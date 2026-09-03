Mỹ nhân khiến Trấn Thành muốn tán tỉnh nhưng không thành: Cất giọng thì mê mà diễn xuất thì chê, U45 trẻ đẹp nức nở

Lương Bích Hữu (tên thật Lương Bích Hảo, sinh năm 1984) là cái tên đã quá quen thuộc với thế hệ khán giả 8x, 9x. Với giọng hát baby voice đặc trưng cùng hàng loạt bản hit đình đám gắn liền với thanh xuân của nhiều người, cô được ái mộ gọi bằng cái tên Cô gái Trung Hoa. Có sự nghiệp thành ca hát thành công rực rỡ nhưng ở lĩnh vực diễn xuất, Lương Bích Hữu cũng từng thử sức và nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Người đẹp họ Lương bắt đầu thử sức với phim ảnh từ khá sớm với một vài dự án truyền hình. Năm 2010, cô đóng phim truyền hình đầu tay Màu Của Tình Yêu, vào vai Hạnh Như - một cô gái nhí nhảnh, dễ thương đóng cặp cùng ca sĩ Thiên Vương. Đến năm 2011, Lương Bích Hữu tiếp tục góp mặt trong bộ phim Chuyện Tình Làng Hoa với vai phụ Kim Ngọc, người con gái thứ hai của hai nhân vật do NSƯT Hoài Linh và cố ca sĩ Phi Nhung đảm nhận.

Sau hai dự án này, cô bất ngờ "lặn mất tăm hơi" khỏi mảng phim ảnh trong suốt một thời gian dài vì biến cố tai nạn bỏng và để tập trung hoàn toàn cho các dự án âm nhạc cá nhân. Đến năm 2024, "Cô gái Trung Hoa" có màn tái xuất đầy bất ngờ khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai chính đầu tay Đình Đình trong Án Mạng Lầu 4. Nhân vật Đình Đình là một người vợ đứng trước lằn ranh ích kỷ và đạo đức khi đối mặt với một vụ tử vong đầy éo le.

Tuy nhiên, màn thể hiện của cô lại không thuyết phục được số đông khán giả. Ở những phân cảnh nặng về tâm lý, biểu cảm của Lương Bích Hữu bị đánh giá là gượng gạo, thiếu chiều sâu và chưa lột tả được trọn vẹn sự phức tạp của nhân vật. Dù có phân đoạn hát ru tiếng Hoa khá xúc động nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để bù đắp cho một vai diễn quá sức, khiến cô phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh sự nghiệp nổi tiếng thì ít ai biết, Lương Bích Hữu từng là "crush" của Trấn Thành. Trong một game show truyền hình, khi ngồi ở cương vị giám khảo nhận xét một thí sinh hóa thân thành Lương Bích Hữu, Trấn Thành đã bật mí: “Bữa nay Thành thú thật, hồi xưa Thành mê Lương Bích Hữu lắm, định cua rồi nhưng tại đi diễn không có gặp nhau nhiều”.

Quả thật, rất ít khi thấy Trấn Thành và Lương Bích Hữu cùng có mặt tại một sự kiện hay gameshow bất kỳ, và lần xuất hiện chung hiếm hoi khi cả hai cùng là giám khảo trong show này. Bấy giờ, cả Trấn Thành và “crush” đều đã có những lối đi riêng. Sau khi tiết lộ chuyện từng có ý định “cua” Lương Bích Hữu rồi thôi trên sóng truyền hình, Trấn Thành còn lấy lòng Hari Won để "chuộc lỗi" bằng cách mua chiếc túi hàng hiệu Chanel được phỏng đoán có giá tới cả trăm triệu đồng cho bà xã.

Hiện tại, không chỉ có sự nghiệp liên tục gặt hái quả ngọt, Lương Bích Hữu cũng có sự thăng hạng về ngoại hình gây choáng. So với thời điểm mới debut đầy với gương mặt non nớt, trong trẻo của những năm 2000, nhan sắc hiện tại của Lương Bích Hữu ở tuổi U45 vẫn khiến người hâm mộ mỗi khi xuất hiện vì quá trẻ trung. Dù đã là bà mẹ hai con, nữ ca sĩ vẫn giữ được làn da căng mịn, đường nét ngọt ngào "hack tuổi" khiến không ai tin cô đã bước qua tuổi tứ tuần.