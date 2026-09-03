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Chỉ vài giây con gái Phương Oanh nói chuyện với mẹ, dân mạng xem xong tan chảy vì một câu

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Đoạn clip chưa đầy 30 giây ghi lại cảnh Phương Oanh vừa nấu ăn vừa bế con gái, và những câu bập bẹ của bé Jenny khiến người xem không rời mắt được.

Trong đoạn clip mới nhất, Phương Oanh xuất hiện với tạp dề đen và đôi găng tay bếp màu hồng, đang dở tay sơ chế đồ ăn trong căn bếp quen thuộc của gia đình. Bé Jimmy được mẹ bế trên tay, còn cô em Jenny đứng phía dưới, bám vào mép bàn đá rồi với tay lên nũng nịu đúng một tiếng: "Bế".

Chỉ một tiếng đó thôi, Phương Oanh đặt con trai xuống và nhấc bổng cô con gái lên. Được mẹ ôm rồi, Jenny chưa chịu yên, tiếp tục đòi thêm: "Chơm... chơmm", cách nói ngọng của một em bé hơn hai tuổi khi muốn mẹ thơm mình. Nữ diễn viên cúi xuống áp má vào con, cả hai mẹ con cười khúc khích ngay giữa bếp.

Đoạn clip dễ thương của hai mẹ con Phương Oanh

Phần khiến người xem tan chảy nhất lại nằm ở nửa sau. Phương Oanh nhón một miếng đồ ăn nhỏ đưa lên hỏi con, Jenny gật đầu đáp "có ạ" rồi tự cầm lấy bỏ vào miệng. Nhai xong, cô bé nói tiếp một câu gọn gàng và rành rẽ: "Cảm ơn mẹ ạ". Rồi vẫn chưa hết, Jenny xuýt xoa "ummmmm" ra chiều ngon miệng, quay sang chỉ tay về phía bàn bếp và hỏi mẹ: "Cái gì gì đây mẹ...".

Điều khiến khán giả chú ý không phải là cảnh quay đẹp hay căn bếp sang trọng, mà là việc một em bé mới hơn hai tuổi đã biết xin, biết cảm ơn và biết đặt câu hỏi trong cùng một đoạn hội thoại ngắn. Cách Phương Oanh trả lời con cũng rất từ tốn, không hối thúc, dù tay vẫn đang bận đồ ăn.

Chỉ vài giây con gái Phương Oanh nói chuyện với mẹ, dân mạng xem xong tan chảy vì một câu - Ảnh 1.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh và Shark Bình chào đời tháng 5/2024, bé trai tên thật là Nguyễn Nhật Khang, gọi ở nhà là Jimmy, bé gái là Nguyễn Nhật Hạ, tên gọi Jenny. Hai bé hiện đã hơn hai tuổi và cùng đi học mẫu giáo từ năm ngoái. Thời gian gần đây, nữ diễn viên hoạt động trở lại trên mạng xã hội với những đoạn vlog nấu ăn, và các con thường xuyên xuất hiện tự nhiên trong khung hình như vậy.

Hồi tháng 6, Phương Oanh từng chia sẻ chuyện hai con bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2, khi các bé bắt đầu có chính kiến riêng nhưng chưa đủ vốn từ để diễn đạt cảm xúc, dẫn đến những cơn dỗi hờn và ăn vạ liên tục. Cô nói mình không coi đó là điều tiêu cực mà xem như dấu hiệu con đang lớn, đồng thời chuẩn bị hẳn một góc riêng trong nhà để các bé ngồi lại bình tĩnh mỗi khi nổi nóng. Nhìn cách Jenny nói "cảm ơn mẹ ạ" trong clip, có thể thấy sự kiên nhẫn ấy đang cho kết quả.

Theo Trân Ni

Phụ Nữ Mới

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