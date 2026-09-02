Đồi Chú Mừng, quán Cô Vui được cả miền Tây kéo đến dịp lễ nhưng chính quyền địa phương vừa khuyến cáo nên tránh, vì sao?

Chính quyền xã Tri Tôn khuyến cáo không đến khu vực quán Cô Vui

Theo thông báo được UBND xã Tri Tôn phát đi, người dân và du khách được khuyến cáo không đến khu vực quán Cô Vui trên núi Dài để tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh hoặc sử dụng các dịch vụ tự phát khi chưa được cấp phép, nhằm bảo đảm an toàn.

Bốn nhóm nguy cơ được nêu trong thông báo gồm:

Địa hình phức tạp, với đường hẹp, dốc cao, quanh co và tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Mùa mưa nguy hiểm, khi đường trơn trượt, có đất đá và nước chảy, nguy cơ sạt lở vách núi, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây tai nạn.

Hoạt động tự phát, gồm việc dựng lều, quán tạm và kinh doanh khi chưa được phép, tiềm ẩn nguy cơ về an toàn thực phẩm, an ninh và trật tự.

Vi phạm quy định, khi việc sử dụng đất sai mục đích, kinh doanh và xây dựng lúc chưa được cấp phép là vi phạm quy định về đất đai.

Cùng với đó, UBND xã Tri Tôn cũng yêu cầu chấm dứt ngay việc tự ý thành lập, tổ chức và điều hành các đoàn xe đưa đón khách trên núi Dài khi chưa được cấp phép. Thông báo nêu rõ các cá nhân không được tự ý lập đoàn xe để vận chuyển, đón trả khách, không được tự ý thu tiền hay phân chia lợi nhuận từ hoạt động này, cũng như không được tập kết phương tiện tại những vị trí chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Vùng đất Bảy Núi bất ngờ được chú ý

Hàng loạt video từ các hội nhóm du lịch ghi lại cảnh tượng đông đúc, những đoàn khách xếp hàng dài chờ check-in tại các khu du lịch nổi tiếng hay những ngôi chùa đậm dấu ấn Khmer. Vùng đất chân núi Thất Sơn nhanh chóng trở thành điểm phải đến được nhắc tên nhiều nhất những ngày qua.

Sức hút từ mạng xã hội tất yếu dẫn đến hiệu ứng phụ là hầu hết các điểm check-in đều ở trạng thái quá tải những ngày này.

Ảnh: Nhà mình có tiền mà

Ảnh: Nhà mình có tiền mà

Đồi Chú Mừng, nằm trên sườn núi Dài thuộc xã Tri Tôn, vốn chỉ là một điểm ngắm cảnh dân dã với quán nước nhỏ của một người dân địa phương, nơi du khách có thể đứng ở độ cao hơn 260m để nhìn bao quát núi rừng và đồng ruộng vùng Bảy Núi, được nhiều bạn trẻ ví như một phiên bản Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng An Giang. Nhưng cũng chính vẻ đẹp ấy khiến nơi đây quá tải, cảnh tượng quen thuộc mỗi cuối tuần là hàng dài du khách xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh ở những góc đẹp nhất, gần như không còn khoảng trống nào mà ống kính không chạm phải bóng người khác.

Ảnh: Nhà mình có tiền mà

Ảnh: Nhà mình có tiền mà

Chính lượng khách tăng đột biến này cũng là bối cảnh dẫn tới thông báo khuyến cáo nói trên, khi các hoạt động dịch vụ tự phát mọc lên nhanh hơn khả năng quản lý, còn tuyến đường lên núi lại không được thiết kế cho lượng phương tiện lớn.

Các ngôi chùa mang kiến trúc Khmer trong vùng cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau khi MV "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi ra mắt giữa tháng 8 với hàng loạt khung hình về văn hóa Khmer Nam Bộ, giới trẻ khắp nơi rủ nhau tìm đến các ngôi chùa, thuê trang phục truyền thống để chụp ảnh theo trend, khiến những không gian vốn tĩnh lặng trở nên nhộn nhịp khác thường.

Nếu Cồn Thới Sơn ghi điểm nhờ không khí sông nước miệt vườn đặc trưng Tiền Giang, thì Tri Tôn lại mang một sắc thái hoàn toàn khác của miền Tây, nơi những rặng núi đá nhô lên giữa cánh đồng và văn hóa Khmer in đậm trong từng mái chùa, món ăn. Xã Tri Tôn cách trung tâm Châu Đốc hơn 40km và cách TP.HCM khoảng 230km, từng được biết đến chủ yếu qua các tour hành hương núi Cấm, núi Cô Tô. Nhưng vài tháng trở lại đây, chính những khung hình đời thường trên các hội nhóm du lịch, từ một buổi tối dạo phố đi bộ đến một góc hồ nước phản chiếu vách đá, đã kéo Tri Tôn ra khỏi vị trí điểm đến tâm linh thuần túy để bước vào bản đồ check-in của giới trẻ.

