chuyển, cảm giác quay cuồng lại xuất hiện. "Nó quay vòng tròn như này, mà quay quay quay mà trái đất nghiêng ngả luôn. Không có thấy được cái gì, đầu óc mình không đứng vững luôn", nữ người mẫu mô tả.

Đáng chú ý, theo lời kể của Như Vân, mỗi cơn chóng mặt thường kéo dài chưa đến một phút rồi tạm thời hết, sau đó lại có thể xuất hiện trở lại. Điều khiến cô lo lắng nhất là nguy cơ mất thăng bằng và té ngã: "Nếu mà không có ai đỡ mình, mình chắc chắn sẽ bị té và mình có thể là gãy xương hay là mình bị ảnh hưởng rất là nhiều".

Như Vân cho biết sau khi tìm hiểu, cô mới biết những triệu chứng mình gặp phải có liên quan đến BPPV - Benign Paroxysmal Positional Vertigo, hay chóng mặt tư thế kịch phát lành tính. Đây là tình trạng có thể gây ra những cơn chóng mặt xoay tròn khi người bệnh thay đổi tư thế đầu.

Cơn chóng mặt khiến cô không thể nhìn rõ, không thể đứng vững và chỉ có thể ngã xuống. Ảnh: FBNV

Nguyễn Đình Như Vân sinh năm 1991, là người mẫu hoạt động lâu năm trong làng thời trang Việt Nam. Cô sở hữu chiều cao 1,74 m cùng hình thể nổi bật, từng được biết đến với phong cách gợi cảm và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình, show diễn thời trang.

Năm 2023, Như Vân gây chú ý khi tham gia The New Mentor, thuộc đội Hồ Ngọc Hà và giành ngôi Á quân 1. Sau đó, cô tiếp tục thử sức tại đấu trường nhan sắc và đăng quang Miss Global Vietnam 2024, trước khi trở thành người Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Miss Global 2025 tại Thái Lan.

Hiện Như Vân vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực thời trang, sắc đẹp và thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời sống trên mạng xã hội. Cô cũng nhận được sự quan tâm bởi hình ảnh một người mẫu có nhiều năm hoạt động trong showbiz và không ngại chia sẻ những trải nghiệm cá nhân với công chúng.

Nguyễn Đình Như Vân là người mẫu hoạt động lâu năm trong làng thời trang Việt Nam. Ảnh: FBNV