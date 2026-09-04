Căn nhà 100 tỷ của Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn là một trường hợp khá đặc biệt của Vbiz. Suốt gần 20 năm đứng trên sân khấu, nam ca sĩ xây dựng được vị trí riêng bằng âm nhạc, những concert quy mô và hình ảnh lịch lãm, kín tiếng. Thế nhưng càng ít nói về đời tư, cuộc sống phía sau ánh đèn của anh lại càng khiến công chúng tò mò. Không chỉ sở hữu sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, Hà Anh Tuấn còn được biết đến với xuất thân trong một gia đình có nền tảng kinh tế vững vàng. Gia đình nam ca sĩ hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như thương mại, du lịch và xây dựng, với các thành viên cùng tham gia phụ trách những mảng khác nhau. Bởi vậy, trước cả khi có được vị trí và thành công như hiện tại, Hà Anh Tuấn vốn đã lớn lên trong điều kiện khá đủ đầy.

Đáng chú ý hơn cả là căn nhà gia đình Hà Anh Tuấn từng sinh sống nằm ngay mặt tiền, đối diện Dinh Thống Nhất (TP.HCM) - vị trí khiến xuất thân của nam ca sĩ càng nhận được nhiều sự chú ý. Cũng từ nền tảng gia đình khá giả, anh từng được gắn với cách gọi “công tử”. Thế nhưng Hà Anh Tuấn lại không nhận mình như vậy. Nam ca sĩ từng chia sẻ bản thân có lối sống khá giản dị, thậm chí cẩn thận trong chuyện chi tiêu, khác với hình dung về một “công tử nhà giàu” mà nhiều người vẫn nghĩ.

Nền tảng gia đình có thể là một phần lý do Hà Anh Tuấn có điều kiện thuận lợi để theo đuổi nghệ thuật, nhưng tài sản riêng của anh không chỉ đến từ việc được gia đình hậu thuẫn. Từ những năm đầu sự nghiệp, anh đã vừa đi hát vừa tham gia công việc kinh doanh, sau đó phát triển sự nghiệp riêng trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí. Và một trong những tài sản khiến công chúng đặc biệt chú ý chính là căn penthouse tại trung tâm TP.HCM.

Năm 2022, mạng xã hội từng xôn xao trước thông tin một nam ca sĩ hạng A chi khoảng 100 tỷ đồng để sở hữu penthouse duplex tại một khu căn hộ hàng hiệu cao cấp, tọa lạc trên quỹ đất đắt giá bậc nhất TP.HCM. Căn hộ nằm ở tầng cao, sở hữu vị trí và mức giá đủ khiến danh tính chủ nhân nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán. Sau một thời gian dân mạng “truy tìm”, Hà Anh Tuấn đã trực tiếp xác nhận mình chính là vị chủ nhân được nhắc tới. Khi được hỏi về căn penthouse trị giá khoảng 100 tỷ đồng, nam ca sĩ chỉ bật cười rồi trả lời ngắn gọn: “Đúng”.

Không chỉ gây choáng bởi mức giá khoảng 100 tỷ đồng, căn penthouse của Hà Anh Tuấn còn thuộc dạng “nhà trên cao” đúng nghĩa khi nằm ở tầng cao của một khu căn hộ hàng hiệu trên quỹ đất đắt giá tại trung tâm TP.HCM. Không gian sống rộng gần 240m², được thiết kế dạng duplex với hai tầng riêng biệt, đủ rộng để chia thành 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm.

Cách phân chia không gian cũng cho thấy độ thoải mái của căn nhà. Hai phòng ngủ được bố trí ở tầng dưới, trong khi tầng trên dành cho hai phòng còn lại, bao gồm phòng ngủ chính. Đáng chú ý, hai phòng ngủ sở hữu phòng tắm khép kín bên trong, vừa tăng sự riêng tư vừa tạo cảm giác chẳng khác nào những phòng nghỉ trong khách sạn cao cấp. Với diện tích lớn trải trên hai tầng, căn penthouse vì thế mang cảm giác của một căn nhà thực thụ giữa tầng không hơn là một căn hộ thông thường.

Điểm gây ấn tượng nhất có lẽ là phòng khách rộng hơn 65m², được tổ chức theo kiểu không gian mở cùng khu vực phòng ăn. Qua những hình ảnh phối cảnh được công bố, khu vực này sử dụng bảng màu khá nhẹ với trắng, kem, be và các sắc gỗ ấm, tạo cảm giác sang nhưng không nặng nề. Bộ sofa lớn chiếm vị trí trung tâm, kết hợp bàn trà, ghế lounge và thảm trải sàn có họa tiết, trong khi hệ cửa kính lớn chạy sát trần giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào không gian. Cách bố trí này cũng khiến phòng khách như được mở rộng thêm về phía ban công và cảnh quan bên ngoài.

Phòng ăn và bếp được nối liền với phòng khách thay vì tách thành những khu vực độc lập. Hình ảnh phối cảnh cho thấy khu bếp đi theo hướng tối giản, sử dụng hệ tủ phẳng và các gam màu trung tính, giữ cho tổng thể không bị rối mắt dù diện tích căn hộ lớn. Đây cũng là kiểu thiết kế khá đặc trưng của các căn hộ hàng hiệu: bếp được xem như một phần của không gian sinh hoạt chung thay vì chỉ là khu vực nấu nướng.

Nếu phòng khách là nơi phô diễn độ rộng thì master bedroom lại là nơi "ăn tiền" nhất ở phần view. Phòng ngủ chính được đặt ở tầng trên, hướng về phía sông Sài Gòn và bến du thuyền Grand Marina. Chỉ cần kéo rèm, toàn bộ khung cảnh thành phố và mặt sông trở thành một phần của căn phòng - từ ánh sáng ban ngày cho tới skyline Sài Gòn khi lên đèn.

Hà Anh Tuấn từng nói anh không xem tiền là thước đo duy nhất của một ngôi nhà. Với anh, một căn nhà "đáng tiền" phải là nơi khiến chủ nhân thấy tự hào, muốn trở về, đồng thời có thể phản ánh phong cách sống và tạo cảm hứng. Điều này khá khớp với lựa chọn penthouse: thay vì chỉ mua thêm diện tích, anh mua cả vị trí, tầm nhìn, thiết kế và một hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.