Những điểm đến vẫn tham quan bình thường trong vùng

Hồ Tà Pạ là cái tên xuất hiện dày đặc nhất. Đây vốn là hố khai thác đá bỏ hoang, nước mưa và mạch ngầm từ núi dần dần lấp đầy thành một hồ nước sâu, trong xanh được ví như tuyệt tình cốc của An Giang. Ngay cạnh đó, chùa Tà Pạ mang tên Khmer là Chưn Num nổi bật với những hàng cột chống đỡ cao hàng chục mét, đứng từ sân chùa có thể phóng tầm mắt ra cả cánh đồng bên dưới.

Cách đó không xa, hồ Ô Tà Sóc nằm dưới chân núi Ngọa Long mang vẻ hoang sơ hơn, mặt nước phẳng lặng bao quanh bởi rừng cây, là nơi người dân địa phương vẫn ra bơi thuyền, thả lưới mỗi chiều. Vào buổi tối, phố đi bộ Tri Tôn lại trở thành điểm tụ họp mới, nơi các quán cà phê nhỏ mọc lên phục vụ cả khách du lịch lẫn người dân thị trấn.

Ngoài ra, khu vực tuyến tránh Tri Tôn chạy xuyên qua cánh đồng lúa cũng đang thu hút nhiều người tới chụp ảnh. Tuy nhiên chính quyền địa phương đã khuyến cáo không dừng đỗ xe dưới lòng đường hoặc đứng sát phần đường xe chạy, vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuyến này dài khoảng 4,3km, nối đường tỉnh 941 với đường tỉnh 948.

Nếu cảnh sắc kéo người ta đến Tri Tôn, thì ẩm thực lại là thứ khiến nhiều người muốn quay lại lần hai. Gà đốt Ô Thum là món đặc sản gắn liền với cộng đồng Khmer vùng Bảy Núi, gà ta thịt săn chắc được tẩm ướp cùng lá chúc, một loại lá đặc trưng chỉ có ở Tri Tôn và Tịnh Biên, tạo nên mùi thơm rất riêng mà không nơi nào có được. Điều thú vị là gà chỉ được làm thịt và chế biến khi có khách gọi món, nên lúc nào cũng nóng hổi vừa ra khỏi bếp.

Bên cạnh đó, đường thốt nốt và các món chế biến từ thốt nốt như bánh bò, nước thốt nốt uống kèm cơm thốt nốt và đá lạnh cũng là thứ quà mà hầu như ai ghé Tri Tôn cũng muốn mang về.

Đường đi và những điều cần lưu ý

Về đường đi, từ TP.HCM có thể chọn xe khách với giá vé dao động 140.000 đến 200.000 đồng một chiều, thời gian di chuyển khoảng 5 đến 6 tiếng. Với nhóm bạn hoặc gia đình muốn chủ động lịch trình, thuê xe du lịch theo đoàn cũng là lựa chọn phổ biến, mức giá tùy loại xe từ 4 đến 45 chỗ. Riêng những ai quen đi phượt bằng xe máy, quãng đường từ Sài Gòn mất khoảng 5 tiếng rưỡi theo chỉ dẫn Google Maps, khá dễ đi vì phần lớn là đường lớn.

Riêng trong dịp cao điểm này, du khách nên lưu ý một số điểm. Không đến khu vực quán Cô Vui trên núi Dài theo đúng khuyến cáo của chính quyền địa phương. Không sử dụng các dịch vụ xe đưa đón tự phát chưa được cấp phép, vì đây cũng là nội dung UBND xã Tri Tôn yêu cầu chấm dứt. Và không dừng đỗ xe dưới lòng đường trên tuyến tránh Tri Tôn để chụp ảnh.

Sau một mùa hè mà Cồn Thới Sơn phủ sóng khắp các nền tảng, Tri Tôn cho thấy miền Tây vẫn còn nhiều điểm đến giữ được cảnh quan tự nhiên và văn hóa bản địa. Nhưng câu chuyện lần này cũng cho thấy một mặt khác của việc một địa phương bỗng nổi tiếng quá nhanh, khi hạ tầng và công tác quản lý chưa kịp theo kịp lượng khách đổ về. Với những ai vẫn muốn đi trong dịp này, việc chọn đúng điểm đến được phép tham quan và tuân thủ khuyến cáo của chính quyền là điều cần thiết trước tiên.