Nữ ca sĩ U50 quê TP.HCM chưa chồng: Có người theo đuổi 6 năm nhưng không cho hẹn hò

Vừa qua, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ hải ngoại Băng Tâm đã tiết lộ về chuyện tình yêu của mình.



Băng Tâm

Nói về việc vẫn độc thân ở tuổi 45, Băng Tâm cho biết cô có nhiều người theo đuổi lâu năm nhưng chưa có ai khiến cô thật sự rung động, muốn tiến xa hơn: "Tính tôi thích được người khác quan tâm. Chỉ cần quan tâm là tôi rung động rồi. Quan tâm ở đây là để ý xem tôi đã ăn gì chưa, tôi đang vui hay đang buồn.

Thực ra hiện tại vẫn đang có vài người thương tôi, muốn đến với tôi. Thậm chí, có người thương tôi suốt 6 năm. Còn có người 3 năm rồi vẫn rất thương tôi.

Nhưng tôi chưa bao giờ có một buổi hẹn hò, đi ăn uống một cách tình cảm với họ. Nhiều người hỏi tôi sao không cho họ cơ hội. Nhưng tính tôi ngộ lắm, tôi cảm thấy những người đó không thể tiến xa được nên không muốn mất thời gian của cả hai.

Nếu người đàn ông nào đó khiến tôi cảm thấy có thể tiến xa hơn được, có thể làm bạn trai mình được thì chắc chắn tôi sẽ dành thời gian cho người đó. Còn với những người kia thì có cái gì đó khiến tôi cảm thấy khó có thể tiến xa hơn được. Lâu lâu tôi vẫn trò chuyện với họ qua điện thoại nhưng tôi chưa thể có một cuộc hẹn hò với họ được".

Nữ nghệ sĩ cũng hé lộ về đường tình của mình: "Cuộc đời tôi cũng chỉ có ba mối tình thôi, không nhiều. Tôi có thái độ như vậy với những người theo đuổi mình vì tôi chứng kiến bạn bè, người thân xung quanh phải chia tay, ly hôn, tôi rất sợ điều đó xảy ra với mình nên không thể ai cũng tiến tới với mình được.



Tôi là người rất chung thủy, một khi đã yêu là yêu hết mình, thương hết mình, sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình. Tôi nói ra thì không ai tin hết nhưng tôi không cần yêu người phải như mình.

Và một khi đã là vợ chồng rồi, dù bất cứ biến cố gì tôi cũng sẽ chấp nhận, sẵn sàng ở bên làm chỗ dựa cho người đàn ông, cả chỗ dựa về tinh thần lẫn kinh tế. Nói che chở thì không đúng vì tôi là phụ nữ nhưng tôi chắc chắn làm được chỗ dựa".

Băng Tâm sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Năm 1994, cô cùng gia đình sang Mỹ định cư. Băng Tâm gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp và sở hữu giọng hát ngọt ngào.