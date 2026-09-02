Cuộc đua cuối cùng của Ronaldo và Messi

Những con số mới nhất từ Messi và Ronaldo vẫn khiến giới túc cầu phải kinh ngạc: Lionel Messi lập cú poker (4 bàn) bùng nổ trong một trận đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS), còn Cristiano Ronaldo tiếp tục kiên trì nổ súng tại Saudi Arabia để hướng tới cột mốc vô tiền khoáng hậu 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Nếu những thành tích này xuất hiện ở thời điểm mười năm trước, truyền thông thế giới sẽ lập tức đặt chúng lên bàn cân cho cuộc đua danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Giờ đây, khi Messi đã chơi bóng ở bờ bên kia Đại Tây Dương và Ronaldo làm mưa làm gió tại Trung Đông, việc so sánh trực tiếp số bàn thắng hay chiếc cúp không còn nhiều ý nghĩa. Dẫu vậy, sự trùng hợp về tính bền bỉ của họ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cuộc đua giữa Ronaldo và Messi lúc này là thời gian (Ảnh: Getty)

Cả hai đã chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau để thích ứng với tuổi tác. Với Ronaldo, ở độ tuổi ngoài 40, anh đã tối ưu hóa tối đa phong cách thi đấu. Không còn những pha bứt tốc thần tốc từ biên hay các nhịp rê dắt rườm rà, siêu sao người Bồ Đào Nha tự biến mình thành một chuyên gia vòng cấm thực thụ. Anh tiết kiệm từng nhịp di chuyển, chọn vị trí thông minh và tập trung toàn bộ năng lượng cho khoảnh khắc dứt điểm quyết định. Đó là sự thích nghi khoa học của một cầu thủ hiểu rõ giới hạn cơ thể nhưng chưa bao giờ cạn kiệt khát khao ghi bàn. Sự vĩ đại ở giai đoạn cuối sự nghiệp không nằm ở việc cố giữ lại phong cách thời trẻ, mà ở khả năng hiểu rõ mình cần từ bỏ điều gì để bảo tồn thứ quan trọng nhất.

Trái lại, Messi lại chọn cách làm chủ nhịp điệu trận đấu. Ở tuổi 39, M10 không còn tham gia vào các tình huống gây áp lực liên tục, nhưng khả năng đọc trận đấu và không gian của anh vẫn đạt đến trình độ thượng thừa. Messi lùi sâu nhận bóng, quan sát và bất ngờ xuất hiện ở những "điểm chết" của đối phương. Việc anh ghi 4 bàn trong một trận đấu không chỉ chứng minh bản năng sát thủ chưa hề mai một, mà còn cho thấy anh vẫn đủ tầm vóc để biến cả một tập thể xoay quanh quỹ đạo của mình.

Thế hệ mới với những Erling Haaland hay Kylian Mbappe đã chính thức tiếp quản các sân khấu lớn nhất châu Âu. Nhưng di sản mà Messi và Ronaldo để lại ở chặng cuối sự nghiệp này thậm chí còn vượt xa những danh hiệu họ từng sưu tầm. Bằng việc từ chối "dưỡng già" hay chấp nhận làm một cầu thủ trung bình, họ đã đẩy giới hạn tuổi thọ của một siêu sao bóng đá đi xa hơn bất kỳ ai trong lịch sử. Giờ đây, câu hỏi không còn là ai hay hơn ai, mà là hai tượng đài ấy sẽ còn bắt thời gian phải chờ đợi thêm bao lâu nữa...