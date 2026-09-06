Phát hiện 1 người mua không nổi căn hộ 1 phòng ngủ, giờ sở hữu 18 căn nhà trị giá 912 tỷ đồng

Nhiều năm trước khi còn ở độ tuổi 28, Lloyd Edge - Một giáo viên dạy nhạc, từng phải chật vật trả tiền thế chấp cho căn hộ một phòng ngủ. Ở thời điểm ấy, Edge không thể hình dung một tương lai tài chính ổn định nếu chỉ theo đuổi công việc giảng dạy. Vì vậy, anh quyết tâm thay đổi bằng cách dấn thân vào hành trình đầu tư bất động sản.

“Tôi là người đầu tiên trong gia đình tham gia đầu tư. Đối với tôi, đó là cả một quá trình đọc, nghiên cứu và đánh đổi, đôi khi là sự liều lĩnh mà người thân không thể hiểu được” - Anh nói.

Qua quá trình tự học, Edge nhận ra anh có thể sử dụng vốn tích lũy từ căn hộ của mình để mua thêm bất động sản. Anh bắt đầu đầu tư ở Sydney (Úc). Ban đầu, sự liều lĩnh này chỉ mang lại cho Edge những khoản nợ, các căn hộ cho thuê của anh khi đó vẫn mang lại dòng tiền ổn định, nhưng không đủ để trả các khoản vay.

Tuy nhiên thay vì bỏ cuộc, Edge bắt đầu tìm hiểu những phương pháp khác để tạo ra tốc độ tăng trưởng lớn hơn cho danh mục tài sản.

Lloyd Edge

Bước ngoặt đến khi anh thực hiện dự án phát triển bất động sản đầu tiên. Trong dự án này, Edge nhận ra mình có thể “tạo ra” giá trị mới cho bất động sản thay vì chỉ phụ thuộc vào mức tăng giá tự nhiên của thị trường. Số vốn chủ sở hữu mà anh tạo ra từ một dự án tương đương khoảng gấp đôi mức lương cả năm khi còn làm giáo viên. Chính thời điểm đó đã khiến Edge nhận ra mình có thể lặp lại mô hình này để từng bước tiến tới độc lập tài chính.

Edge gọi chiến lược của mình là “rinse and repeat” - có thể hiểu là tạo thêm giá trị, tận dụng phần vốn chủ sở hữu mới hình thành rồi tiếp tục tái đầu tư vào những cơ hội tiếp theo. Cứ như vậy, Edge từng bước mở rộng danh mục thay vì cố gắng kiếm thật nhiều tiền từ một giao dịch duy nhất.

Quá trình này kéo dài gần 10 năm. Đến một thời điểm, nguồn thu nhập thụ động từ bất động sản đã vượt qua mức lương giáo viên, giúp Edge có đủ nền tảng tài chính để nghỉ công việc giảng dạy âm nhạc và tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực bất động sản.

Sau khi đạt được mục tiêu của bản thân, Edge muốn giúp những người khác làm điều tương tự. Anh thành lập Aus Property Professionals - Một công ty môi giới mua bất động sản độc lập hoạt động theo mô hình thu phí dịch vụ. Từ một doanh nghiệp chỉ có 1 trụ sở, công ty sau đó mở rộng với các văn phòng tại Sydney, Melbourne, Brisbane và Adelaide.

Điểm Edge nhấn mạnh không phải là việc khách hàng chỉ cần mua càng nhiều nhà càng tốt. Thay vào đó, anh xây dựng chiến lược riêng dựa trên tình hình tài chính, mục tiêu dài hạn và khả năng chịu đựng rủi ro của từng khách hàng.

Theo Edge, một kế hoạch đầu tư cần xác định rõ loại bất động sản phù hợp, khả năng tăng trưởng, dòng tiền, vị trí và cả phương án thoái vốn trong tương lai. Mỗi thương vụ được hỗ trợ bởi dữ liệu và phân tích thị trường, bao gồm chu kỳ bất động sản, các dự án hạ tầng, xu hướng nhân khẩu học và những khu vực đang hình thành động lực tăng trưởng mới.

Cách tiếp cận này cũng phản ánh những bài học mà Edge từng trải qua khi còn là một nhà đầu tư. Thay vì chỉ quan tâm đến việc hôm nay mua được một căn nhà với giá bao nhiêu, anh tập trung vào câu hỏi tài sản đó có thể đóng vai trò gì trong kế hoạch tài chính 10-15 năm sau.

Hiện tại, Edge sở hữu 18 bất động sản với tổng giá trị hơn 35 triệu USD (khoảng 912 tỷ đồng). Danh mục này bao gồm nhiều loại hình nhà ở và nằm tại cả các thành phố lớn lẫn khu vực địa phương ở Úc.

Ảnh minh họa

Điều đáng chú ý là Edge không xem thành công của mình đơn thuần là câu chuyện kiếm tiền từ bất động sản. Anh đặc biệt quan tâm đến giáo dục tài chính và cho rằng kiến thức về tiền bạc, cách đặt mục tiêu cũng như chiến lược đầu tư nên được phổ biến rộng rãi hơn.

Edge đã viết hai cuốn sách về đầu tư bất động sản là “Positively Geared” và “Buy Now”. Trong đó, “Positively Geared” kể lại chính hành trình từ một giáo viên đến khi xây dựng được danh mục bất động sản trị giá hàng triệu USD. Anh cũng dự kiến phát hành cuốn sách thứ ba mang tên “Set for Life”, tập trung vào chủ đề xây dựng tài sản qua nhiều thế hệ.

Từ một giáo viên 28 tuổi từng loay hoay với khoản vay mua căn hộ đầu tiên đến chủ sở hữu 18 bất động sản trị giá hơn 35 triệu USD (khoảng 912 tỷ đồng), hành trình của Lloyd Edge không bắt đầu bằng một khối tài sản lớn hay một gia đình có truyền thống đầu tư. Điểm thay đổi lớn nhất đến từ việc tự học, chấp nhận những sai lầm ban đầu và sau đó tìm ra một chiến lược có thể lặp lại để liên tục tạo thêm giá trị cho danh mục bất động sản.

(Nguồn: Forbes Australia)