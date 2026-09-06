Quê hương của HLV Kim Sang Sik sẽ tặng quà tới hơn 400 triệu đồng cho người dân để làm 1 việc “cấp bách”

HLV người Hàn Quốc Kim Sang Sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup lần thứ hai liên tiếp. Ảnh: VFF

Theo tờ ChosunBiz, Chính phủ Hàn Quốc vừa qua đã công bố các chính sách hỗ trợ tiền mặt trực tiếp để khuyến khích các cặp đôi đăng ký kết hôn và sinh con với mức cụ thể tùy thuộc vào khu vực cư trú và số trẻ được sinh.

Theo đó, kể từ năm 2027, Chính phủ Hàn Quốc sẽ trợ cấp khoản tiền hỗ trợ kết hôn 1 triệu won (tương đương hơn 19 triệu đồng) cho các cặp đôi đăng ký kết hôn, không phụ thuộc vào thu nhập của các cặp đôi. Như vậy, mỗi cặp đôi sẽ được nhận khoản trợ cấp này một lần trong đời sau khi đăng ký kết hôn.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ đưa vào áp dụng “trợ cấp hỗ trợ chào đón trẻ sơ sinh," với 10 - 20 triệu won/trẻ (tương đương từ hơn 193 - 387 triệu đồng). Đáng chú ý, số tiền cụ thể sẽ được phân chia theo số con sinh và khu vực cư trú.

Với chính sách trên, nếu một cặp đôi ở Hàn Quốc kết hôn và sinh con, họ có thể nhận được số tiền tổng cộng là hơn 400 triệu đồng.

Đáng chú ý, chính sách này sẽ ưu tiên các gia đình sống ngoài vùng thủ đô Seoul.

Theo Chính phủ Hàn Quốc, hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền sẽ khắc phục hạn chế của chính sách cũ, vì những người có thu nhập thấp và không phát sinh nghĩa vụ thuế không thể hưởng đầy đủ khoản giảm thuế.

Đồng thời, chính sách mới được thiết kế theo hướng ưu tiên các gia đình sinh con ở khu vực ngoài vùng thủ đô Seoul. Do đó, con đầu lòng của các cặp vợ chồng sinh sống ngoài vùng thủ đô có thể được hưởng mức hỗ trợ cao hơn. Cụ thể, khoản tiền này sẽ được chi trả thành 4 đợt.

Bên cạnh những khoản trợ cấp trên, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến áp dụng trợ cấp trẻ em cơ bản. Chính sách này được xây dựng trên cơ sở tích hợp các chính sách hiện hành, bao gồm trợ cấp trẻ em, trợ cấp cha mẹ và phiếu hỗ trợ gặp gỡ đầu tiên. Theo đó, mức trợ cấp trẻ em cơ bản mới dự kiến vào khoảng 200.000 - 400.000 won/tháng, tức là gấp khoảng 2 - 3 lần mức trợ cấp hiện nay.

Chính phủ Hàn Quốc tăng trợ cấp để khuyến khích người dân kết hôn và sinh con. Ảnh: Korea Times

Trước đó, vào ngày 11/8, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cho biết, Nội các nước này đã thông qua dự thảo sửa đổi Nghị định thi hành Luật Bình đẳng việc làm nam nữ và Nghị định thi hành Luật Bảo hiểm việc làm. Trong đó bao gồm các quy định về chế độ nghỉ chăm con ngắn hạn và mở rộng quyền nghỉ phép liên quan đến thai sản, sinh con.

Đáng chú ý, theo quy định mới, kể từ ngày 20/8, người lao động ở Hàn Quốc có thể sử dụng "nghỉ chăm con ngắn hạn" mỗi năm một lần, theo thời gian 1 tuần hoặc 2 tuần, trong những trường hợp chẳng hạn như cơ sở giáo dục của con đóng cửa hoặc nghỉ học, nghỉ hè; con bị bệnh hoặc tai nạn phải nhập viện; hoặc con phải cách ly hay tạm ngừng đến trường do bệnh truyền nhiễm. Thời gian nghỉ ngắn hạn này của người lao động sẽ được tính trong tổng thời gian nghỉ chăm con hiện hành, tối đa 1 năm 6 tháng.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 18/9, Hàn Quốc sẽ triển khai "gói 3 chính sách hỗ trợ người chồng" để tăng cường quyền nghỉ phép của lao động nam trong quá trình vợ mang thai và sinh con.

Hàn Quốc đang có mức sinh thấp và già hóa dân số nhanh

Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc vẫn đang ở mức thấp. Ảnh: Pexel

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Hàn Quốc, trong năm 2025, quốc gia này có 254.500 trẻ được sinh ra, tương ứng tăng 6,8% so với năm 2024. Dù vậy, cũng trong năm 2025, Hàn Quốc ghi nhận số người mất lên tới 363.400 người, từ đó khiến dân số giảm tự nhiên 110.000 người.

Thực tế tổng tỷ suất sinh năm 2025 đạt 0,80 con/phụ nữ, tăng so với năm 2024, nhưng lại vẫn thấp hơn nhiều so với mức 2,1 con cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định.

Tỷ lệ người cao tuổi ở Hàn Quốc đang tiếp tục tăng. Ảnh: Yonhap News

Mặt khác, Hàn Quốc đã chính thức bước vào xã hội siêu già kể từ năm 2025, khi người từ 65 tuổi trở lên chiếm 20,3% dân số. Tỷ lệ này được dự báo sẽ vượt 30% vào năm 2036 và 40% vào năm 2050.

Vì vậy, theo các chuyên gia, việc khuyến khích kết hôn và sinh con ở Hàn Quốc không chỉ là chính sách xã hội, mà còn đồng thời ngày càng trở thành vấn đề liên quan trực tiếp đến nguồn cung lao động, tăng trưởng kinh tế, cũng như tài chính công và khả năng duy trì hệ thống an sinh xã hội.

Bài tham khảo nguồn: ChosunBiz, Yonhap