Không thể nhận ra NSND Công Lý

Mới đây, Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý – khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh khác lạ của chồng trên trang Facebook cá nhân. Trong bức ảnh được đăng tải, NSND Công Lý có mái tóc dài điểm bạc, hàng lông mày rậm cùng bộ râu có phần “phản diện”, khác hẳn hình ảnh quen thuộc của nam nghệ sĩ.

Kèm theo hình ảnh, Ngọc Hà hài hước viết: “Sau khi mà nhuộm tóc không được, qua một đêm Công Lý thành ông lão. Em quyết định cho đi nối tóc luôn đây. Các bác hài lòng chưa nào”.

Trước đó, Ngọc Hà từng chia sẻ về lý do không thể nhuộm tóc cho chồng. Theo cô, NSND Công Lý bị dị ứng với thuốc nhuộm nên không thể sử dụng sản phẩm này để thay đổi màu tóc. Sự thay đổi ngoại hình của Công Lý nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước “giao diện” hoàn toàn khác lạ của nam nghệ sĩ.

Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, những khán giả từng theo dõi các vai diễn của Công Lý nhanh chóng nhận ra diện mạo này có nhiều nét quen thuộc và cho rằng đây chính “giao diện” của nhân vật Cường Lâm – ông trùm ma túy mà NSND Công Lý từng đảm nhận trong bộ phim truyền hình Mê cung được phát sóng vào năm 2019.

Trong bộ phim này, NSND Công Lý vào vai Cường Lâm, một ông trùm ma túy bí ẩn, lạnh lùng và có thế lực trong giới giang hồ. Đây là hình tượng khác biệt so với nhiều vai diễn trước đó của Công Lý, đồng thời là lần đầu nam nghệ sĩ thử sức với dạng nhân vật “ông trùm”. Đáng chú ý, để tạo ra diện mạo đặc biệt của Cường Lâm, ê-kíp đã đầu tư rất nhiều cho khâu hóa trang.

Trong cuộc giao lưu với độc giả VTV News năm 2019, NSND Công Lý cho biết mỗi lần đến trường quay, chuyên gia hóa trang Phạm Thái phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để biến anh thành Cường Lâm. Sau khi hoàn thành cảnh quay, quá trình tẩy trang cũng mất khoảng 30 phút.

Ảnh: VTV

Không chỉ có ngoại hình ấn tượng, Cường Lâm cũng đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của Công Lý. Với Cường Lâm, anh lần đầu thử sức với hình tượng một ông trùm ma túy thực sự nguy hiểm, lạnh lùng và khó đoán.

Nam nghệ sĩ cũng từng chia sẻ rằng anh nhận lời tham gia Mê cung một phần vì đã khá lâu không được đóng vai phản diện và muốn quay trở lại với dạng nhân vật này. Anh cho rằng, là nghệ sĩ, càng được thử sức với các nhân vật khác nhau thì càng khám phá khả năng diễn xuất cũng như có được kinh nghiệm quý báu. Việc được đạo diễn Khải Anh giao một vai diễn hoàn toàn khác với những hình tượng trước đó cũng là cơ hội để anh thử sức.

Sau nhiều năm, hình ảnh Cường Lâm vẫn là một trong những tạo hình đáng nhớ của Công Lý trên màn ảnh nhỏ. Bởi vậy, khi bà xã của NSND Công Lý đăng tải hình ảnh này của chồng, nhiều khán giả lập tức nhớ đến “ông trùm” phản diện trong Mê cung năm nào.

(Tổng hợp)