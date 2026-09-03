Hội nhân viên văn phòng ở cách công ty 26-40 km: Chi 840 triệu đồng mua VF7, đi làm mất 3-4 tiếng/ngày vẫn hơn ở thuê

Đi làm mệt nhất là gì?

Nếu tạm bỏ qua việc bị deadlines “dí” hàng ngày, đáp án mà có lẽ không ít dân văn phòng đưa ra với câu hỏi trên sẽ là: Quãng đường từ nhà tới công ty. Không ai muốn đi làm mà như đi phượt mỗi ngày, chưa kể tắc đường, hôm nào mưa đúng giờ tan tầm lại càng thấm cái cảnh ở xa cơ quan.

Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi nhiều người chọn thuê nhà gần công ty. Trong trường hợp không phải ở thuê, không ít người còn đặt tiêu chí tìm việc trong bán kính 2km đổ lại tính từ nhà, xa lắm cũng chỉ 5 km thôi.

Đương nhiên, lựa chọn như vậy là điều dễ hiểu với số đông. Chỉ là không phải ai cũng thấy việc ở xa công ty là rào cản quá lớn về thời gian, năng lượng lẫn tài chính.

Hải Yến (sinh năm 1999) hiện đang sinh sống ở Phú Thọ, làm việc tại Hà Nội; và Trúc Giang (sinh năm 2002) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM là 2 cô gái thuộc nhóm “không ngại đường xa, miễn là đỡ tốn tiền thuê nhà”.

Đi làm xa vẫn ok!

Hải Yến: Nhà cách công ty 40 km, chi luôn 840 triệu đồng mua VF7 đi làm hàng ngày

Hiện tại, Hải Yến đang sinh sống ở Phú Thọ (trước đây là Vĩnh Phúc) và vẫn duy trì công việc văn phòng trong lĩnh vực IT ở Hà Nội. Khoảng cách từ nhà tới công ty là 40km, điều này đồng nghĩa với việc cô phải di chuyển quãng đường 80km hàng ngày để đi làm, gọi là "đi phượt" chắc cũng không sai.

Hải Yến cho biết trước đây, cô cũng từng thuê nhà gần công ty. Sau khi lập gia đình và có em bé, cô mới quyết định về quê ở và chấp nhận việc đi làm xa mỗi ngày, tính đến nay cũng được 7 tháng.

“Trước đây hồi mới về quê sống, mình có đi xe bus, xe khách hoặc xe ghép tuỳ hôm, lên xe thì tranh thủ ngủ. Mình chỉ mất khoảng 1 tuần để làm quen với quãng đường mới này. Nhưng di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc xe khách/xe ghép 1 thời gian, mình thấy cũng khó chủ động về mặt thời gian, nên bàn với chồng mua ô tô.

Trước đó, mình cũng học lái xe và thi lấy bằng. Sau 1 thời gian suy nghĩ cân nhắc, vợ chồng mình chốt mua VF7, xe mới, giá lăn bánh khoảng 800 triệu, thêm khoảng 30-40 độ xe nữa, tổng chi phí đầu tư cho phương tiện đi làm của mình rơi vào khoảng 830-840 triệu” - Hải Yến chia sẻ và tiết lộ thêm vì chọn xe điện nên hàng tháng, cô chỉ tốn khoảng 1,5 triệu đồng tiền gửi xe ở chỗ làm.

Chiếc VF7 của Hải Yến

Trung bình 1 ngày làm việc của Hải Yến khi ở cách công ty tới 40 km sẽ diễn ra thế này: 6h dậy, 6h30-45p bắt đầu đi từ nhà. 16h30 tan làm, 18h về tới nhà. Nếu đường xá và thời tiết thuận lợi, Hải Yến sẽ tốn khoảng 50 phút cho 1 chiều di chuyển. Còn những hôm tắc đường, 1 chiều có thể mất tới tiếng rưỡi, muộn nhất là 19h30 cô mới về tới nhà.

