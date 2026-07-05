Taylor Swift mời cả 1000 khách dự đám cưới nhưng đặc biệt nhất là 3 cô bạn này!

Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức nên vợ nên chồng bằng một đám cưới hoành tráng ở Madison Square Garden, New York, Mỹ. Được biết cặp đôi chi số tiền khủng, lên đến 10-20 triệu USD và mời 1000 khách tham dự, bao gồm những ngôi sao đình đám showbiz. Trong ngày trọng đại của Taylor Swift, các cô bạn thân đương nhiên không thể bắng mặt. Và giữa 1000 khách mời, đây chính là những nhân vật đặc biệt nhất.

Taylor Swit đã chính thức thành "vợ người ta". Ảnh: X

Selena Gomez: Cô bạn thân xinh nhất và quyền lực nhất

Selena Gomez là bạn thân của Taylor Swift đã gần 2 thập kỷ. Họ đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Tại đám cưới của Taylor Swift, Selena Gomez đã xuất hiện với diện mạo không thể xinh đẹp hơn.

Cô chọn 1 chiếc váy ren đen ngắn đến từ thương hiệu Oscar de la Renta, gợi nhắc đến hình ảnh minh tinh Audrey Hepburn. Selena Gomez phối cùng trang sức tinh tế, kiểu tóc búi gọn gàng. Thân hình thon thả càng giúp nữ ca sĩ thêm nổi bật, nhận được "cơn mưa" lời khen trên mạng xã hội.

Selena Gomez chọn váy đen ren tôn dáng. Ảnh: X

Trông cô vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Ảnh: X

Đặc biệt, Selena Gomez còn là người duy nhất nhận được đặc quyền trong đám cưới Taylor Swift. Giọng ca sinh năm 1989 rất chú trọng bảo mật, yêu cầu khách mời ký thỏa thuận và không được sử dụng điện thoại trong hôn lễ. Nhưng Selena Gomez là người duy nhất được mang điện thoại theo, đủ để thấy cô chính là "ngoại lệ" của Taylor Swift.

Selena Gomez có đặc quyền mang điện thoại vào đám cưới. Ảnh: X

Karlie Kloss: Cô bạn thân "gương vỡ lại lành"

Cách đây hơn 1 thập kỷ, Taylor Swift - Karlie Kloss là đôi bạn thân không thể tách rời ở Hollywood. Họ cùng nhau đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc. Tuy nhiên sau năm 2016, công chúng bắt đầu nhận thấy sự vắng mặt của Karlie Kloss trong các bức ảnh nhóm của Taylor Swift, cũng như sự kiện công khai của cô. Năm 2017, khi Taylor Swift ra mắt album Reputation, Karlie Kloss không xuất hiện trong MV Look What You Made Me Do (nơi tập hợp bạn bè thân thiết của Taylor). Đây là một dấu hiệu rõ ràng về sự rạn nứt.

Đến năm 2018, Karlie Kloss đăng một bức ảnh chúc mừng sinh nhật Taylor Swift nhưng bị công chúng nghi ngờ về tính chân thật. Sau đó, Karlie bị chụp ảnh đi chơi với Scooter Braun. Điều này khiến dư luận dậy sóng bởi Scooter Braun là "kẻ thù không đội trời chung" với Taylor Swift. Ở thời điểm đó, nữ ca sĩ đang công khai đấu tranh với Scooter Braun về quyền sở hữu bản thu gốc của mình.

Taylor Swift và Karlie Kloss từng rất thân thiết. Ảnh: X

Đỉnh điểm là năm 2019, Karlie Kloss kết hôn với Josh Kushner và Taylor Swift hoàn toàn vắng bóng trong cả 2 đám cưới. Lý do được đưa ra là "lịch trình bận rộn" nhưng dư luận có cái nhìn đầy ngờ vực. Điều này càng làm củng cố thêm suy đoán về sự tan vỡ. Từ đây, họ cũng không còn nhắc đến nhau hay đăng ảnh chụp chung nữa.

Năm 2021, Taylor Swift phát hành album evermore có bài hát It’s Time to Go, được cho là ám chỉ về một tình bạn tan vỡ. Đến năm 2023, Karlie Kloss được bắt gặp trong đêm cuối của The Eras Tour tại Los Angeles. Tuy nhiên cô ngồi khu khán giả bình thường chứ không phải khu khách mời VIP. Điều này làm người hâm mộ đặt câu hỏi: phải chăng Karlie vẫn quan tâm, vẫn theo dõi Taylor, nhưng quan hệ giữa họ đã thay đổi.

Những tưởng đã nghỉ chơi hẳn nhưng giờ đây, Karlie Kloss và chồng Josh Kushner lại bất ngờ được mời đến đám cưới của Taylor Swift. Điều này cho thấy bộ đôi này đã "gương vỡ lại lành". Trong dịp đặc biệt này, Karlie Kloss diện váy cúp ngực vàng kim, khoe khéo thân hình chuẩn siêu mẫu. Trông cô rất rạng rỡ khi lại có thể hiện diện trong cuộc sống của người bạn thân.

Karlie Kloss và chồng cùng đến dự đám cưới. Ảnh: Page Six

Giữa cô và Taylor đã làm lành. Ảnh: Page Six

Karlie Kloss khoe vóc dáng siêu mẫu nổi bật. Ảnh: Page Six

Abigail Anderson: Tình bạn lâu dài nhất của Taylor Swift

Mặc dù Taylor Swift chơi với Selena Gomez và Karlie Kloss trong thời gian dài, nhưng những tình bạn đó chỉ chớm nở khi nữ ca sĩ đã vào showbiz. Người bạn thân lâu dài nhất của Taylor Swift lại là Abigail Anderson - một người bình thường, không hoạt động trong showbiz.

Abigail Anderson và Taylor Swift quen nhau năm 15 tuổi, từ ngày đầu tiên học lớp 9 tại trường Trung học Hendersonville, Tennessee. Tình bạn bền chặt của hai người chính là nguồn cảm hứng cho bản hit mang tính biểu tượng Fifteen, nơi Taylor viết về những cảm xúc tuổi dậy thì cũng như nỗi băn khoăn về tương lai.

Abigail và Taylor chơi thân với nhau từ hồi đi học. Ảnh: Page Six

Theo thời gian, Taylor Swift đã trở thành siêu sao toàn cầu, Abigail theo đuổi con đường học vấn và sống cuộc đời của một người bình thường. 2 con người 2 ngã rẽ đối lập, nhưng tình bạn của họ chưa bao biến mất. Sau nhiều năm, Taylor - Abigail chỉ ngày càng thêm khăng khít. Vào năm 2017, khi Abigail kết hôn, Taylor Swift đã đảm nhận vai trò phù dâu. Đến nay, Abigail cũng không thể vắng mặt trong ngày vui của bạn thân.

Ảnh: Page Six

Abigail Anderson rạng rỡ đi dự đám cưới bạn thân. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six



