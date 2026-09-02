Cơm nhà ngày lễ của Phương Oanh

Phương Oanh (Đỗ Phương Oanh, sinh năm 1989) là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân,... Cô còn được biết đến với hình ảnh một người yêu thích nấu nướng, thường xuyên chia sẻ những bữa cơm gia đình và các món ăn tự tay thực hiện trên mạng xã hội. Từ sở thích cá nhân, căn bếp dần trở thành một phần quen thuộc trong hình ảnh đời thường của Phương Oanh.

Mới đây, đúng dịp nghỉ lễ, Phương Oanh lại khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải hình ảnh một mâm cơm gia đình trên trang Facebook cá nhân. “Món mới với bếp nàng Ỉn ạ!”, Phương Oanh hào hứng chia sẻ trên fanpage Facebook có hơn 1,1 triệu follower.

Phương Oanh khoe mâm cơm trong ngày lễ

Cô bày biện chỉn chu, bắt mắt ngay từ khâu chuẩn bị các nguyên liệu

Vẫn là căn bếp quen thuộc cùng cách chuẩn bị, bày biện chỉn chu, nhưng lần này nữ diễn viên lựa chọn những món ăn khá đơn giản, chủ yếu xoay quanh nguyên liệu gà.

Trong đó, cô làm xôi gà roti và nộm gà xé phay rau rút. Hai món ăn có cách chế biến khác nhau nhưng đều không quá cầu kỳ, nguyên liệu tương đối dễ tìm và phù hợp để thực hiện ngay tại nhà. Một món nóng, đậm đà ăn cùng xôi; một món trộn thanh nhẹ, có vị chua ngọt và rau rút giòn mát, tạo thành một bữa ăn vừa đủ đầy mà không mất quá nhiều công sức chuẩn bị.

Cận cảnh mâm cơm gia đình dễ nấu, dễ ăn

Mâm cơm lần này không mang cảm giác của một bữa tiệc cầu kỳ. Chỉ với hai món chính từ gà, Phương Oanh vẫn tạo được một bữa ăn trông đẹp mắt, đủ món và có sự cân bằng về hương vị. Đây cũng là kiểu thực đơn khá phù hợp với những ngày nghỉ: nguyên liệu dễ mua, cách làm không quá phức tạp nhưng thành phẩm vẫn có thể biến bữa cơm gia đình trở nên đặc biệt hơn thường ngày.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng tiếp tục dành lời khen cho khả năng nấu nướng và cách trình bày món ăn của bà mẹ 2 con.

Với Phương Oanh, chuyện vào bếp dường như đã trở thành một thói quen quen thuộc đến mức trong những dịp mọi người thường chia sẻ hình ảnh đi chơi, đi du lịch hay check-in, cô lại chọn một cách khác để ghi dấu kỳ nghỉ của mình: khoe những món ăn tự tay nấu cho gia đình.

Thực tế, đây không phải lần đầu Phương Oanh dành những ngày đặc biệt để vào bếp. Từ các dịp lễ, Tết cho đến những lúc gia đình có khách, nữ diễn viên nhiều lần tự tay chuẩn bị món ăn, bày biện bàn tiệc và chăm chút cho không gian dùng bữa. Thực đơn của cô cũng khá đa dạng, không bó hẹp trong những món cơm nhà quen thuộc mà trải rộng từ các món Việt, món Á cho đến những món mang phong cách phương Tây.

Trước đó, trong các ngày Lễ, Tết hay các dịp đặc biệt Phương Oanh cũng tự tay vào bếp nấu ăn

Có những ngày là một mâm cơm rất Việt với rau luộc, thịt rang, món canh, đồ muối; cũng có khi cô chuẩn bị những món ăn cầu kỳ hơn để đãi khách hoặc làm thành một bữa tiệc nhỏ tại nhà.

Điểm chung trong những lần xuất hiện ở căn bếp là Phương Oanh thường chú ý khá kỹ đến cả phần ăn lẫn phần nhìn: từ lựa chọn nguyên liệu, cách chế biến cho đến cách đặt món lên đĩa.

Trước đó, hình ảnh những mâm cơm gia đình của Phương Oanh từng nhiều lần gây chú ý trên mạng xã hội.

Cô có hẳn album “Bếp nàng Ỉn”, được lập từ năm 2021, chuyên lưu lại những món ăn do chính mình thực hiện. Các video nấu ăn của cô từng thu hút hàng triệu lượt xem, trong đó nữ diễn viên không chỉ khoe thành phẩm mà còn chia sẻ khá chi tiết từng công đoạn thực hiện.

Sau một thời gian hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội, Phương Oanh dần trở lại với những chia sẻ đời thường hơn.

Trang cá nhân của cô thời gian gần đây chủ yếu xoay quanh cuộc sống bên cặp song sinh Jimmy và Jenny, từ những khoảnh khắc đưa các con đi chơi, chăm sóc con đến những câu chuyện rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Một số mâm cơm, món ăn dạo này của Phương Oanh

Đáng chú ý, căn bếp vẫn xuất hiện khá thường xuyên trong những nội dung mới của Phương Oanh. Có lúc cô chia sẻ cảnh tự tay chuẩn bị bữa ăn, có lúc lại khoe một món mới hoặc những món tự làm tại nhà. Thậm chí, các con cũng dần trở thành “nhân vật” quen thuộc trong những lần mẹ vào bếp: bé Jenny từng quấn lấy mẹ khi cô đang nấu nướng, còn cả hai được Phương Oanh cho làm những “phụ bếp nhí”.

Từ bún tôm, các món cơm nhà đến những món tự muối, ngâm như sấu, trứng muối..., chuyện bếp núc vì thế vẫn là một phần trong cuộc sống hiện tại của Phương Oanh. Chỉ khác là thay vì xuất hiện dày đặc với những video hướng dẫn nấu ăn như trước, cô chia sẻ chọn lọc hơn, đan xen giữa những món ăn tự làm và hình ảnh đời thường bên hai con.

Ảnh: FBNV.