Dẫu vậy, Hải Yến vẫn cho rằng lựa chọn ở Phú Thọ giúp cuộc sống của cô thuận tiện hơn là thuê nhà ở gần công ty tại Hà Nội.

“Thuê nhà gần công ty thì mình đỡ tốn thời gian đi lại, nhưng chi phí phát sinh khá cao, và cũng không có ai hỗ trợ mình chăm con. Nếu thuê người trông bé cũng tốn 1 khoản không nhỏ và bản thân mình cũng không yên tâm, gửi con đi trẻ sớm quá lại thấy tội con. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy việc chấp nhận đi làm xa là vẹn mọi đường. Giờ mình quen rồi thì khoảng cách 40 km tới chỗ làm cũng không phải rào cản gì lớn nữa” - Hải Yến chia sẻ.

Trúc Giang: Nhà cách công ty 26km, tháng tốn 1,5 triệu tiền xăng vẫn hơn 6-9 triệu thuê nhà

Cũng ở xa công ty nhưng quãng đường đi làm hàng ngày của Trúc Giang có phần “dễ thở” hơn Hải Yến. Với khoảng cách 26 km từ nhà tới chỗ làm, tương đương 52 km hàng ngày, Trúc Giang cho biết tổng thời gian di chuyển rơi vào khoảng 3 tiếng/ngày cho cả chiều đi lẫn chiều về. Phương tiện Trúc Giang lựa chọn là xe máy, đơn giản vì cô muốn chủ động thời gian, một phần vì cũng không tiện bắt xe bus hay metro.

Trúc Giang

Tính đến thời điểm hiện tại, Trúc Giang đã duy trì đời sống công sở cũng như việc đi làm xa được khoảng 2 tháng. Trước đây, cô chủ yếu làm tự do (freelancer) trong lĩnh vực quay/dựng.

“Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành dân văn phòng sáng đi tối về, cho tới khi mình có cơ hội làm việc ở công ty hiện tại, là 1 agency khá lớn ở TP.HCM trong lĩnh vực live commerce. Nếu chỉ vì quãng đường đi làm xa mà bỏ lỡ cơ hội này, mình nghĩ bản thân sẽ hối hận nhiều, nên ngay từ đầu mình đã không coi quãng đường 26km là rào cản lớn.

Còn về việc không thuê nhà gần công ty, đó đơn giản là bài toán tài chính. 1 bên là tiết kiệm thời gian đi lại nhưng có thể tốn thêm 6-9 triệu tiền thuê nhà cùng phí dịch vụ; 1 bên là đi làm xa, cả tháng tốn 1,3 triệu tiền xăng thêm 200k tiền bảo dưỡng xe định kỳ, mình nghĩ phương án 2 hợp lý với mình hơn. Tiền tiết kiệm được từ việc thuê nhà, mình dùng cho các dự định cá nhân khác” - Trúc Giang chia sẻ.

Bên cạnh bài toán tài chính, cô gái sinh năm 2002 còn cho biết thêm kể từ khi phải đi làm xa, bản thân cũng bắt đầu học được cách sắp xếp thời gian và quan trọng nhất là sự kỷ luật với bản thân. Vì ngoài công việc full-time hiện tại, Trúc Giang vẫn đang duy trì một vài job freelance khác. Chưa kể mỗi tuần, cô còn đi học thêm 2 buổi bóng rổ nên nếu không kỷ luật và biết sắp xếp thời gian thì khó mà cân được hết.

“Mình nghĩ điều khó thích nghi nhất không phải là quãng đường 26 km, mà là suy nghĩ của mình về quãng đường đó. Nếu ngay từ đầu mình nghĩ nó “xa quá”, thì nó sẽ trở thành vấn đề rất lớn. Còn mình thì xác định đó là một phần của công việc và sẵn sàng đón nhận nên thấy cũng bình thường” - Trúc Giang bộc bạch.

