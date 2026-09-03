Nhìn 6 khoảnh khắc Tăng Thanh Hà tổng kết tháng 8 mới thấy: Phụ nữ càng trưởng thành càng hiểu, “sang” nhất là có một đời sống riêng thật đẹp

Có một điều khá thú vị khi nhìn lại những bức ảnh Tăng Thanh Hà chia sẻ. Chúng không kể về một cuộc sống lúc nào cũng hào nhoáng. Xen giữa những khoảnh khắc xuất hiện trước công chúng là hình ảnh cô trong phòng tập, đứng trước giá sách, ở nhà cùng con hay đơn giản là diện một bộ đồ đen rất gọn gàng.

Nếu chỉ nhìn từng bức ảnh riêng lẻ, chẳng có gì quá đặc biệt. Nhưng đặt chúng cạnh nhau, lại thấy hiện lên khá rõ một kiểu sống: Người phụ nữ không còn cố dùng những thứ bên ngoài để định nghĩa mình, bởi bản thân đời sống đã đủ đầy những điều đáng để quan tâm.

40 tuổi, phụ nữ bắt đầu hiểu “có gu” không đồng nghĩa với việc phải mua thật nhiều

Trong một khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên IG, Tăng Thanh Hà đã tổng kết lại tháng 8 của mình với 6 bức ảnh tương ứng với những hoạt động chính của nữ diễn viên. Mặc bộ đồ đen đơn giản, ngồi trên khu vực bếp và thưởng thức một món đồ uống. Không có set đồ cầu kỳ, không phụ kiện rườm rà, nhưng tổng thể vẫn rất gọn gàng và có chủ ý.

Đây là kiểu tối giản mà nhiều phụ nữ bước vào tuổi 40 bắt đầu hiểu: Không phải mặc ít đi, mà là biết mình cần gì.

Khi còn trẻ, người ta dễ bị cuốn vào việc phải thử thật nhiều phong cách, cập nhật xu hướng mới, mua một món đồ chỉ vì nó đang được yêu thích. Nhưng càng trưởng thành, gu cá nhân càng có xu hướng trở nên rõ ràng. Một bộ đồ vừa vặn, một màu sắc phù hợp, một món phụ kiện quen thuộc đôi khi đem lại cảm giác tự tin hơn rất nhiều so với việc cố gắng biến mình thành người khác.

Tăng Thanh Hà trong loạt ảnh này cũng cho thấy một điều rất đáng chú ý: Sự chỉn chu không nhất thiết phải đi cùng sự phô trương. Khi đã biết điều gì hợp với mình, phụ nữ không cần quá nhiều thứ để tạo ấn tượng.

Có một cơ thể khỏe mạnh cũng là một dạng tài sản

Một trong 6 bức ảnh là khoảnh khắc Tăng Thanh Hà đứng trong phòng tập với trang phục thể thao màu đen. Đây cũng là một chi tiết rất đúng với tinh thần của phụ nữ tuổi 40.

Ở một độ tuổi nhất định, việc tập luyện không còn chỉ xoay quanh chuyện “phải thật gầy” hay giữ một vóc dáng hoàn hảo để mặc đẹp. Nó dần trở thành cách chăm sóc sức khỏe, duy trì năng lượng và giữ cho cơ thể có khả năng đồng hành với mình trong nhiều năm nữa.

Đó là một thay đổi trong cách phụ nữ nhìn về cơ thể.

Thay vì liên tục soi xem mình đã giảm được bao nhiêu cân, mặc size nào, họ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chuyện hôm nay cơ thể có khỏe không, mình có đủ sức làm việc, đi chơi, chăm sóc gia đình và tận hưởng những điều mình thích hay không.

Vì thế, một buổi tập đều đặn đôi khi đáng giá hơn rất nhiều so với một cuộc chạy đua ngoại hình. Ở tuổi 40, chăm cơ thể không phải để níu tuổi trẻ. Đó là cách chuẩn bị cho một quãng đời dài phía trước.

Một người phụ nữ có đời sống riêng thường không cần xuất hiện mọi lúc

Một trong những hình ảnh thú vị nhất trong loạt ảnh là góc không gian với giá sách lớn. Những kệ sách chứa đầy sách, bên dưới là khu vực lưu trữ và một hệ thống âm thanh, tạo cảm giác đây không đơn thuần là một góc trang trí.

Ở một phía khác của loạt ảnh, Tăng Thanh Hà xuất hiện cùng con trước giá sách.

Những hình ảnh này gợi ra một điều rất đáng suy nghĩ về đời sống của phụ nữ trưởng thành: Ngôi nhà không chỉ là nơi để đẹp mắt, mà còn phải có chỗ cho những sở thích và mối quan tâm thật sự của gia đình.

Một căn nhà có sách, có những góc để ngồi lại, có những món đồ được sử dụng thường xuyên sẽ khác hoàn toàn một không gian chỉ được sắp xếp để chụp ảnh. Nó cho thấy người sống trong đó có một đời sống bên trong.

