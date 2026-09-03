Tình hình của Duy Mạnh ở Mỹ lúc này

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh và vợ Nguyễn Quỳnh Anh đã có mặt ở Mỹ chuẩn bị cho ca phẫu thuật chấn thương của cầu thủ này. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm bảo vệ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của cầu thủ sinh năm 1996, trong bối cảnh anh liên tục gặp vấn đề về sức khỏe thời gian qua.

Chuyến đi nhận được sự đầu tư và tạo điều kiện tối đa từ phía CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô đã liên hệ với các cơ sở y tế cùng đội ngũ bác sĩ để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Đồng hành cùng Duy Mạnh trong hành trình này là bà xã Nguyễn Quỳnh Anh. Để chồng yên tâm chữa trị, gia đình đã gửi hai con nhỏ cho người thân chăm sóc.

Quỳnh Anh đồng hành cùng chồng trong chuyến đi phẫu thuật chấn thương (Ảnh: TTNV)

Duy Mạnh có mặt ở Mỹ trước thời điểm phẫu thuật chấn thương (Ảnh: TTNV)

Ngày 2/9, vợ chồng Duy Mạnh đã hạ cánh an toàn xuống Mỹ sau chuyến bay dài. Ngay khi tới nơi, nam trung vệ chưa bước vào ca mổ ngay mà thực hiện các thủ tục kiểm tra y tế toàn diện. Anh sẽ tiến hành thăm khám, chụp chiếu lại toàn bộ vùng gối chấn thương để các chuyên gia y tế tại Mỹ đánh giá chính xác mức độ tổn thương sụn chêm, từ đó chốt phương án phẫu thuật và lộ trình phục hồi phù hợp nhất.

Theo đánh giá sơ bộ, Duy Mạnh dự kiến cần từ 6 tháng đến 1 năm cho cả quá trình phẫu thuật, trị liệu và tập phục hồi. Thời gian nghỉ thi đấu kéo dài khiến anh chắc chắn vắng mặt ở giai đoạn lượt đi V.League 2026/27 trong màu áo CLB Hà Nội. Dù vậy, ban huấn luyện đội bóng không thúc ép anh tái xuất sớm mà ưu tiên để cầu thủ này hồi phục hoàn toàn 100%.

Duy Mạnh sẽ tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới (Ảnh: FBNV)

Sự vắng mặt của Duy Mạnh cũng là tổn thất không nhỏ đối với hàng thủ Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik trước các chiến dịch lớn như FIFA ASEAN Cup và vòng loại Asian Cup. Tuy nhiên, việc chấp nhận khoảng lặng này được kỳ vọng sẽ giúp trung vệ trụ cột sớm trở lại với phiên bản sung sức nhất cho cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.