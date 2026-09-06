Trận hòa kịch tính 2–2 giữa Inter Miami CF và Atlanta United trên sân Nu Stadium rạng sáng nay đã biến thành một "cuộc chiến" thực sự trong những phút bù giờ, khép lại bằng bầu không khí hừng hực lửa và hàng loạt pha va chạm nảy lửa giữa cầu thủ hai đội.

Mọi căng thẳng bắt đầu bùng nổ từ phút 87, thời điểm Breel Embolo thực hiện thành công quả phạt đền san bằng tỷ số 2–2 cho Atlanta United sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Fricio Caicedo. Bàn thua muộn như gáo nước lạnh dội vào Inter Miami, đội bóng trước đó tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng nhờ các pha lập công của Casemiro và Luis Suárez.

Trong 8 phút bù giờ ngắn ngủi, tốc độ và tính chất nảy lửa của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm. Inter Miami tràn lên dồn ép toàn bộ đội hình đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Trung tâm của mọi pha bóng vẫn là Lionel Messi, người thi đấu xông xáo trọn vẹn 90 phút. Siêu sao người Argentina liên tục uy hiếp khung thành Atlanta bằng một cú sút hiểm hóc bị thủ môn cản phá, cùng pha dứt điểm đưa bóng tìm đến đúng xà ngang ở chuỗi phạt góc dồn dập cuối trận.

Video: ESPN





Ảnh: ESPN

Sức ép tâm lý đè nặng cùng lối chơi áp sát gay gắt từ phía Atlanta United đã khiến những cái đầu nóng không thể giữ được sự bình tĩnh. Trọng tài chính đã phải liên tục rút thẻ để hạ nhiệt những pha xô xát, nâng tổng số thẻ vàng của trận đấu lên con số 9, bao gồm pha phạm lỗi thô bạo ở phút 90+5 của Matthew Edwards bên phía đội khách. Tình huống này cũng khiến cho Messi không hài lòng, Messi nổi nóng cố trao đổi với đối phương sau tình huống tuy nhiên trận đấu cũng khép lại, với sự can thiệp của các đồng đội, Messi đã rời sân vào phòng thay đồ.