Đi làm xa dạy Trúc Giang cách sắp xếp thời gian và sự kỷ luật với bản thân để có thể duy trì các thú vui ngoài công việc

Xa hay gần không quan trọng bằng việc “mình cảm thấy xứng đáng và phù hợp”

Hải Yến đã có gia đình, Trúc Giang vẫn còn độc thân, mỗi người một hoàn cảnh, một nhịp sinh hoạt và lối sống khác nhau, điểm chung của 2 cô gái này cũng không hẳn là khoảng cách từ nhà tới công ty, mà là cách họ nhìn nhận và cảm nhận về lựa chọn của chính mình: Xa hay gần không phải là vấn đề, mình cảm thấy phù hợp, xứng đáng là được.

“Mình may mắn có chồng và gia đình chồng hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm con. Hàng ngày, bố chồng mình sẽ nấu ăn tối vì bố nấu ăn ngon nhất nhà. Mẹ chồng mình chơi với bé, mình đi làm về tới nhà cũng chỉ cần giúp bố mẹ mấy việc râu ria, ăn cơm xong thì chồng mình rửa bát. Khoảng 8 rưỡi tối mình cho bé đi ngủ. Thường thì 9 rưỡi tối là mình cũng đi ngủ để mai dậy sớm đi làm. Mình nhìn vào sự yêu thương, thông cảm và hỗ trợ mà người thân dành cho mình, chứ không tập trung vào quãng đường 80km làm gì” - Hải Yến chia sẻ.

Hải Yến nhìn không coi việc đi làm xa là rào cản vì cô nhận được nhiều sự hỗ trợ từ gia đình

Trúc Giang cũng có chung quan điểm.

“Mình từng đọc được 1 bài đăng trên Threads, đại ý nói rằng đi làm mất 15 phút và đi làm mất 90 phút sẽ tạo ra 2 cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Nếu nhìn ở góc độ “chi phí”, mình nghĩ quan điểm đó không sai.

Còn với mình, chi phí lớn nhất khi ở cách công ty 26 km không phải tiền xăng hay tiền đi lại, mà là chi phí cơ hội. Mình mất thêm thời gian để di chuyển, và quan trọng hơn là mất đi một phần năng lượng, sức khỏe tinh thần mà đáng lẽ mình có thể dành cho những việc khác. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là những sự đánh đổi.

Nếu đặt lên bàn cân một công ty cách nhà 15 phút nhưng môi trường, quyền lợi hay định hướng không phù hợp, với một công ty cách nhà 90 phút nhưng lại cho mình môi trường tốt, nhiều cơ hội phát triển và những điều mình thực sự coi trọng, mình sẽ không hỏi bản thân “tại sao phải đi làm tới tận 90 phút?”, mình sẽ hỏi “những gì mình nhận lại có xứng đáng với 90 phút đó không?”.

Và đến hiện tại, câu trả lời của mình là đáng!

Vậy nên mình nghĩ không có lựa chọn nào hoàn toàn tốt hay xấu. Quan trọng là mình biết mình đang đặt yếu tố gì lên bàn cân, mình đang đánh đổi điều gì và thứ mình nhận lại có thật sự xứng đáng hay không” - Trúc Giang phân tích.

Trúc Giang thấy mình được nhiều hơn mất khi đi làm với quãng đường 26km 1 chiều

Suy cho cùng, lựa chọn nào cũng luôn có những được và mất. Nếu Trúc Giang và Hải Yến chỉ nhìn vào quãng đường phải di chuyển hàng ngày, chắc chắn họ sẽ thấy sao mà mệt, sao mà tốn thời gian. Nhưng bởi vì lựa chọn đó còn có nhiều “tệp đính kèm” rất được, nên 52 km hay 80 km tự nhiên lại thành chuyện nhỏ thôi chứ chẳng có gì to tát để phải thở than.