Clip Khả Ngân lộ bụng lùm lùm, Nhan Phúc Vinh nói 1 câu khiến dân tình "đứng ngồi không yên"

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đã khiến dân tình không khỏi bất ngờ khi chính thức công khai mối quan hệ bằng bức ảnh cầu hôn ngọt ngào. Trước đó, cặp đôi khá kín tiếng về chuyện tình cảm cũng như không lộ quá nhiều hint, thế nên màn "đánh úp" này làm cho mạng xã hội được phen bùng nổ.

Những hình ảnh trong buổi cầu hôn trên khá nhỏ giọt cho đến khi diễn viên Hà Hiền đăng tải một đoạn clip hậu trường trên trang cá nhân. Trong clip, có thể thấy màn cầu hôn được tổ chức khá kín đáo. Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân cùng hai người bạn thân thiết có mặt để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này. Bầu không khí vì thế mang màu sắc riêng tư và gần gũi, thay vì một màn cầu hôn được chuẩn bị cầu kỳ với đông người.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân cười tươi rói sau buổi cầu hôn

Nhan Phúc Vinh xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, liên tục cười tươi sau khi nhận được cái gật đầu từ bạn gái. Khả Ngân cũng chẳng giấu được niềm vui, thỉnh thoảng lại giơ tay khoe chiếc nhẫn mới trên ngón áp út. Hai người liên tục cười nói, tương tác với những người bạn có mặt tại bàn ăn.

Đặc biệt, khi được hỏi cảm xúc sau màn cầu hôn thành công, Nhan Phúc Vinh còn có câu trả lời khiến cả bàn bật cười. Nam diễn viên hài hước nhắc đến album Trọn Đời Bên Em của Lý Hải như một cách ví von cho chặng đường tình yêu phía trước, ngầm thể hiện mong muốn sẽ đồng hành cùng bạn gái trong thời gian dài. Cùng với ánh mắt khi nhìn bạn gái, nhiều người khẳng định Khả Ngân đã lấy đúng người.

Hà Hiền cũng từng tiết lộ rằng mọi người không nên hình dung buổi cầu hôn của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân quá lãng mạn. Theo nam diễn viên, vì đây là lần đầu nên cả hai vẫn khá ngại ngùng, thậm chí không lãng mạn như mọi người nghĩ.

Nhan Phúc Vinh hứa "trọn đời bên em" sau khi cầu hôn Khả Ngân thành công

Bên cạnh câu chuyện về màn cầu hôn, một chi tiết khác trong clip cũng nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Trong một vài khoảnh khắc camera di chuyển qua chỗ Khả Ngân, nữ diễn viên có động tác dùng tay che phần bụng. Góc quay không quá sáng và thời lượng xuất hiện cũng khá ngắn, song vóc dáng ở vòng 2 của nữ diễn trông đầy đặn hơn thường thấy.

Chi tiết này lập tức khiến nghi vấn Khả Ngân mang thai được cư dân mạng nhắc lại. Trước đó, nữ diễn viên từng gây chú ý khi xuất hiện tại fancon của Ái Phương với vóc dáng có phần đẫy đà hơn bình thường. Từ những hình ảnh này, một bộ phận khán giả đã đặt câu hỏi về khả năng cô đang có tin vui.

Trong bài đăng công khai mối quan hệ với Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân cũng nhắc đến việc cả hai đã có một "mái ấm nhỏ" và đặc biệt sử dụng biểu tượng em bé khi nói về "món quà" khiến hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn. Cụ thể, Khả Ngân viết: "Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' (kèm biểu tượng em bé - PV) đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn".

Khả Ngân dùng tay che chắn vòng 2 đã to rõ của mình

Trước đó, những hình ảnh Khả Ngân với vóc dáng đẫy đà khiến cư dân mạng chú ý