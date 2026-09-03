Chiếc áo số 10 "nặng nhất mọi thời đại' của Messi và Maradona đã tìm được người thừa kế

Messi vừa khép lại hành trình quốc tế trong màu áo Argentina, và câu hỏi về người kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại lập tức được đặt ra. Theo ESPN Argentina, Nico Paz đang là cái tên được cân nhắc nghiêm túc cho vị trí đặc biệt này.

Ở tuổi 39, Messi tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina sau một sự nghiệp quốc tế đồ sộ. Siêu sao người Argentina kết thúc hành trình với 125 bàn thắng sau 207 lần ra sân, cùng một chức vô địch World Cup và hai Copa America. Sự ra đi của Messi đồng nghĩa Argentina không chỉ mất đi một thủ lĩnh trên sân mà còn phải tìm người tiếp quản chiếc áo số 10 từng gắn liền với hai biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá nước này là Diego Maradona và Messi.

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Nico Paz được cân nhắc cho áo số 10

Theo ESPN Argentina, nếu Lionel Scaloni tiếp tục giữ vị trí HLV trưởng Argentina, chiếc áo số 10 có thể được trao cho Nico Paz. Đây được cho là phương án đã được thảo luận nội bộ và đang được xem xét nghiêm túc. Paz mới 21 tuổi nhưng đã có 11 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tiền vệ này được đánh giá là một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng của bóng đá châu Âu và hiện thi đấu cho Como tại Serie A dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas.

Việc Paz được nhắm tới cho chiếc áo số 10 cho thấy Argentina có thể muốn bắt đầu một kỷ nguyên mới thay vì cố gắng tìm một bản sao của Messi. Tuy nhiên, cái bóng mà Messi để lại là quá lớn. Chiếc áo số 10 của Argentina từng được Diego Maradona khoác lên mình và sau đó trở thành biểu tượng gắn với Messi trong suốt nhiều năm. Bất kỳ cầu thủ nào tiếp quản số áo này cũng sẽ phải đối diện với những kỳ vọng đặc biệt.

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Messi từng nói lời chia tay rồi trở lại

Đây cũng không phải lần đầu Messi tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. Năm 2016, sau khi Argentina thất bại ở hai trận chung kết Copa America liên tiếp và trước đó để thua Đức tại chung kết World Cup 2014, Messi từng quyết định giã từ đội tuyển.

Nhưng chỉ một thời gian sau, anh thay đổi quyết định và trở lại. Sự trở lại ấy mở ra một thập kỷ rực rỡ của Messi cùng Argentina. Anh cùng đội tuyển lần lượt chinh phục Copa America và cuối cùng hoàn tất giấc mơ lớn nhất với chức vô địch World Cup 2022.

Lần này, Messi đưa ra quyết định trong một hoàn cảnh khác. Anh cho biết bản thân đã cống hiến tất cả và không còn gì để trao thêm cho đội tuyển.

Từ Real Madrid đến Como, Paz có hành trình đáng chú ý

Nico Paz sinh ra tại Tây Ban Nha và từng được Real Madrid đưa về từ Tenerife khi còn là một thiếu niên. Anh trưởng thành qua hệ thống đào tạo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trước khi chuyển sang Como. Paz cũng có mối liên hệ đặc biệt với Argentina. Cha anh là Pablo Paz, cựu tuyển thủ Argentina từng góp mặt tại World Cup 1998. Mẹ anh là người Tây Ban Nha và Paz sinh ra tại quốc gia này trong thời gian cha đang thi đấu ở đó.

Real Madrid từng sở hữu điều khoản mua lại Paz và cân nhắc đưa cầu thủ này trở lại trong mùa hè 2026. Tuy nhiên, hai bên cuối cùng đạt một thỏa thuận mới, giúp Como tiếp tục giữ tiền vệ tấn công này. Theo nguồn tin được dẫn lại, thương vụ có tổng giá trị khoảng 50 triệu bảng. Cùng với đó là một điều khoản mua lại mới trị giá 68,6 triệu bảng dành cho Real Madrid, có hiệu lực vào năm 2027.

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Chiếc áo số 10 và thử thách khổng lồ

Nico Paz còn rất trẻ và chưa thể được đặt cạnh Messi về thành tích hay tầm ảnh hưởng ở cấp độ đội tuyển. Việc anh được cân nhắc cho áo số 10 vì thế không đồng nghĩa Argentina đã tìm được “Messi mới”. Ngược lại, đây có thể là dấu hiệu cho thấy đội tuyển Argentina đang chuẩn bị bước sang một chương mới sau khi kỷ nguyên Messi khép lại.

Từ Maradona đến Messi, chiếc áo số 10 từng được trao cho những cầu thủ có khả năng định hình cả một thời đại. Nếu Nico Paz thực sự được lựa chọn, tiền vệ 21 tuổi sẽ phải khoác lên mình một trong những chiếc áo giàu sức nặng nhất lịch sử bóng đá.

Messi đã để lại chiếc áo ấy cùng một di sản gần như không thể lặp lại. Giờ đây, thử thách của Paz không phải trở thành Messi thứ hai, mà là tạo nên câu chuyện của chính mình trong màu áo Argentina.