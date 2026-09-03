5 quy tắc du khách nước ngoài chia sẻ khi tới Việt Nam: Có điều bị phạt tới 5 triệu đồng, có điều cần hiểu đúng

Cụ thể, một bài đăng tổng hợp 5 điều du khách nước ngoài tuyệt đối nên tránh khi tới Việt Nam đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Từ việc mang thuốc lá điện tử, tự ý bay drone cho đến thói quen uống rượu bia rồi lái xe, những lưu ý này không chỉ đơn thuần là kinh nghiệm du lịch mà phần lớn chính là các quy định pháp luật nghiêm ngặt đòi hỏi du khách phải tuân thủ triệt để.

5 quy tắc khi đến Việt Nam được khách nước ngoài chia sẻ

Tuyệt đối không mang theo thuốc lá điện tử

Quy tắc đầu tiên được chia sẻ rộng rãi chính là không nên mang theo thuốc lá điện tử khi du lịch Việt Nam. Bài đăng cảnh báo rằng Việt Nam đã ban hành lệnh cấm bán và sử dụng thiết bị này đối với tất cả mọi người bao gồm cả khách du lịch.

Thực tế quy định hiện hành thậm chí còn nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 90 quy định mức phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng. Không dừng lại ở đó, người vi phạm còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ thiết bị. Do vậy, lời khuyên an toàn nhất dành cho du khách quốc tế là tuyệt đối không mang theo hoặc sử dụng món đồ này trong suốt thời gian lưu trú.

DU khách quốc tế là tuyệt đối không mang theo hoặc sử dụng thuốc lá điện tử trong suốt thời gian lưu trú. Ảnh minh hoạ

Không tự ý cất cánh drone khi chưa xin phép

Quy tắc thứ hai liên quan đến việc bay drone tự do. Bài đăng trên mạng nhấn mạnh rằng mọi chuyến bay đều cần sự chấp thuận bằng văn bản và du khách quốc tế hoàn toàn không được hưởng đặc quyền ngoại lệ.

Theo Luật Phòng không nhân dân, bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào muốn khai thác tàu bay không người lái đều phải được cấp phép bay hợp lệ. Đáng chú ý hơn, người nước ngoài trực tiếp điều khiển drone tại Việt Nam bắt buộc phải có đại diện là tổ chức hoặc cá nhân người Việt Nam đứng ra bảo lãnh. Vì vậy, thay vì nghĩ rằng quy định bay lỏng lẻo, khách quốc tế cần hiểu rõ việc tự ý cho drone cất cánh khi chưa kiểm tra giấy phép và khu vực bay là hành vi vi phạm pháp luật.

Khách quốc tế cần hiểu rõ việc tự ý cho drone cất cánh khi chưa kiểm tra giấy phép và khu vực bay là hành vi vi phạm pháp luật

Bỏ ngay suy nghĩ uống một ly bia rồi lái xe

Quy tắc thứ ba đập tan thói quen của nhiều du khách phương Tây khi cho rằng uống một chút rượu bia thì vẫn có thể điều khiển phương tiện.

Nguyên nhân là do Việt Nam đang áp dụng quy định vô cùng khắt khe về nồng độ cồn. Đối với người điều khiển xe mô tô hoặc xe gắn máy, Nghị định 168 năm 2024 quy định phạt từ 2 đến 3 triệu đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn dù chưa vượt quá mốc 50 miligam trên 100 mililit máu hoặc 0,25 miligam trên một lít khí thở. Mức phạt này sẽ còn tăng mạnh tương ứng với nồng độ cồn đo được. Chính vì thế, phương án tốt nhất để du khách bảo vệ túi tiền và sự an toàn của bản thân là đã uống rượu bia thì tuyệt đối không đụng vào tay lái.

Để bảo vệ túi tiền và sự an toàn của bản thân, du khách đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe. Ảnh minh hoạ

Đừng chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào thẻ ngân hàng

Quy tắc thứ tư nhắc nhở du khách không nên ỷ lại vào thẻ ngân hàng. Bài đăng gốc cho rằng thẻ có thể bị từ chối ở nhiều nơi trong khi phương thức thanh toán bằng mã QR lại đang chiếm sóng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nhận định này có phần hơi thái quá. Trên thực tế, thẻ quốc tế vẫn được chấp nhận rộng rãi tại các khách sạn, nhà hàng hay cơ sở dịch vụ lớn. Dù vậy, tiền mặt vẫn là công cụ cứu cánh không thể thiếu khi du khách mua đồ tại chợ, hàng quán nhỏ hoặc thanh toán những khoản có giá trị thấp. Đây thực chất là một mẹo sinh tồn hữu ích giúp khách Tây tránh rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi đi du lịch bụi.

Khách quốc tế nên chuẩn bị cả tiền mặt khi tới Việt Nam thay vì chỉ dựa vào thẻ ngân hàng. Ảnh minh hoạ

Đội mũ bảo hiểm là bắt buộc chứ không phải lựa chọn

Quy tắc cuối cùng chấn chỉnh thói quen chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm của nhiều du khách nước ngoài dù chỉ di chuyển một quãng đường rất ngắn.

Theo quy định tại Nghị định 168 năm 2024, người điều khiển xe mô tô hay xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách sẽ bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng. Không chỉ người cầm lái, người ngồi sau cũng sẽ bị xử phạt tương tự nếu vi phạm. Như vậy, việc đội mũ bảo hiểm không đơn thuần là một lời khuyên bảo vệ sức khỏe mà là một quy tắc giao thông mang tính bắt buộc đối với tất cả mọi người.

Đội mũ bảo hiểm là một quy tắc giao thông mang tính bắt buộc đối với tất cả mọi người. Ảnh: MotorVina.com

Nhìn chung, năm quy tắc kể trên đều xoay quanh những tình huống thực tế mà khách quốc tế thường xuyên gặp phải khi tới Việt Nam. Trong khi chuyện mang theo tiền mặt phụ thuộc vào thói quen tiêu dùng, thì bốn yếu tố còn lại liên quan đến thuốc lá điện tử, bay drone, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm đều được quy định rõ ràng bằng văn bản luật. Điều quan trọng nhất mà du khách nước ngoài cần khắc cốt ghi tâm chính là họ phải tuân thủ pháp luật sở tại y như người bản xứ chứ không hề có bất kỳ một đặc quyền ngoại lệ nào.