Cường Đô-la ‘khoe’ Lamborghini Temerario đầu tiên về Việt Nam, tiết lộ siêu xe giá khoảng 20 tỷ đồng là quà tặng cho khách mua nhà

Ngày 5/9, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng tải lên trang cá nhân đoạn video "khui công" chiếc siêu xe Lamborghini Temerario màu vàng. Đáng chú ý, dòng trạng thái tiết lộ vị doanh nhân sẽ không phải chủ nhân hay sẽ sử dụng chiếc Lamborghini này.

Lý do bởi chiếc Lamborghini Temerario sẽ thuộc về một khách hàng may mắn khi mua căn hộ, thuộc dự án của tập đoàn do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường sở hữu.

Chiếc Lamborghini Temerario vừa "khui công" là chiếc đầu tiên cập bến thị trường Việt Nam. Hiện chưa rõ xe nhập khẩu dưới dạng chính hãng hay thông qua doanh nghiệp tư nhân.

Ngoại thất của xe sơn màu vàng. Bộ mâm xe không lộ diện do được bọc để tránh bị hư hại trong quá trình vận chuyển. Qua cửa kính xe có thể nhận ra phần sườn ghế ngồi bọc da màu vàng, nên nhiều khả năng xe sẽ sử dụng hai tông màu đen/vàng cho nội thất.

Chiếc Lamborghini Temerario đầu tiên về Việt Nam có ngoại thất và nội thất màu vàng. Ảnh chụp màn hình: Nguyễn Quốc Cường

Tại Việt Nam, Lamborghini cùng nhà phân phối chính thức S&S Group công bố giá bán của Temerario khởi điểm là 19.599.800.000 đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn thêm và chi phí đăng ký biển số.

Lamborghini Temerario có gì?

Lamborghini Temerario được trình làng toàn cầu vào tháng 8/2024, nhằm thay thế mẫu Lamborghini Huracan từng được nhiều đại gia trong nước ưa chuộng. Bản thân doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cũng từng sở hữu một chiếc Lamborghini Huracan độ Mansory màu vàng vào năm 2016.

Temerario là mẫu xe hoàn thiện dải sản phẩm điện khí hóa của Lamborghini (trước đó đã có Revuelto và Urus SE). Xe được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp với 3 mô-tơ điện, cho tổng công suất 907 mã lực. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là 2,7 giây, tốc độ tối đa đạt 343 km/h. Động cơ có thể đạt vòng tua tối đa 10.000 vòng/phút.

Hệ thống khí động học được cải tiến với lực ép phía sau tăng 103% so với Huracan EVO.

Về thiết kế, Lamborghini Temerario nhìn như một phiên bản thu nhỏ của Revuelto. Vóc dáng hình mũi tên của 2 siêu xe Lamborghini nhìn tương đồng nhau, đồng thời cả 2 đều có ống xả sau đặt cao tại trung tâm đuôi xe.

Lamborghini Temerario sử dụng khung nhôm mới giúp tăng độ cứng thêm 20% và tối ưu không gian cabin. Khoang lái được mở rộng với khoảng trống đầu tăng 34 mm, chiều dài để chân tăng 46 mm và tầm nhìn phía trước mở rộng 4,8 độ.

Nội thất được phát triển theo triết lý “một phi công”, trong đó hành khách phụ có màn hình riêng để theo dõi các chỉ số vận hành. Xe được trang bị hệ thống Lamborghini Vision Unit với ba tính năng chính gồm Telemetry 2.0, Memories Recorder và Dashcam an toàn.

Telemetry 2.0 cho phép ghi lại dữ liệu lái và có thể kết hợp với nhịp tim người lái thông qua Apple Watch. Memories Recorder hỗ trợ ghi và chỉnh sửa video hành trình. Dashcam an toàn tự động ghi lại một phút video trong trường hợp va chạm hoặc thao tác khẩn cấp.

Một số hình ảnh tham khảo Lamborghini Temerario: