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Vợ đầu NSND Thanh Tuấn 77 tuổi vẫn phải đi chạy xe ôm nuôi con gái 58 tuổi bệnh nặng

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"Thực ra toàn bộ thuốc thang của con gái là do ông Thanh Tuấn lo hết" – vợ đầu Thanh Tuấn nói.

Vừa qua, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nhà nghệ sĩ cải lương Ngọc Xuân Hương hiện đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, phải ở nhà trọ cấp 4 chật hẹp và nuôi con gái 58 tuổi bị bệnh động kinh.

Vợ đầu NSND Thanh Tuấn 77 tuổi vẫn phải đi chạy xe ôm nuôi con gái 58 tuổi bệnh nặng- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ngọc Thanh Hương tiết lộ, bà chính là vợ đầu của nghệ sĩ tài danh Thanh Tuấn. Cả hai kết hôn với nhau khi nghệ sĩ Thanh Tuấn mới 21 tuổi còn nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương 19 tuổi. Thời điểm đó, họ đi chung một đoàn cải lương.

Ngay sau đó, nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương sinh con gái đầu lòng. Nhưng một thời gian sau, cả hai chia tay và một mình bà ở vậy nuôi con gái tới giờ.

Nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương chia sẻ: "Tôi trốn nhà đi hát từ nhỏ, có bao tiền đều đem về nhà cho cha mẹ xây sửa nhà cửa, rồi sau này cha mẹ chia nhà cho các em, nên tôi cũng không có nhà cửa gì, cứ đi ở trọ từ trẻ tới giờ.

Vợ đầu NSND Thanh Tuấn 77 tuổi vẫn phải đi chạy xe ôm nuôi con gái 58 tuổi bệnh nặng- Ảnh 2.

Sau khi nghỉ hát, tôi ra chợ bán xe trời, bán đồ phụ tùng xe máy. Bây giờ thì tôi làm nghề chạy xe ôm. Tôi thường đưa đón học sinh đi học, hoặc có mấy bà bạn già trong xóm nhờ tôi chở đi chợ thì tôi chở.

Tôi đi làm thì con gái ở nhà chơi với mấy bà bạn trong xóm, về thì tôi nấu cơm. Thi thoảng ông Thanh Tuấn cũng dẫn nó đi hát cùng, gọi là đi chơi cho vui.

Ngày xưa nó làm thợ may, may giỏi lắm. Một hôm nó đang đi thì bị một chiếc xích lô va vào chân gây rách đầu gối, có lên bệnh viện luôn, nhưng một tháng sau là phát bệnh động kinh. Như vậy là nó bị động kinh từ năm 23 tuổi tới giờ.

Thực ra toàn bộ thuốc thang của con gái là do ông Thanh Tuấn lo hết. Khi nào nó đổ bệnh phải lên viện thì ông ấy cũng lo. Bây giờ nó đỡ rồi, hồi trước là cứ một ngày lên cơn động kinh 2 lần, chân tay co quắp, giật liên hồi.

Tôi không dám cho nó làm gì, cứ ở cận kề. Có một đêm nó giật đến 7 lần, tôi thức tới sáng luôn. Bác sĩ bảo bệnh này không chữa được, bệnh tới khi qua đời.

Tôi mướn căn nhà trọ này giá 2 triệu rưỡi một tháng cả điện nước. Ngoài chạy xe ôm thì những lúc ở nhà tôi nhận may thảm. May xong tôi đem ra chợ bán.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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