Cầu thủ nổi tiếng lương 150.000 bảng/tuần vẫn đi con xe "cà tàng" gây sốt

Mới đây, Joao Neves – ngôi sao đang hưởng mức lương khoảng 150.000 bảng/tuần (khoảng 5 tỷ đồng) tại PSG đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi xuất hiện tại sân tập trên một chiếc xe van Peugeot bình dân. Ngay cả một tiền vệ hai lần liên tiếp vô địch Champions League cũng không hề ngần ngại cầm lái một chiếc xe chỉ có giá vỏn vẹn 7.000 bảng (khoảng 230 triệu đồng).

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội TikTok ghi lại khoảnh khắc tiền vệ người Bồ Đào Nha thân thiện dừng lại ký tặng và trò chuyện cùng cổ động viên, trước khi nhấn ga phóng đi trên chiếc xe nhỏ bé của mình. Trừ khi Neves làm thêm nghề thợ sơn hay thợ trang trí nội thất vào cuối tuần, người ta chỉ có thể đoán già đoán non về lý do khiến anh gắn bó với phương tiện này. Đáng chú ý, đây thậm chí không phải một chiếc xe mới mà là dòng Peugeot Partner đời 2021.

Ngôi sao PSG vẫn đi chiếc xe nhỏ giá rẻ (Ảnh: TT)

Với thu nhập hàng triệu bảng mỗi năm tại thủ đô Paris, việc sở hữu chiếc xe này có lẽ chỉ tốn của Neves số tiền lẻ trong túi. Trong khi phần lớn các ngôi sao bóng đá đều thích phô trương những chiếc siêu xe đắt tiền mỗi khi tới sân tập, tuyển thủ 21 tuổi rõ ràng là một "cánh chim lạ" hoàn toàn khác biệt.

Ở tuổi 21, Joao Neves đang là hiện tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique kể từ bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng từ Benfica. Anh cùng đồng hương Vitinha tạo thành một trong những cặp bài trùng tiền vệ đáng sợ nhất châu Âu, đóng vai trò trái tim giúp PSG thống trị bóng đá châu lục.

Mùa hè này, PSG trải qua nhiều biến động lực lượng, đặc biệt ở hàng công khi Ibrahima Mbaye ra đi với giá 45 triệu bảng sang Aston Villa, còn thương vụ Bradley Barcola cập bến Liverpool có thể lên tới 123 triệu bảng. Dù vậy, với sự bổ sung của Maghnes Akliouche, Ferran Torres cùng sự khiêm tốn, vững vàng của những trụ cột như Neves, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn giữ nguyên vị thế của một thế lực hàng đầu.

Tiên