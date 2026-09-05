1 cửa hàng của thương hiệu đồ uống nổi tiếng bất ngờ thông báo ngưng phục vụ từ hôm nay: Vị trí "vàng" giữa Thủ đô

Ngày 5/9, Every Half - một thương hiệu đồ uống phát thông báo về việc tạm ngưng phục vụ tại cửa hàng Bưu điện Hà Nội. Theo nội dung được thương hiệu đăng tải, thời gian tạm ngưng bắt đầu từ ngày 5/9/2026 và cửa hàng dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 10/9/2026.

Trang chủ của thương hiệu cho biết việc tạm đóng cửa được thực hiện theo thông báo chung từ phía Bưu điện Hà Nội nhằm phục vụ các công tác liên quan đến tòa nhà. Thương hiệu đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì sự bất tiện và cho biết sẽ cập nhật, xác nhận thời gian mở cửa trở lại trong thời gian sớm nhất.

Theo website chính thức của Every Half, cửa hàng Bưu điện Hà Nội có địa chỉ tại 10 Lê Thạch, Hoàn Kiếm và được thương hiệu giới thiệu là địa điểm thứ 4 của mình tại Hà Nội.

Thông báo được đăng tải trên trang chính thức của thương hiệu

Đây cũng là một trong những điểm bán có vị trí đáng chú ý của Every Half. Bưu điện Hà Nội nằm sát hồ Hoàn Kiếm, nơi tập trung lượng lớn người dân và du khách, đặc biệt vào cuối tuần. Chỉ trong khoảng hơn một năm, khu vực này đã có sự hiện diện của nhiều thương hiệu F&B như Starbucks, Highlands Coffee, Every Half và Phúc Long.

Việc Every Half tạm ngưng phục vụ tại đây vì vậy có thể khiến một số khách hàng đang có kế hoạch ghé cửa hàng trong những ngày tới phải thay đổi địa điểm.

Khách hàng có thể tham khảo 4 địa điểm khác tại Hà Nội

Trong thời gian điểm Bưu điện Hà Nội tạm nghỉ, người dân và du khách vẫn có thể lựa chọn những cơ sở khác của Every Half tại Thủ đô.

Đáng chú ý nhất với khách đang vui chơi quanh hồ Hoàn Kiếm là Every Half Phố Chả Cá, tại 6B Chả Cá, Hoàn Kiếm. Website chính thức của thương hiệu giới thiệu đây là một trong những cửa hàng đầu tiên của Every Half khi đặt chân tới Hà Nội. Với vị trí trong khu phố cổ, cơ sở này thuận tiện cho những khách vốn dự định ghé điểm Bưu điện Hà Nội.

Tại Ba Đình, thương hiệu có cửa hàng ở 19C Ngọc Hà. Theo Every Half, địa điểm này nằm trong khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh, do đó cũng thuận tiện với du khách có lịch trình tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chùa Một Cột và các điểm đến lân cận.

Ảnh Jandi.tv

Ảnh Đi cùng Trí

Một lựa chọn khác là Every Half Châu Long, số 36 Châu Long, Ba Đình. Trên website, thương hiệu mô tả đây là một không gian cà phê mang màu sắc Hà Nội cũ, nằm giữa khu vực trung tâm thành phố.

Ngoài các điểm nói trên, Every Half Times City mới xuất hiện tại Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hà Nội. Dữ liệu địa điểm hiện ghi nhận cửa hàng này đang hoạt động, qua đó bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng ở khu vực phía đông nam trung tâm Thủ đô.

Thương hiệu cà phê specialty xuất phát từ TP.HCM

Every Half là thương hiệu cà phê specialty của Việt Nam, có xuất phát điểm tại TP.HCM. Theo phần giới thiệu chính thức của doanh nghiệp, Every Half Bean được hình thành từ năm 2016. Đến tháng 6/2021, thương hiệu mở xưởng rang đầu tiên và phát triển thành Every Half Coffee Roasters.

Thay vì chỉ phát triển như một chuỗi quán cà phê thông thường, Every Half định vị mình là một nhà rang, tập trung vào nguyên liệu, quá trình rang và trải nghiệm cà phê specialty. Thương hiệu cho biết lựa chọn mức rang từ sáng đến vừa nhằm lưu giữ đặc tính hương vị của từng loại hạt; đồng thời trực tiếp làm việc với một số nông hộ để hỗ trợ khâu sau thu hoạch và xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch hơn.

Ảnh Every Half

Danh mục của Every Half hiện có cả cà phê Việt Nam và quốc tế. Riêng bộ sưu tập mùa vụ 2026 xuất hiện nhiều sản phẩm từ vùng nguyên liệu trong nước như Arabica Sơn La, Arabica Cầu Đất, Liberica M'Drak và Fine Robusta Cư M'Gar. Ngoài đồ uống tại cửa hàng, thương hiệu còn kinh doanh cà phê rang, drip bag và các sản phẩm phục vụ nhiều phương pháp pha khác nhau.