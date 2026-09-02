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Hãy cản Chi Pu lại!

| | Lifestyle

Bộ ảnh du lịch của Chi Pu khiến nhiều người không ngớt lời khen.

Chi Pu đang có những ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa khi liên tục cập nhật loạt khoảnh khắc tận hưởng những ngày cuối hè. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục "xả kho" ảnh du lịch với những bộ bikini nhỏ xinh, khoe trọn vóc dáng cùng visual khiến dân tình chỉ biết thả tim lia lịa.

Trong bộ ảnh đầu tiên, Chi Pu chọn bikini chấm bi phối cùng áo khoác vàng. Tông màu tươi tắn cộng thêm khung cảnh biển xanh phía sau khiến tổng thể trở nên mát mẻ, năng động. Chiếc khăn trùm đầu mỏng được nữ ca sĩ sử dụng như một món phụ kiện, vừa tạo điểm nhấn vừa mang đến vẻ ngoài có chút vintage.

Thiết kế bikini cộng thêm cách tạo dáng hơi nghiêng người giúp vóc dáng của nữ ca sĩ trở thành tâm điểm. Ở một vài góc máy, Chi Pu còn khoe được đường cong khá rõ nét, khiến bộ ảnh mang màu sắc quyến rũ nhưng vẫn rất mùa hè.

Chi Pu "thả xích" bộ ảnh đi biển gây sốt mạng xã hội

Visual và body nuột nà của "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam"

Nếu set đồ vàng mang đến cảm giác rực rỡ, thì bộ bikini hồng ở loạt ảnh tiếp theo lại khiến Chi Pu trông ngọt ngào hơn hẳn. Người đẹp tạo dáng bên hồ bơi trong khu nghỉ dưỡng, mái tóc buông tự nhiên, gương mặt gần như không cần thêm quá nhiều son phấn nhưng visual vẫn nổi bật.

Và tất nhiên, body cũng là thứ khó lòng bỏ qua. Những thiết kế bikini "kiệm vải" vô tình trở thành phông nền hoàn hảo để Chi Pu khoe vòng eo thon cùng vóc dáng săn chắc. So với những hình ảnh kín đáo thường ngày, loạt ảnh nghỉ dưỡng lần này cho thấy nữ ca sĩ khá tự tin với hình thể của mình.

Chi Pu chăm khoe dáng trong những thiết kế táo bạo

Nhiều lời khen ngợi có cánh cho phong độ sắc vóc hiện tại của nữ ca sĩ

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng nhanh chóng để lại một "cơn mưa" lời khen. Người hâm mộ liên tục xuýt xoa trước visual của Chi Pu, đồng thời nhận xét body của nữ ca sĩ ngày càng đẹp. Một số bình luận gây chú ý có thể kể đến: "Hãy cản Chi Pu lại, quá xinh đẹp rồi", "Đẹp quá, body thăng hạng", "Đúng là mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam"...

Thực tế, visual luôn là một trong những lợi thế nổi bật của Chi Pu. Từ thời còn hoạt động với hình ảnh hot girl, cô đã sở hữu gương mặt sáng và đường nét nữ tính. Qua nhiều năm hoạt động trong showbiz, nữ ca sĩ liên tục thay đổi cách làm đẹp, phong cách thời trang và cách xuất hiện trước công chúng, tạo nên một hình ảnh ngày càng trưởng thành, sắc sảo.

Những chuyến nghỉ dưỡng cũng là lúc Chi Pu có dịp "bung" hết gu thời trang yêu thích. Bikini, váy áo nữ tính hay những món đồ mang hơi hướng resort đều được cô phối theo cách khá riêng.

Nhiều người công nhận rằng gu thời trang của Chi Pu hiếm có ai chê

Không chỉ truyền thông trong nước, nhan sắc của Chi Pu nhiều lần được các trang giải trí lớn của Trung Quốc nhắc đến, thậm chí Sina từng gọi cô là "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam". Không ít bài viết trên Sohu hay Elle China cũng dành cho Chi Pu những mỹ từ như "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam", "mỹ nhân số 1 Việt Nam" khi đưa tin về các hoạt động của cô.

Sức hút của Chi Pu tại Trung Quốc cũng không chỉ dừng ở ngoại hình. Thần thái, gu thời trang và khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ thường xuyên được truyền thông Hoa ngữ dành lời khen. Mỗi lần xuất hiện tại một sự kiện lớn, hình ảnh của Chi Pu lại nhanh chóng được chia sẻ trên Weibo, kéo theo những màn bàn luận sôi nổi từ cộng đồng mạng xứ tỷ dân.

Visual của Chi Pu được truyền thông quốc tế đánh giá cao

Vừa qua, nữ ca sĩ còn được trang TC Candler đề cử bình chọn cho Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Ảnh: IGNV

Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
chi pu

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