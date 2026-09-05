Nam nghệ sĩ đình đám một thời U60 đi bán cà phê thông báo 1 việc quan trọng

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi thông báo về kế hoạch sẽ thực hiện trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 30 năm ca hát. Nam ca sĩ viết: "Một trong những kế hoạch cần làm trong 2027- Kỷ niệm 30 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng. Một đêm nhạc phá kỷ lục: 100 bài hát chỉ với 300 khách đủ công lực cùng Hưng lập nên thành tích mãi mãi này!".

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Trong đó, diễn viên Cát Tường thắc mắc về số lượng khán giả được giới hạn khá ít: "Sao có 300 khách ít quá vậy anh ơi ít". Đáp lại đàn em, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Đêm này không thể quá nhiều bé ạ".

Bên dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự háo hức, thậm chí xin được đặt vé trước. Một số khán giả lại lo lắng khó có cơ hội sở hữu vé vì chương trình chỉ đón 300 người.

"300 khách thì khả năng mình không có vé rồi các bạn ơi"; "Có vé chưa anh, cho em 2 vé"; "Cho đăng ký vé huynh nhé"; "Anh xí một chỗ nha"... là những bình luận của khán giả. Tuy nhiên đến hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa công bố thời gian cụ thể về chương trình.

Năm 2026, có thể xem là năm "tái sinh" của Đàm Vĩnh Hưng. Anh có nhiều hoạt động đáng chú ý sau thời gian vướng vào những ồn ào như bị cấm biểu diễn 9 tháng và vụ kiện với tỷ phú Mỹ Gerard Richard Williams, chồng ca sĩ Bích Tuyền.

Bên cạnh việc trở lại với các hoạt động âm nhạc, nam ca sĩ còn lấn sân kinh doanh khi mở chuỗi quán cà phê từ tháng 2/2026 thu hút nhiều khách đến thưởng thức.