Hoa hậu Bảo Ngọc dừng chân Top 6, lập kỷ lục mới ở Miss World

Tối 5/9, tâm điểm của làng sắc đẹp thế giới đang hướng về Nha Trang, nơi đêm chung kết Miss World 2026 chính thức diễn ra. Đây là dấu mốc đặc biệt của cuộc thi khi lần đầu tiên trong lịch sử, sân khấu chung kết Miss World được tổ chức tại Việt Nam.

Bước vào đêm thi, Bảo Ngọc tiếp tục xuất hiện trong màn trình diễn mở màn cùng hơn 100 thí sinh. Sau phần trình diễn trang phục văn hóa, BTC lần lượt công bố những cái tên tiếp tục hành trình. Trước đó, với chiến thắng ở phần thi phụ Top Model, đại diện Việt Nam đã chắc suất Top 40. Và may mắn hơn, trong đêm chung kết, cô tiếp tục được xướng tên vào Top 20 chung cuộc.

Sau khi Top 20 được xác định, các người đẹp bước vào những phần trình diễn quan trọng tiếp theo. Bảo Ngọc tiếp tục xuất hiện trong phần thi dạ hội theo nhóm. Trước đó, cô đã lựa chọn một thiết kế dạ hội lấp lánh, kết hợp chi tiết đôi cánh thiên thần cho đêm chung kết. Và sau phần trình diễn này, Bảo Ngọc tiếp tục được gọi tên vào Top 12. Khoảnh khắc đại diện Việt Nam được hô tên khiến khán đài vỡ oà theo.

Khoảnh khắc Lê Nguyễn Bảo Ngọc được gọi tên vào Top 12

Bảo Ngọc trong chiếc đầm dạ hội trình diễn chung kết Miss World 2026

Danh sách 12 người đẹp tiếp tục hành trình chinh phục chiếc vương miện

Top 12 Miss World hội tụ những cô gái tài sắc vẹn toàn để bước vào phần thi ứng xử. Đây chính là cơ hội để các thí sinh thể hiện được quan điểm, tiếng nói của những người phụ nữ trước các vấn đề cuộc sống. Câu hỏi cụ thể là: "Bạn đang đại diện cho khu vực đông dân nhất và đa dạng nhất trong cuộc thi này. Có một điều gì về nơi bạn sinh ra mà bạn muốn phần còn lại của thế giới hiểu được, và điều đó được thể hiện như thế nào qua cách bạn mang trên mình danh hiệu này?".

Bảo Ngọc đã có phần thi khá trôi chảy khi trả lời bằng tiếng Anh. Không chỉ là ý tưởng mà thần thái, cách nhấn nhá cũng tạo sức cuốn hút:

"Tôi luôn muốn có một điều để thế giới biết về châu Á và châu Đại Dương, đặc biệt là Việt Nam: chúng tôi đã sẵn sàng bước ra đấu trường quốc tế. Với tôi, ước mơ lớn nhất là trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tiếp nối di sản 75 năm của Hoa hậu Thế giới, và cùng Beauty with a Purpose viết tiếp hành trình ấy trong một thế kỷ mới.

Tôi lớn lên nhờ hế hệ đi trước, họ đã vượt qua nhiều khó khăn từ biến đổi khí hậu cho đến chiến tranh khiến họ mất đi nhà cửa, quê hương. Những điều đó thực sự chạm đến tôi và cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình. Đó là một trong những lý do tôi quyết định theo học chương trình Thạc sĩ Khoa học và Chính sách Môi trường tại Đại học Columbia.

Tôi muốn hành trình của mình với Hoa hậu Thế giới và dự án tôi đang theo đuổi không chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng. Tôi hy vọng có thể tận dụng sức ảnh hưởng của nền tảng này để tạo ra những giá trị thực tế hơn, đồng thời chuẩn bị cho mục tiêu trở thành một nhà hoạch định chính sách trong tương lai. Tôi muốn mang theo trái tim của một người làm nhân đạo, niềm hy vọng và những điều tôi tin tưởng để đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới năm nay".

Và phần thể hiện này giúp Bảo Ngọc lần nữa ghi tên mình vào Top 6 chung cuộc. Đây cũng là thành tích cao nhất của nhan sắc Việt tại Miss World tính đến thời điểm này. Top 6 chung cuộc gồm các đại diện đến từ: Việt Nam, Eritrea (thắng giải bình chọn), Malaysia (thắng giải Beauty With a Purpose), Dominican, Nam Phi và Tây Ban Nha.

Bảo Ngọc vượt qua đại diện đến từ Phlippines để vào Top 6 chung cuộc

Hoa hậu Bảo Ngọc dừng chân ở top 6 chung cuộc

Đại diện Việt Nam chúc mừng Tân Miss World

Người đẹp Cộng Hoà Dominican đăng quang Miss World 2026

Xuyên suốt Miss World sẽ diễn ra các vòng thi phụ, và những người đẹp có thành tích tốt sẽ tìm được cơ hội vào thẳng Top 40 chung cuộc. Trước khi chiến thắng ở phần thi Top Model, cô đã liên tục ghi dấu ở các phần thi phụ. Người đẹp lọt Top 20 Head-to-Head Challenge, Top 23 phần thi Tài năng và cùng đội giành chiến thắng ở thử thách nấu ăn.

Trước thềm chung kết diễn ra, 2 chuyên trang là Missosology và Sash Factor đều đánh giá rất cao đại diện Việt Nam. Cả 2 diễn đàn sắc đẹp có tiếng này đều dự đoán Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ đăng quang với ngôi vị cao nhất. Nếu đúng với dự đoán, đây sẽ là thành tích cao nhất của nhan sắc Việt ở đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.