Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây 1 công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới": Nằm giữa Vịnh Tiên ở Nam Bộ, học theo mô hình Singapore, Mỹ đã làm từ lâu

Giữa Cần Giờ, nơi vốn được biết tới với những cánh rừng ngập mặn đặc trưng của vùng Nam Bộ, một quần thể vui chơi quy mô lớn đang dần thành hình. Bên cạnh công viên nước, thế giới băng giá hay khu vui chơi mùa đông, Safari tại đây còn có một hạng mục khá đặc biệt: nhà chim rộng gần 1 ha.

Theo thông tin chủ đầu tư cung cấp, vườn chim tại VinWonders Cần Giờ được giới thiệu có quy mô thuộc dạng lớn nhất thế giới. Cách phát triển những không gian chim quy mô lớn như vậy không phải điều hoàn toàn mới. Tại Nam Phi, Singapore hay Mỹ, những "aviary" khổng lồ từ lâu đã trở thành điểm đến nơi du khách không chỉ đứng ngoài quan sát mà có thể bước vào chính không gian sống của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cá thể chim.

Phối cảnh Vinhomes Cần Giờ đang được thi công (Ảnh Chủ đầu tư)

Nhà chim 9.600 m² giữa quần thể vui chơi 122 ha tại Vịnh Tiên

Theo thông tin đang được chủ đầu tư công bố, nhà chim nằm trong vườn thú mở Safari thuộc quần thể vui chơi giải trí rộng 122 ha của Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP.HCM. Khu vui chơi này thuộc The Haven Bay - Vịnh Tiên, phân khu được định hướng tập trung nhiều hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng và thương mại của dự án.

Riêng nhà chim có diện tích 9.600 m², tương đương 0,96 ha, và được giới thiệu sẽ quy tụ nhiều loài quý hiếm. Trong cùng quần thể 122 ha còn có công viên chủ đề Lễ hội, công viên nước, Nhà hát Trống đồng, vườn thú mở Safari, "Thế giới băng giá" dành cho một số loài động vật vùng lạnh và Winter Wonderland rộng 30.000 m² với núi tuyết nhân tạo, sân băng, khu trượt tuyết, zipline...

Như vậy, nhà chim không được đặt như một điểm tham quan riêng biệt, mà trở thành một mắt xích trong chuỗi trải nghiệm động vật - vui chơi - băng tuyết của VinWonders Cần Giờ.

Phối cảnh khu vực nhà chim tạo bởi AI

Du khách trải nghiệm nhà chim - Ảnh minh họa thực hiện bởi AI

Nam Phi, Singapore biến "nhà chim" thành một thế giới để khách bước vào

Để hình dung một nhà chim quy mô lớn có thể mang tới trải nghiệm gì, Birds of Eden tại Plettenberg Bay, Nam Phi là ví dụ điển hình.

Guinness World Records hiện ghi nhận Birds of Eden là "largest walk-through aviary", tức aviary đi bộ xuyên qua lớn nhất thế giới theo tiêu chí một công trình riêng biệt dạng single-span. Không gian này chiếm khoảng 2,3 ha, được che phủ bởi khoảng 3,2 ha lưới, điểm cao nhất của mái lên tới 55 m. Bên trong có khoảng 1,2 km đường đi, nhiều đoạn được nâng cao để khách quan sát chim ở tầng tán cây. Khoảng 3.500 cá thể thuộc 220 loài có thể di chuyển tự do trong không gian này.

Điểm khác biệt nằm ở cách tham quan. Du khách không đứng ngoài những chiếc lồng nhỏ mà đi xuyên qua rừng cây, men theo các lối đi trong khi chim bay phía trên hoặc xuất hiện ngay quanh mình. Chính cách tổ chức này biến việc "xem chim" thành một hành trình khám phá thiên nhiên kéo dài hàng giờ.

Birds of Eden ở Nam Phi (Ảnh Garden Route)

Singapore phát triển ý tưởng đó theo hướng còn quy mô hơn về trải nghiệm. Bird Paradise thuộc Mandai Wildlife Reserve có khoảng 3.500 cá thể thuộc hơn 400 loài, được chia vào 8 aviary mà khách có thể đi xuyên qua. Mỗi khu tái hiện một hệ sinh thái khác nhau, từ rừng châu Phi, vùng đất ngập nước Nam Mỹ tới những cánh đồng lúa Đông Nam Á hay rừng bạch đàn Australia.

Riêng Heart of Africa - aviary lớn nhất tại đây - rộng khoảng 1,55 ha, quy tụ khoảng 80 loài. Thay vì xem từng chuồng riêng biệt, du khách di chuyển qua những không gian cây xanh, mặt nước và các tuyến đường ở nhiều cao độ, quan sát nhiều loài cùng tồn tại trong một môi trường được thiết kế gần với sinh cảnh tự nhiên.

Bird Paradise - Singapore (Ảnh Tripadvisors)

Ở Mỹ, khách có thể tự tay cho chim ăn

National Aviary tại Pittsburgh, Mỹ lại đẩy mạnh yếu tố tương tác. Đây là cơ sở chuyên về chim với hơn 500 cá thể chim và các động vật khác, đại diện cho hơn 150 loài. Những habitat dạng walk-through cho phép khách tiến gần tới các loài chim đang bay tự do, quan sát chúng làm tổ, bơi, kiếm ăn hay tương tác trong không gian sống.

Khách còn có thể xem các buổi cho chim ăn, nghe chuyên gia giới thiệu, xem chim săn mồi bay ngay phía trên khán giả hoặc tham gia những trải nghiệm trả phí như tự tay cho Rainbow Lorikeet ăn nectar. National Aviary thậm chí còn có Birdly - thiết bị thực tế ảo mô phỏng cảm giác bay như một loài chim.

Các mô hình tại Nam Phi, Singapore và Mỹ cho thấy điểm hấp dẫn của một "nhà chim" hiện đại không chỉ nằm ở diện tích hay số lượng động vật. Xu hướng chung là giảm cảm giác ngăn cách giữa người và động vật, thay vào đó tạo những không gian nhập vai để khách đi xuyên qua sinh cảnh, quan sát chim ở khoảng cách gần và kết hợp vui chơi với tìm hiểu về thiên nhiên, tập tính cũng như bảo tồn.

Tại National Aviary - Mỹ, du khách có thể cho chim ăn trực tiếp (Ảnh Visit Pittsburgh)

Với VinWonders Cần Giờ, chủ đầu tư hiện chưa công bố liệu nhà chim 9.600 m² sẽ có cầu trên cao, hoạt động cho chim ăn, trình diễn hay những trải nghiệm tương tác tương tự các địa điểm quốc tế nói trên. Vì vậy, chưa thể khẳng định mô hình tại Cần Giờ sẽ giống hoàn toàn Birds of Eden, Bird Paradise hay National Aviary.

Dù vậy, sự xuất hiện của một nhà chim gần 1 ha giữa Safari và quần thể vui chơi 122 ha cho thấy khách đến Vịnh Tiên trong tương lai có thể không chỉ tìm tới các trò chơi cảm giác mạnh hay những trải nghiệm băng tuyết. Nếu đi theo hướng mà Nam Phi, Singapore và Mỹ đã phát triển từ lâu, sức hút của công trình này sẽ không chỉ nằm ở chữ "lớn", mà còn ở cách du khách được đưa đến gần hơn với thế giới của các loài chim.