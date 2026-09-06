Mẫu iPhone xịn hơn iPhone 18 Pro Max lộ diện màu đỏ

Một nguồn tin rò rỉ cho rằng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, được đồn đoán mang tên iPhone Ultra, có thể sở hữu phiên bản màu đỏ.

Thông tin xuất hiện ngày 26/8 từ Evan Blass, một trong những nguồn thường xuyên chia sẻ thông tin rò rỉ về các sản phẩm Apple. Trên X, Blass đăng hình ảnh dựng được cho là iPhone Ultra với ba lựa chọn màu gồm trắng, đen và đỏ, đồng thời đặt câu hỏi về một "phiên bản đỏ độc quyền".

iPhone Ultra được đồn đoán là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. (Ảnh: Evan Blass)

Nếu thông tin này chính xác, màu đỏ sẽ đánh dấu sự trở lại đáng chú ý trên dòng iPhone sau vài năm vắng bóng. Apple lần gần nhất cung cấp iPhone màu đỏ là năm 2022, với iPhone 14 và iPhone SE thế hệ thứ ba trong khuôn khổ chương trình (PRODUCT)RED.

Tuy nhiên, hình ảnh lần này chưa đủ cơ sở để khẳng định Apple thực sự đang phát triển iPhone Ultra màu đỏ.

AppleInsider lưu ý hình ảnh do Evan Blass chia sẻ không phải ảnh dựng chính thức từ Apple. Đây có thể chỉ là bản mô phỏng dựa trên các tin đồn hiện có, thậm chí không loại trừ khả năng hình ảnh hoàn toàn được tạo dựng.

Do đó, thông tin về iPhone Ultra màu đỏ vẫn cần được xem xét thận trọng, đặc biệt khi chưa có nguồn tin rò rỉ nào khác đưa ra thông tin tương tự.

Không chỉ màu đỏ, ngay cả số lượng màu sắc của iPhone Ultra hiện vẫn chưa rõ ràng. Một số tin đồn trước đó cho rằng thiết bị có thể chỉ được Apple cung cấp duy nhất một màu trắng.

iPhone Ultra vẫn là sản phẩm chưa được Apple xác nhận

iPhone Ultra được cho là tên gọi dành cho mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, một trong những sản phẩm được chờ đợi nhất trong chu kỳ iPhone năm nay. Tuy nhiên, Apple chưa chính thức xác nhận tên gọi, thiết kế hay các phiên bản màu của thiết bị.

Theo kế hoạch được đồn đoán, Apple sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone Ultra tại sự kiện "Surprise and shine" vào ngày 9/9. Sự kiện dự kiến diễn ra lúc 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương, tương đương 1 giờ chiều theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Apple dự kiến tổ chức sự kiện “Surprise and Shine” vào ngày 9/9 tại Mỹ, tương ứng 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Đây được cho là sự kiện giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra. (Ảnh chụp màn hình)

Nếu iPhone Ultra thực sự xuất hiện, màu sắc nhiều khả năng chỉ là một trong những điểm đáng chú ý của thiết bị. Với việc đây được xem là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, thiết kế, cơ chế bản lề, độ mỏng và cách Apple tối ưu iOS cho màn hình gập mới là những yếu tố được quan tâm nhiều hơn.

Ở thời điểm hiện tại, phiên bản màu đỏ vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Trong khi đó, hình ảnh được Evan Blass chia sẻ có những dấu hiệu cho thấy đây chưa phải hình ảnh đáng tin cậy về thiết kế cuối cùng của iPhone Ultra.