Căn nhà 270m², đập thông 3 tầng của Ngô Kiến Huy

Nhắc đến những "nam thần" có sức hút bền bỉ của Vbiz, Ngô Kiến Huy là cái tên khó lòng bỏ qua. Sở hữu diện mạo điển trai, phong độ và vẻ ngoài trẻ trung dù đã hoạt động nghệ thuật gần 2 thập kỷ, nam ca sĩ vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Không chỉ có sự nghiệp ngày càng thăng hoa, Ngô Kiến Huy còn khiến nhiều người trầm trồ bởi khối tài sản đáng nể mà anh tích lũy sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Nổi bật trong số đó phải kể đến căn penthouse trị giá khoảng 22 tỷ đồng (tại thời điểm mua). Không gian sống gây ấn tượng khi được nam ca sĩ đập thông 3 tầng, tạo thành một cơ ngơi rộng khoảng 270m² với thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Từ không gian sinh hoạt chung, phòng ngủ đến phòng gym, từng khu vực đều được Ngô Kiến Huy bố trí chỉn chu, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa thể hiện gu sống hiện đại.

Căn penthouse đập thông 3 tầng của Ngô Kiến Huy có tổng diện tích sử dụng khoảng 270m², được phân chia thành nhiều không gian chức năng như phòng ngủ, phòng thu, phòng gym, phòng thờ và khu vực chứa đồ riêng. Căn nhà được thiết kế theo phong cách mở với hệ cửa kính lớn cùng ban công thoáng đãng, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng đãng cho toàn bộ không gian.

Phòng khách liền kề khu vực bếp, có diện tích khoảng 50m², tạo nên một không gian sinh hoạt chung rộng rãi và liền mạch. Nội thất được Ngô Kiến Huy lựa chọn kỹ lưỡng theo phong cách hiện đại, đề cao sự gọn gàng nhưng vẫn chú trọng tính thẩm mỹ. Mỗi góc trong nhà đều được bài trí chỉn chu, tạo cảm giác sang trọng mà không quá cầu kỳ. Đáng chú ý, phòng khách gây ấn tượng với mảng tường màu xám làm điểm nhấn, một bên là hệ cửa kính lớn mở ra ban công, bên còn lại là cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên. Sự kết hợp giữa những đường nét hiện đại, chất liệu kính và thiết kế cầu thang độc đáo khiến khu vực này trở thành một trong những điểm nhấn bắt mắt nhất của căn penthouse.

Phía sau phòng khách là khu vực bếp kết hợp không gian ăn uống được Ngô Kiến Huy thiết kế rộng rãi, thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi. Gian bếp sử dụng kiểu chữ L, vừa tối ưu diện tích vừa tạo sự thuận tiện trong quá trình nấu nướng. Hệ tủ bếp được bố trí gọn gàng, trong đó phần lớn thiết bị được thiết kế âm tủ, mang đến tổng thể hiện đại, liền mạch và thoáng mắt. Đối diện bàn ăn là hệ tủ trưng bày rượu, vừa đáp ứng nhu cầu lưu trữ vừa trở thành một chi tiết trang trí giúp không gian thêm phần sang trọng. Tông xám chủ đạo kết hợp cùng chất liệu gỗ tạo nên sự cân bằng hài hòa, giữ được vẻ hiện đại nhưng vẫn mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi cho khu vực sinh hoạt chung.

Phòng ngủ của Ngô Kiến Huy trên tầng 2 được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, đồng điệu với tổng thể kiến trúc của căn penthouse. Nam ca sĩ ưu tiên cách bài trí gọn gàng, sử dụng những món nội thất có thiết kế tinh giản cùng gam màu trung tính, tạo nên không gian nghỉ ngơi nhẹ nhàng, thư thái và dễ chịu. Trong phòng còn có một phòng để đồ riêng được bố trí khá tiện nghi. Tại đây có cả máy giặt khô và hệ thống là quần áo tự động, giúp việc chăm sóc và bảo quản trang phục trở nên thuận tiện hơn. Cách bố trí này không chỉ tối ưu công năng mà còn mang đến cảm giác chỉn chu, hiện đại cho không gian riêng của nam ca sĩ.

Tận dụng diện tích rộng rãi, tầng 3 của penthouse được Ngô Kiến Huy bố trí thành phòng tập gym riêng với đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe hằng ngày. Không gian tập luyện được thiết kế thoáng đãng, tiện nghi, giúp nam ca sĩ có thể chủ động duy trì thói quen tập luyện ngay tại nhà. Bên ngoài phòng gym là khu vườn tiểu cảnh xanh mát với nhiều cây cối và một hồ cá, mang đến cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên dù nằm ở vị trí trên cao. Sự kết hợp giữa không gian tập luyện và không gian sống xanh khiến tầng 3 trở thành một góc sinh hoạt đa năng và thú vị của căn penthouse.