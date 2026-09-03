Căn hộ chỉ 15m² nhưng vẫn chia được 2 tầng: Phòng khách, bếp và giường đôi đều không thiếu

Sống trong những thành phố đông đúc như Thượng Hải, diện tích nhà ở luôn là một bài toán khó. Với những người sống một mình, căn hộ nhỏ có thể giúp giảm áp lực chi phí, nhưng đổi lại là câu hỏi: Làm thế nào để 10–15m² không biến thành một căn phòng chật kín đồ đạc?

Căn hộ của một phụ nữ trẻ tại Thượng Hải đang được chú ý trên mạng xã hội chính vì cách giải bài toán này. Tổng diện tích chỉ khoảng 15m², mặt bằng hẹp và kéo dài, nhưng thay vì cố nhồi mọi chức năng trên cùng một mặt sàn, cô tận dụng chiều cao trần để chia không gian thành hai tầng.

Nhờ vậy, căn hộ nhỏ vẫn có đủ những khu vực sinh hoạt cơ bản mà không tạo cảm giác mọi thứ chồng chéo lên nhau.

Vừa bước vào nhà đã là khu giặt, tủ giày và nơi lưu trữ

Điểm đầu tiên dễ nhận thấy trong căn hộ là gần như không có diện tích nào bị bỏ phí.

Ngay sát lối vào, chủ nhà bố trí một hệ tủ tích hợp máy giặt. Phần tủ này đồng thời đảm nhiệm vai trò tủ giày và khu lưu trữ đồ dùng sinh hoạt.

Dép đi trong nhà được đặt gọn cạnh cửa, trong khi giày dép đi ngoài được cất vào tủ. Máy giặt cũng được đưa vào cùng một hệ nội thất thay vì đứng riêng lẻ giữa phòng.

Đây là chi tiết khá quan trọng đối với những căn hộ nhỏ. Khi diện tích chỉ khoảng 15m², mỗi món đồ đặt độc lập đều có thể khiến lối đi trở nên chật hơn. Việc gom nhiều chức năng vào cùng một hệ tủ giúp mặt bằng gọn đáng kể.

Toàn bộ căn hộ chỉ có một lối đi chạy từ cửa vào đến cuối nhà. Hai bên được tận dụng để bố trí nội thất theo chiều dọc, nhờ đó vẫn giữ được khoảng trống cần thiết để di chuyển.

Hệ thống chiếu sáng cũng được tối giản với đèn âm trần và đèn trần mỏng, hạn chế những loại đèn thả có thể làm trần nhà thấp và rối mắt hơn.

Không có bếp riêng nhưng vẫn đủ chỗ nấu ăn hàng ngày

Với một căn hộ chỉ khoảng 15m², việc dành riêng vài mét vuông cho bếp gần như không khả thi.

Thay vào đó, chủ nhà biến phần mặt bàn phía trên khu máy giặt thành một góc bếp nhỏ. Một số thiết bị như bếp từ, nồi điện và đồ gia dụng cỡ nhỏ được bố trí trên mặt bàn hoặc giá treo.

Khu vực này không phù hợp với những người thường xuyên nấu nhiều món hoặc sử dụng bếp công suất lớn, nhưng với một người sống một mình, các nhu cầu cơ bản như luộc, hâm nóng, nấu mì, nấu canh hay chuẩn bị những bữa ăn đơn giản vẫn có thể đáp ứng.

Đối diện khu nấu ăn là bồn rửa mặt.

Phía dưới lavabo tiếp tục được tận dụng làm tủ chứa đồ vệ sinh, giấy và các vật dụng dự phòng. Một chiếc gương tròn đơn giản được treo phía trên thay vì lắp tủ gương lớn.

Cách bố trí này chấp nhận giảm một phần khả năng lưu trữ để đổi lấy cảm giác thoáng hơn cho khu vực vốn đã rất nhỏ.

Phòng tắm và nhà vệ sinh nằm phía trong, được ngăn cách bằng cửa kính mờ dạng trượt. Dù diện tích không lớn và không có cửa sổ, việc sở hữu phòng vệ sinh riêng vẫn là một điểm cộng đáng kể đối với loại căn hộ mini.

Bất ngờ nhất là 15m² vẫn có một phòng khách thực sự

Đi sâu vào cuối căn hộ là khu vực có cửa sổ lớn, nơi chủ nhà bố trí một phòng khách nhỏ.

