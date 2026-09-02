Nam nghệ sĩ đình đám bỏ TP.HCM về đi bán lẩu ở đường Hùng Vương, Tây Ninh

Tiết Cương gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh khai trương quán lẩu tại đường Hùng Vương, Tây Ninh. Nam nghệ sĩ trực tiếp giới thiệu hoạt động kinh doanh mới với cách nói gần gũi, hài hước, đúng phong cách quen thuộc.

Trên trang cá nhân, Tiết Cương viết: "Cảm ơn những người bạn đã đến chung vui! Bà con ai thèm lẩu tới ủng hộ tui nha!". Lời mời giản dị nhanh chóng thu hút sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Tiết Cương gây chú ý khi mở quán lẩu ở Tây Ninh

Việc một nghệ sĩ quen mặt với khán giả truyền hình xuất hiện trong vai trò người kinh doanh ẩm thực khiến nhiều người thích thú. Thay vì hình ảnh thường thấy trên sân khấu hay phim ảnh, Tiết Cương giờ đây có thêm một công việc gắn với cuộc sống đời thường.

Tiết Cương sinh năm 1973, trưởng thành từ sân khấu và ghi dấu trong lòng công chúng nhờ lối diễn hài hước, duyên dáng. Anh là gương mặt quen thuộc của thế hệ nghệ sĩ cùng thời với Việt Hương, Thái Hòa, Đức Thịnh. Tên tuổi Tiết Cương từng gắn với nhiều chương trình hài được yêu thích như Gala cười và Gặp nhau cuối tuần.

Bên cạnh sân khấu hài, nam nghệ sĩ còn tích cực tham gia lĩnh vực phim truyền hình. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh và tạo được dấu ấn nhờ phong cách diễn xuất tự nhiên, gần gũi. Những vai diễn này góp phần giúp Tiết Cương trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trong nhiều năm.

Tiết Cương hiện có cuộc sống bình yên bên vợ con

Tiết Cương kết hôn với bà xã Ngọc Thưởng vào năm 2022, khi anh 49 tuổi còn vợ kém anh 26 tuổi. Tháng 5/2025, nam nghệ sĩ lên chức bố ở tuổi 52.

Thay vì tiếp tục xem TP.HCM là nơi gắn bó lâu dài, Tiết Cương hiện chủ yếu sinh sống tại Tây Ninh cùng vợ con, trong căn nhà cấp bốn bao quanh là sân vườn có tổng diện tích đất khoảng 100m2. Không gian sống của gia đình anh gồm một phòng ngủ và sân vườn rộng, mang màu sắc khá giản dị, gần gũi với thiên nhiên.

Ở tuổi ngoài 50, Tiết Cương vừa đóng phim, quay nội dung, làm kinh doanh, vừa tranh thủ chăm sóc gia đình. Những khoảnh khắc ấm áp khi anh làm vườn, nấu ăn, sửa đồ trong nhà hay vui đùa cùng vợ con được nhiều khán giả yêu thích.