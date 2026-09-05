10 mỹ nhân sáng giá cho vương miện Miss World 2026

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Theo Ngọc Thanh/VTC News |
05-09-2026 - 22:10 PM |
Lifestyle
Trước đêm chung kết, những cái tên nổi bật được dự đoán sẽ đem về vương miện danh giá lần thứ 73 của Miss World (Hoa hậu Thế giới) đã lộ diện.
Chung kết Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) sẽ diễn ra vào tối 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa với màn tranh tài của 111 thí sinh. Đại diện chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc là cái tên hàng đầu cho danh hiệu hoa hậu. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng chiều cao 1m86, Bảo Ngọc từng giành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental cùng năm. Nền tảng học vấn, khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm thi quốc tế và dự án cộng đồng cũng giúp cô có hồ sơ tương đối phù hợp với tiêu chí của Miss World. Nhiều khán giả đặt niềm tin Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là người đem về vương miện Miss World đầu tiên cho Việt Nam.
Người đẹp Gabriela Botelho (Brazil) cũng là một trong những ứng viên được chú ý. Người đẹp 25 tuổi sở hữu gương mặt sắc nét, vóc dáng cân đối và kinh nghiệm thi sắc đẹp. Cô từng giành Á hậu 2 Miss World Brazil 2021 trước khi trở lại và đăng quang năm 2026. Bên cạnh ngoại hình và khả năng trình diễn, cô còn có dự án hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiếm, phù hợp với tiêu chí “Beauty With a Purpose” của Miss World.
Một thí sinh đáng chú ý trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Miss World 2026 là Asia Rose Simpson đến từ Philippines. Người đẹp mang hai dòng máu Philippines và Mỹ. Cô cao 1m70 và sở hữu gương mặt hài hòa, vẻ ngoài trẻ trung. Tại cuộc thi, người đẹp 18 tuổi chiến thắng “Head to Head Challenge” khu vực châu Á và châu Đại Dương để vào thẳng Top 40. Dự án SED của cô hướng tới việc cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của người trẻ thông qua thể thao, nghệ thuật và khiêu vũ.
Đại diện đến từ Pháp - Indira Ampiot là gương mặt giàu kinh nghiệm sân khấu trong nhóm ứng viên sáng giá của Miss World 2026. Người đẹp 21 tuổi mang dòng máu Pháp gốc Ấn và Guadeloupe. Ampiot gây ấn tượng bởi gương mặt trẻ, đường nét thanh tú và phong thái sang trọng. Cô từng xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, trong đó có thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, trước khi tiếp tục trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ngoài ngoại hình và kinh nghiệm, Ampiot có nền tảng học tập tốt khi từng tốt nghiệp với kết quả cao. Cô dự định theo đuổi lĩnh vực truyền thông, quảng cáo hình ảnh và thiết kế.
Joheirry Mola (Cộng hòa Dominica) cũng nằm trong nhóm các thí sinh được đánh giá cao trong các bảng xếp hạng sắc đẹp. Là người mẫu chuyên nghiệp, cô tốt nghiệp Đại học Iberoamericana (UNIBE) với bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh. Người đẹp 24 tuổi lọt vào Top 20 phần thi Multimedia Challenge, giành chiến thắng phần thi Top Model khu vực châu Mỹ.
Đại diện Nigeria - Tamunosoye Karibi-George (Soye) cũng là cái tên được dự đoán sẽ chiến thắng tại Miss World 2026. Tại cuộc thi năm nay, cô vào Top 40 khi giành chiến thắng Top Model khu vực châu Phi. Ngoài ra, điểm đáng chú ý của Soye là dự án “Beyond Labels”, tập trung vào trẻ em khuyết tật và những người có nhu cầu đặc biệt. Cô muốn nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục và thúc đẩy sự hòa nhập của các nhóm yếu thế.
Đại diện Cộng hòa Czech - Linda Górecká là ứng viên nổi bật nhất khu vực châu Âu. Linda là sinh viên tại Cao đẳng nghề AHOL, chuyên ngành sư phạm mầm non và ngoại khóa. Cô tham gia và hỗ trợ dự án Bellisky giúp đỡ phụ nữ ung thư vú. Cô mong muốn chia sẻ về dự án này tại cuộc thi năm nay. Ở Hoa hậu Thế giới 2026, cô đã lọt vào top 21 phần thi Top Model.
Đại diện Bỉ - Olga Lombardo là nhân tố có khả năng gây bất ngờ ở khu vực châu Âu. Thí sinh 22 tuổi là sinh viên ngành dược, thông thạo tiếng Hà Lan, tiếng Pháp và tiếng Anh. Tại cuộc thi năm nay, đại diện Bỉ đã lọt vào top 20 phần thi Multimedia Challenge, top 24 phần thi thể thao, top 21 phần thi Top Model. Cô được nhận xét có vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển, phù hợp tiêu chí Miss World. Một số chuyên trang sắc đẹp cũng dự đoán cô đăng quang.
Ignacia Fernández - người đẹp Chile gây chú ý bởi ngoại hình sắc sảo và phong cách khá cá tính. Mỹ nhân 27 tuổi hoạt động với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, giám đốc sáng tạo và trưởng nhóm nhạc. Tại Miss World 2026, phần thi tài năng của Fernández cũng gây sốt trên mạng xã hội. Dù không giành chiến thắng, màn trình diễn vẫn được truyền thông quốc tế quan tâm bởi sự khác biệt và khả năng làm chủ sân khấu. Cô cũng từng có cơ hội biểu diễn tại Download Festival ở Anh.
Đại diện Đan Mạch - Josephine Bottger cũng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện. Cô là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Âu. Mỹ nhân 24 tuổi là vũ công chuyên nghiệp. Người đẹp ra nước ngoài năm 17 tuổi để theo đuổi ba lê cổ điển. Cô học tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Oslo và từng biểu diễn với Đoàn Ba lê Thiếu niên Antwerp ở Bỉ. Tại cuộc thi năm nay, Josephine Bottger lọt vào top 24 phần thi nhân ái với dự án hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Ngoài ra, cô cũng lọt vào top 23 phần thi tài năng, top 60 phần thi Top Model.
Theo bạn, ai sẽ đăng quang Miss World 2026?
Theo Ngọc Thanh/VTC News
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