Nếu chị em 40+ sợ khoe mặt mộc thì hãy nhìn Đoan Trang đây, yêu bản thân trong mọi khoảnh khắc

Giữa thời điểm mạng xã hội ngập tràn những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng, việc một nghệ sĩ nổi tiếng sẵn sàng chia sẻ khoảnh khắc mặt mộc sau khi tập luyện luôn nhận được nhiều sự chú ý. Mới đây, trên trang cá nhân, Đoan Trang đăng tải hình ảnh đang đi bộ trên máy tập với gương mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc buộc gọn và không trang điểm. Đi kèm bức ảnh, nữ ca sĩ hài hước viết: "Nghe nói celeb không ai dám để mặt mộc/chụp cam thường?".

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều người bật cười. Thay vì trả lời bằng lời, Đoan Trang chọn cách chứng minh bằng chính hình ảnh của mình. Không lớp nền hoàn hảo, không son môi rực rỡ, cũng chẳng cần ứng dụng làm đẹp, nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ gương mặt tươi tắn, làn da khỏe và thần thái đầy năng lượng.

Ở tuổi 48, Đoan Trang được xem là một trong những nữ nghệ sĩ giữ phong độ ngoại hình ổn định của showbiz Việt. Điều đáng nói là vẻ trẻ trung của cô không đến từ những thay đổi quá mạnh tay về ngoại hình, mà chủ yếu là kết quả của việc duy trì lối sống khoa học trong nhiều năm.

Nếu theo dõi Đoan Trang, không khó để nhận ra cô là người yêu vận động. Dù lịch trình bận rộn với công việc biểu diễn và chăm sóc gia đình, nữ ca sĩ vẫn dành thời gian tập luyện gần như mỗi ngày. Chạy bộ, đi bộ trên máy, các bài tập tăng sức bền, thiền định... đều là những bộ môn xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của cô. Với Đoan Trang, tập thể dục không chỉ để giữ dáng mà còn là cách tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Không ít người nhận xét rằng ở Đoan Trang có một vẻ đẹp rất "mộc". Ngoài những sự kiện cần trang điểm chuyên nghiệp, cô thường xuất hiện với lớp makeup nhẹ nhàng hoặc gần như để mặt mộc trong những khoảnh khắc đời thường. Chính sự tự nhiên ấy lại tạo nên hình ảnh gần gũi và dễ tạo thiện cảm.

Bên cạnh đó, Đoan Trang cũng được nhiều khán giả đánh giá là một trong số ít nghệ sĩ nữ cùng thế hệ không chạy theo xu hướng can thiệp thẩm mỹ quá đà. Gương mặt của cô qua nhiều năm vẫn giữ được những đường nét quen thuộc, chỉ khác ở thần thái ngày càng đằm thắm và rạng rỡ hơn. Nhiều người cho rằng chính việc không lạm dụng Botox hay các phương pháp làm đẹp xâm lấn đã giúp nữ ca sĩ giữ được biểu cảm tự nhiên và nụ cười rất riêng.

Thực tế, bước vào tuổi trung niên, ngày càng nhiều nghệ sĩ lựa chọn đầu tư vào sức khỏe thay vì chỉ tập trung vào việc níu kéo vẻ ngoài. Hồ Ngọc Hà duy trì nhiều năm với yoga để tăng sự dẻo dai và cân bằng cơ thể. Hồng Nhung gắn bó với pilates và thiền. Trong khi đó, Đoan Trang tìm thấy niềm vui ở chạy bộ. Mỗi người lựa chọn một bộ môn khác nhau, nhưng điểm chung là đều xem việc vận động như một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Các chuyên gia sức khỏe cũng cho rằng sau tuổi 40, việc duy trì thói quen tập luyện đều đặn mang lại nhiều lợi ích hơn cả việc chỉ chăm chăm vào các phương pháp làm đẹp bên ngoài. Vận động giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ duy trì khối cơ, đồng thời góp phần giúp làn da hồng hào và tinh thần tích cực hơn. Đó cũng là lý do nhiều người nói rằng gương mặt sau khi tập thể dục thường có vẻ rạng rỡ rất đặc trưng mà mỹ phẩm khó có thể thay thế.

Bức ảnh mới của Đoan Trang vì thế không chỉ nhận được lời khen về nhan sắc. Điều nhiều người yêu thích hơn cả là sự tự tin và thoải mái của nữ ca sĩ khi xuất hiện với phiên bản chân thật nhất của mình. Trong một thời đại mà việc chỉnh sửa hình ảnh đã trở nên quá phổ biến, sự tự nhiên đôi khi lại là điều khiến người khác ấn tượng nhất.

Có lẽ, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đoan Trang không còn quá bận tâm đến việc phải luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo. Thay vào đó, cô lựa chọn chăm sóc sức khỏe, duy trì thói quen tập luyện và để thời gian chứng minh rằng một lối sống lành mạnh vẫn luôn là "bí quyết làm đẹp" bền vững nhất. Và nhìn hình ảnh nữ ca sĩ mướt mồ hôi nhưng vẫn tràn đầy sức sống, nhiều người cũng phải gật gù rằng có những vẻ đẹp không đến từ lớp trang điểm, mà được nuôi dưỡng từ chính cách mỗi người sống với cơ thể và bản thân mình mỗi ngày.