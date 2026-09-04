Mối quan hệ của Trần Bích Hạnh - vợ Văn Thanh và mẹ chồng

Sau khi chính thức về chung một nhà bằng chuỗi lễ cưới hoành tráng vào giữa năm 2026, cuộc sống hôn nhân của hậu vệ Vũ Văn Thanh cùng hot girl phòng gym - doanh nhân Trần Bích Hạnh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Không chỉ thu hút bởi sự đồng điệu về cả ngoại hình lẫn tiềm lực tài chính, cặp đôi còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi lối sống văn minh, tình cảm gia đình gắn kết và cách ứng xử tinh tế của nàng dâu mới.

Mối quan hệ thân thiết, hiếu thảo với mẹ chồng

Những chia sẻ thường nhật của Trần Bích Hạnh trên mạng xã hội cho thấy cô đã nhanh chóng hòa nhập và giữ mối quan hệ vô cùng khăng khít với gia đình nhà chồng. Nhân ngày giỗ của bố chồng, nàng WAG đã đăng tải những khoảnh khắc giản dị, đầm ấm khi cùng gia đình quây quần chuẩn bị. Đi kèm với đó là lời bộc bạch xúc động: "Thật may mắn khi được làm con dâu của mẹ Giàng (mẹ của Văn Thanh)". Sự trân trọng và lòng biết ơn chân thành dành cho mẹ chồng giúp Bích Hạnh ghi điểm tuyệt đối trong mắt cộng đồng mạng. Trước đó, trong các đợt lễ nghi cưới hỏi, cô cũng từng nhận về nhiều lời khen ngợi nhờ sự khéo léo, chu đáo, vẹn toàn với cả gia đình hai bên.

Bích Hạnh chia sẻ hình ảnh của mẹ Văn Thanh lên mạng xã hội (Ảnh: FBNV)

Cô nàng có mối quan hệ tốt với mẹ chồng (Ảnh: FBNV)

Tổ ấm 3 người bình yên và sự thấu hiểu từ người bạn đời

Hôn lễ của Văn Thanh và Bích Hạnh từng gây xúc động mạnh khi khoảnh khắc cô dâu lần đầu công khai con gái riêng được chia sẻ rộng rãi. Trên sân khấu, chính bé gái là người trao nhẫn cho mẹ và nam cầu thủ. Hành động bảo vệ, yêu thương và lời hứa chân thành của Văn Thanh dành cho hai mẹ con đã minh chứng cho tình yêu chín chắn và bản lĩnh của hậu vệ sinh năm 1996.

Bước vào cuộc sống gia đình, Văn Thanh không ngại ngần trao trọn sự tin tưởng cho bà xã. Nam cầu thủ thoải mái giao việc quản lý tài chính cho vợ quán xuyến. Cả hai hiện đang tập trung xây dựng, hoàn thiện căn hộ mới tại Hà Nội để an cư lâu dài.

Sau khi kết hôn, Bích Hạnh không chỉ chu toàn việc nhà, thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ chồng thi đấu mà còn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp riêng. Bên cạnh công việc kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp, cô vẫn kiên trì theo học ngành Y khoa. Đáp lại, Văn Thanh luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ và đồng hành cùng vợ trong mọi hành trình học tập lẫn công việc. Sự vun vén từ hai phía, nền tảng tài chính vững vàng cùng sự ủng hộ từ gia đình đã giúp cuộc sống hậu hôn nhân của Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh ngày càng thêm đong đầy, hạnh phúc.

Bích Hạnh công khai đã có con riêng trong lễ cưới (Ảnh: FBNV)

Cả hai đang xây dựng tổ ấm hạnh phúc

Văn Thanh đưa hết tiền lương cho vợ giữ (Ảnh: FBNV)