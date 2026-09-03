Tin vui cho người dùng điện thoại iPhone

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Người dùng iPhone sắp có thể sử dụng hai thiết bị cùng lúc theo cách đơn giản hơn.

Apple đang bổ sung một tính năng đáng chú ý trên iOS 27, cho phép người dùng sử dụng cùng một số điện thoại trên hai chiếc iPhone và chuyển đổi giữa chúng mà không cần thực hiện lại quá trình chuyển SIM.

Tính năng có tên iPhone Handoff được Apple giới thiệu ngắn gọn tại WWDC 2026 nhưng không công bố nhiều chi tiết. Mới đây, một thành viên trên diễn đàn MacRumors đã chia sẻ video cho thấy cách tính năng này hoạt động trên hai iPhone mô phỏng bằng Xcode 27.

Apple cho phép người dùng sử dụng cùng một số điện thoại trên hai iPhone với tính năng iPhone Handoff trên iOS 27. (Ảnh: MacRumors)

Theo đó, người dùng có thể thiết lập iPhone Handoff trong Cài đặt > Di động (Cellular). Hệ thống cho phép chọn một thiết bị làm iPhone chính và chiếc còn lại làm thiết bị phụ.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Apple xử lý eSIM. Số điện thoại chính vẫn được duy trì trên iPhone chính, trong khi iPhone phụ được cấp một eSIM đi kèm. Nhờ đó, người dùng có thể chuyển đổi việc sử dụng số điện thoại giữa hai thiết bị mà không phải chuyển SIM thủ công.

Apple cũng thiết kế để các thiết lập liên quan đến mạng di động được quản lý từ iPhone chính. Trong khi đó, tính năng chia sẻ vị trí sẽ dựa trên chiếc iPhone đang thực tế sử dụng số điện thoại tại thời điểm đó.

Điều này có thể hữu ích với những người thường xuyên sử dụng hai iPhone, chẳng hạn một thiết bị chính và một thiết bị dự phòng. Thay vì phải chuyển eSIM từ máy này sang máy khác, người dùng có thể chuyển đổi giữa hai thiết bị thông qua cơ chế được tích hợp sẵn trong hệ điều hành.

Tuy nhiên, iPhone Handoff không phải tính năng có thể sử dụng ngay trên mọi thiết bị. Cả hai iPhone được cho là phải chạy iOS 27, đồng thời nhà mạng cũng phải hỗ trợ cơ chế này. T-Mobile tại Mỹ và Deutsche Telekom tại Đức được đề cập là những nhà mạng có thể nằm trong nhóm đầu tiên hỗ trợ tính năng.

Hiện chưa rõ thời điểm và phạm vi triển khai iPhone Handoff tại các thị trường khác. Đây cũng là điểm cần lưu ý với người dùng Việt Nam, bởi khả năng sử dụng thực tế sẽ phụ thuộc đáng kể vào chính sách hỗ trợ của từng nhà mạng.

iPhone Handoff cho thấy Apple đang tìm cách biến việc sử dụng nhiều iPhone trở nên liền mạch hơn. Thay vì coi mỗi thiết bị là một đường dây riêng, iOS 27 có thể cho phép người dùng xem hai chiếc iPhone như những thiết bị thay phiên nhau sử dụng cùng một số điện thoại.

Thông tin mới về iPhone 18 Pro Max trước ngày ra mắt

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
iPhone

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