Không có bàn trà, cũng không có những món đồ trang trí cầu kỳ, nhưng vẫn có sofa, TV, điều hòa và khoảng trống đủ để sử dụng như một khu sinh hoạt riêng.

Do căn hộ nằm ở tầng thấp, bên ngoài cửa sổ có nhiều cây xanh. Từ bên trong nhìn ra, lớp cây này vô tình tạo cảm giác giống như một khoảng vườn nhỏ, đồng thời giúp không gian bớt bí bách.

Ở sát cửa sổ còn có một chiếc bàn dài.

Đây cũng là món nội thất đa năng nhất trong căn hộ: ban ngày có thể dùng làm bàn làm việc, khi cần trở thành bàn ăn, thậm chí có thể sử dụng để chơi game hoặc đặt các thiết bị điện tử.

Không gian phía dưới còn được tận dụng để bố trí hộp vệ sinh cho mèo. Điều này cho thấy ngay cả căn hộ diện tích rất nhỏ vẫn có thể đáp ứng thêm nhu cầu nuôi thú cưng nếu bố trí hợp lý.

Quyết định đáng giá nhất: Đưa giường ngủ lên gác lửng

Điểm khiến căn hộ 15m² này trở nên đặc biệt nằm ở phần chiều cao.

Thay vì đặt giường trên mặt sàn và mất gần một nửa diện tích sử dụng, chủ nhà tận dụng trần cao để làm gác lửng.

Không gian ngủ được đưa hoàn toàn lên tầng trên, trong khi tầng dưới được giải phóng cho phòng khách và các chức năng sinh hoạt khác.

Đây chính là lý do căn hộ dù rất nhỏ vẫn tạo được cảm giác giống một căn loft thu nhỏ.

Trên gác lửng vẫn bố trí được giường đôi. Phần gầm và các góc xung quanh tiếp tục được tận dụng làm chỗ lưu trữ đồ.

Thậm chí một máy điều hòa riêng cũng được lắp ở khu vực tầng trên để tránh tình trạng nóng và bí vào mùa hè.

Nếu không có gác lửng, gần như toàn bộ diện tích phía cuối nhà sẽ phải dành cho giường ngủ. Khi đó, căn hộ khó có thể giữ được phòng khách và bàn làm việc như hiện tại.

Tuy nhiên, cách làm này cũng có một nhược điểm rõ ràng: cầu thang khá dốc và hẹp.

Việc leo lên xuống hàng ngày có thể không phải vấn đề với người trẻ, nhưng sẽ bất tiện nếu thường xuyên phải thức dậy ban đêm hoặc với những người có vấn đề về vận động. Vì thế, thiết kế gác lửng chỉ thực sự phù hợp khi chiều cao trần, kết cấu và độ an toàn của cầu thang được tính toán kỹ.

Điều đáng học từ căn hộ 15m² không phải là "nhồi" thật nhiều đồ

Nhìn tổng thể, căn hộ này không rộng hơn sau khi cải tạo. Điều thay đổi là cách phân chia thể tích của căn phòng.

Chủ nhà gần như áp dụng ba nguyên tắc xuyên suốt: nội thất bám tường, mỗi món đồ đảm nhiệm nhiều chức năng và tận dụng chiều cao thay vì chỉ sử dụng mặt sàn.

Máy giặt nằm trong hệ tủ. Bàn vừa là bàn ăn vừa là bàn làm việc. Giường ngủ được đưa lên tầng trên. Tủ được đóng theo kích thước thực tế thay vì sử dụng quá nhiều đồ nội thất rời.

Nhờ vậy, 15m² vẫn giữ được một khoảng phòng khách, một khu bếp nhỏ, phòng tắm riêng, chỗ làm việc và khu ngủ tương đối tách biệt.

Đây cũng là điều đáng tham khảo với những căn studio hoặc phòng trọ diện tích nhỏ: không nhất thiết phải cố đưa thật nhiều đồ vào nhà, quan trọng hơn là xác định chức năng nào cần chiếm diện tích cố định và chức năng nào có thể kết hợp.

Một căn nhà nhỏ khó trở nên rộng rãi theo nghĩa thực sự. Nhưng nếu từng mét vuông được sử dụng đúng cách, cảm giác sống bên trong có thể khác hoàn toàn.