Kịch bản "điên rồ" nhất sắp xảy ra: Messi và Ronaldo đá chung 1 đội bóng?

Theo thông tin từ kênh TNT Sports Argentina, cựu danh thủ Carlos Tevez đang lên kế hoạch tổ chức trận đấu tri ân chia tay sự nghiệp tại sân vận động huyền thoại La Bombonera thuộc câu lạc bộ Boca Juniors. Điểm nhấn gây chấn động truyền thông quốc tế trong sự kiện này là việc cựu tiền đạo 42 tuổi dự định mời cả hai siêu sao hàng đầu thế giới: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng tham góp mặt.

Viễn cảnh Messi và Ronaldo cùng thi đấu sắp xảy ra? (Ảnh: TNT)

Kế hoạch tổ chức trận đấu đã được thống nhất giữa Tevez và ban quản trị Boca Juniors. Dù các chi tiết cụ thể chưa được công bố đầy đủ, công tác chuẩn bị và gửi lời mời đến hai chân sút huyền thoại đang được gấp rút triển khai. Nếu kịch bản này thành hiện thực, đây sẽ là khoảnh khắc lịch sử khi người hâm mộ lần đầu tiên và nhiều khả năng là duy nhất được chứng kiến Messi và Ronaldo khoác chung màu áo trên sân cỏ.

Sự góp mặt của hai siêu sao này xuất phát từ mối quan hệ đồng đội thân thiết trong quá khứ với Tevez. Trong màu áo Manchester United giai đoạn 2007–2009, Tevez và Ronaldo đã tạo nên hàng công vô cùng ăn ý, góp công lớn giúp đội chủ sân Old Trafford chinh phục Premier League và UEFA Champions League. Trong khi đó, Tevez và Messi từng có nhiều năm gắn bó ở các cấp độ đội tuyển Argentina, cùng nhau chinh chiến qua nhiều kỳ World Cup, Copa America và đỉnh cao là tấm HCV Olympic 2004.

Tevez từng thi đấu ở MU với Ronaldo (Ảnh: getty)

Tevez và Messi cùng thi đấu cho tuyển Argentina (Ảnh: SkySport)

Truyền thông Nam Mỹ nhận định sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh sự nghiệp lẫy lừng của Tevez tại Boca Juniors, mà còn tạo nên một cột mốc đặc biệt cho bóng đá thế giới. Trận đấu giao hữu dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của toàn thể người hâm mộ trên toàn thế giới.