Và đây có lẽ là thứ càng lớn tuổi phụ nữ càng cần xây dựng: Một thế giới riêng đủ phong phú để mình không cảm thấy trống trải khi không có ai bên cạnh. Có thể là đọc sách, tập thể thao, nấu ăn, chăm cây, học một điều mới, đi du lịch, làm công việc mình yêu thích hay đơn giản là có một góc nhỏ trong nhà để ngồi yên.

Một người phụ nữ có đời sống riêng sẽ không phải lúc nào cũng cần người khác công nhận rằng mình đang hạnh phúc.

Bên cạnh con nhưng không đánh mất mình

Bức ảnh Tăng Thanh Hà ngồi cạnh con trước tủ sách cũng mang đến một cảm giác khác với những hình ảnh khoe thành tích hay cuộc sống gia đình thường thấy trên mạng xã hội. Ở đó có sự gần gũi nhưng không quá phô bày.

Đây cũng là một kiểu cân bằng mà nhiều phụ nữ tuổi 40 bắt đầu quan tâm: Làm mẹ, chăm sóc gia đình nhưng vẫn giữ lại những sở thích, nhịp sống và bản sắc riêng.

Bởi sau nhiều năm, phụ nữ rất dễ rơi vào tình trạng mọi lịch trình đều xoay quanh chồng con. Một ngày có thể đầy kín những việc phải làm nhưng đến cuối ngày lại không còn một khoảng thời gian nào thực sự thuộc về mình.

Trong khi đó, một đời sống cân bằng không có nghĩa là chia mọi thứ thành những phần bằng nhau. Nó có nghĩa là trong vai trò người mẹ, người vợ, người làm việc, vẫn còn một phần con người riêng không bị bỏ quên.

Khi cần xuất hiện, cô vẫn biết cách khiến mình nổi bật

Hai hình ảnh còn lại cho thấy một Tăng Thanh Hà hoàn toàn khác: Một diện mạo thời trang chỉn chu trong sự kiện và một bộ trang phục đen có cấu trúc mạnh mẽ. Điều thú vị là chúng không hề mâu thuẫn với những khoảnh khắc đời thường phía trên.

Ngược lại, chúng bổ sung cho nhau để tạo thành một hình ảnh khá hoàn chỉnh về phong cách của một người phụ nữ trưởng thành: Ở nhà có thể rất giản dị, khi tập luyện có thể chỉ quan tâm đến sự thoải mái, nhưng khi xuất hiện ở nơi cần thiết thì vẫn biết cách ăn mặc để thể hiện mình.

Đó chính là khác biệt giữa chạy theo thời trang và có phong cách.

Người chạy theo xu hướng thường quan tâm hôm nay mình phải mặc gì để không bị lỗi mốt. Người có phong cách lại hiểu mình muốn xuất hiện như thế nào trong từng hoàn cảnh. Và càng trưởng thành, phụ nữ càng không cần một tủ quần áo quá lớn để chứng minh gu thẩm mỹ.

“Sang” nhất ở tuổi 40 là có một cuộc sống khiến mình thấy thoải mái

Nhìn cả 6 bức ảnh, thứ đáng chú ý nhất có lẽ không phải vóc dáng, quần áo hay những món đồ trong nhà của Tăng Thanh Hà. Đó là cách các mảnh ghép ấy đứng cạnh nhau và tạo thành một đời sống tương đối cân bằng.

Có công việc, có thời gian chăm sóc cơ thể, có sách để đọc, để nghe nhạc, có không gian để sống, có gia đình để ở bên và cũng có những thời điểm bước ra ngoài với một diện mạo rất chỉn chu.

Đó là một kiểu giàu có mà càng bước vào tuổi 40, phụ nữ càng hiểu giá trị.

Không nhất thiết phải sở hữu mọi thứ. Không cần căn nhà lúc nào cũng hoàn hảo. Không cần ngày nào cũng mặc đẹp. Cũng không cần chứng minh rằng mình trẻ hơn tuổi thật. Điều đáng giá hơn là có tiền để chủ động với cuộc sống, có sức khỏe để tận hưởng, có gu riêng để không bị cuốn theo đám đông, có gia đình nhưng vẫn có khoảng trời của mình và có những sở thích đủ khiến một ngày bình thường trở nên thú vị.

Tuổi 40 vì thế không nhất thiết phải là thời điểm phụ nữ cố gắng “giữ” lại những gì đã có ở tuổi 20 hay 30. Đây có thể là lúc bắt đầu xây dựng một phiên bản khác trưởng thành hơn: Biết mình thích gì, cần gì, bỏ qua điều gì và dành thời gian cho điều gì.

Như cách những bức ảnh của Tăng Thanh Hà vô tình cho thấy, phụ nữ càng trưởng thành càng không cần một cuộc sống nhìn thật hoàn hảo từ bên ngoài. Một đời sống thật sự vừa vặn với mình đã là một thứ rất đẹp rồi.