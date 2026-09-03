"Cầu thủ nghèo" cưới nữ hoàng nhạc Pop giàu nhất hành tinh, mua luôn biệt thự ven hồ 135 tỷ đồng ngay trước hôn lễ

Ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce đã hoàn tất việc mua căn biệt thự tại Bratenahl, Ohio vào ngày 2/3/2026 với giá khoảng 135 tỷ đồng. Theo TMZ, Kelce là người duy nhất đứng tên trong giao dịch này. Thời điểm mua nhà khiến thương vụ nhanh chóng được chú ý khi chỉ vài tháng sau đó, Travis Kelce kết hôn với "nữ hoàng nhạc Pop" tài sản 3 tỷ đô - Taylor Swift.

Ảnh: Getty

Biệt thự rộng gần 2.000 m² bên hồ Erie

Căn biệt thự nằm trên khu đất rộng khoảng 3,5 acre, tương đương 1,4 ha, dọc theo hồ Erie. Công trình có 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm và hơn 21.000 feet vuông diện tích sử dụng, tương đương khoảng 1.950 m². Các chuyên gia bất động sản David Ayers và Nick Zawitz mô tả nơi đây là sự kết hợp giữa vẻ tráng lệ của thời kỳ Gilded Age và những tiện nghi xa xỉ hiện đại.

Căn nhà đã trải qua một năm cải tạo trước khi ông xã Taylor Swift mua lại. Những chi tiết nguyên bản được phục hồi, trong khi nhiều hạng mục hiện đại cũng được nâng cấp. Bên trong biệt thự có rạp chiếu phim tại gia và phòng game được bố trí trong phòng khiêu vũ cũ. Không gian còn có phòng billiards, khu chơi poker, quầy bar, hầm rượu, phòng thử rượu, phòng tập thể hình và phòng xông hơi.

Bên ngoài là hồ bơi nước nóng với tầm nhìn hướng ra hồ Erie. Với quy mô hơn 1.900 m² cùng hàng loạt tiện nghi, căn biệt thự mang đến cho Kelce một không gian sống riêng tư và đẳng cấp ngay gần nơi anh từng trưởng thành.

Travis Kelce hoàn tất thương vụ vào tháng 3, trong khi đám cưới với Taylor Swift diễn ra vào tháng 7. Hai người sau đó tổ chức hôn lễ tại New York. Cả Kelce và Swift chưa công khai xác nhận căn biệt thự ở Ohio sẽ trở thành nơi ở chính của họ sau khi kết hôn. Việc Kelce lựa chọn một bất động sản nằm gần quê nhà vào đúng giai đoạn cuộc sống riêng bước sang một chương mới vẫn khiến thương vụ nhận được nhiều sự chú ý. Căn biệt thự cũng nằm gần một sân bay tư nhân, yếu tố có thể giúp việc di chuyển của Kelce thuận tiện hơn.

Ảnh: Getty

Bất động sản của "cầu thủ nghèo" làm chồng Taylor Swift

Căn nhà ở Ohio không thay thế bất động sản mà Kelce đang sở hữu tại Kansas City. Năm 2023, ngôi sao Kansas City Chiefs đã mua một biệt thự có cổng bảo vệ với giá gần 6 triệu USD, tương đương khoảng 151 tỷ đồng. Vì vậy, thương vụ mới dường như bổ sung thêm một không gian sống thay vì đánh dấu việc Kelce rời Kansas City. Nếu căn nhà tại Kansas City gắn với sự nghiệp NFL của anh, bất động sản bên hồ Erie lại đưa Kelce trở về gần cội nguồn.

Travis Kelce là ngôi sao bóng bầu dục nổi tiếng đình đám nước Mỹ. Tuy nhiên, so với khối tài sản 2 tỷ đô của Taylor Swift - nữ nghệ sĩ ca nhạc giàu nhất hành tinh, tài sản của người chồng cầu thủ khá khiêm tốn. Đó cũng là lý do, truyền thông và người hâm mộ thường ví von Travis Kelce là "cầu thủ nghèo" cưới được vợ tỷ phú đô la.