Việt Nam có sân bay từng chỉ khai thác duy nhất 1 đường bay: Sắp thay đổi hoàn toàn sau 2.400 tỷ đồng nâng cấp, đường băng đủ sức đón Airbus A321

Từng chỉ duy trì một đường bay thường lệ kết nối Cà Mau với TP.HCM và chủ yếu phục vụ những dòng máy bay nhỏ như ATR72, Cảng hàng không Cà Mau đang trải qua đợt nâng cấp quy mô lớn với tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng.

Cụ thể, trước khi tạm đóng cửa để thực hiện dự án nâng cấp, mạng bay tại Cảng hàng không Cà Mau khá hạn chế. Vietnam Airlines cho biết VASCO - đơn vị thuộc Vietnam Airlines Group - khai thác duy nhất đường bay TP.HCM - Cà Mau và ngược lại, với tần suất một chuyến mỗi ngày bằng ATR72 hoặc ATR42.

Hạ tầng sân bay khi đó cũng phù hợp chủ yếu với những loại tàu bay cỡ nhỏ. Đường cất hạ cánh chỉ dài 1.500m, rộng 30m, sân đỗ có diện tích khoảng 7.200m2. Theo Vietnam Airlines, năng lực hạ tầng có thể phục vụ các chuyến bay bằng ATR72; đây cũng là loại máy bay được sử dụng thường xuyên trên tuyến kết nối Cà Mau với TP.HCM.

Ảnh VnEconomy

Việc chỉ có một tuyến bay thường lệ khiến hành khách từ nhiều địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng muốn đến Cà Mau bằng đường hàng không thường phải nối chuyến qua TP.HCM. Đây cũng là một trong những điểm cho thấy dư địa kết nối hàng không của địa phương vẫn còn khá lớn.

Tình trạng này được kỳ vọng sẽ thay đổi sau dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau. Theo Cục Hàng không Việt Nam, sân bay tạm đóng cửa từ 7h ngày 30/10/2025 đến 23h59 ngày 31/10/2026 để thi công. Đây là khoảng thời gian gần một năm mà sân bay không phục vụ các chuyến bay thương mại.

Công trường 2.400 tỷ đồng chạy nước rút, đường băng mới dài 2.400m

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở khu bay. Theo ACV, dự án xây dựng đường cất hạ cánh mới kích thước 2.400m x 45m, tức dài hơn đường băng cũ khoảng 900m, với kết cấu bảo đảm khai thác các loại tàu bay Airbus A320, A321 và tương đương.

Bên cạnh đó là đường lăn dài 128m nối đường băng với sân đỗ. Sân đỗ mới có kích thước 182 x 112,5m, đủ khả năng bố trí 3 vị trí đỗ A320/A321 cùng lúc.

Nhà ga hành khách hiện hữu cũng được cải tạo, mở rộng để nâng công suất lên khoảng 500.000 hành khách nội địa mỗi năm và có khả năng tiếp tục mở rộng lên 1 triệu hành khách/năm khi phát sinh nhu cầu. Hàng loạt hạng mục khác như đường tuần tra, hệ thống thoát nước khu bay, hàng rào và camera an ninh, hệ thống đèn hiệu hàng không và thiết bị hạ cánh chính xác cũng được đầu tư đồng bộ.

Ảnh phối cảnh sân bay Cà Mau tạo bởi AI

Ở thời điểm đầu tháng 9/2026, sân bay vẫn là một đại công trường. Theo cập nhật gần nhất của TTXVN ngày 24/8, dự án đã đạt trên 62% khối lượng. Hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tăng ca, tăng kíp, nhiều hạng mục được thi công xuyên đêm nhằm bảo đảm tiến độ.

Trên công trường, sau 21h, các xe lu, xe thảm bê tông nhựa và xe tải chở vật liệu vẫn hoạt động tại khu vực thi công đường băng. Ban quản lý dự án đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu bố trí thêm nhân lực, máy móc và kiểm soát chất lượng các hạng mục trước khi đưa vào sử dụng.

Theo cập nhật mới nhất từ Ban quản lý dự án được TTXVN dẫn ngày 24/8, bay hiệu chuẩn dự kiến được tiến hành trong tháng 10 và sân bay được đưa vào khai thác trong tháng 11/2026. Đây là mốc mới hơn so với kế hoạch bay hiệu chuẩn trong tháng 9 từng được công bố trước đó.

Không chỉ hạ tầng, các bước chuẩn bị cho việc vận hành trở lại cũng đã được triển khai. Ngày 3/9, Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm với lực lượng an ninh hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, nhằm nâng cao nghiệp vụ, khả năng phối hợp và xử lý tình huống thực tế.

Ảnh Báo Cà Mau

Từ ATR72 lên A321, cơ hội mở rộng mạng bay

Khả năng tiếp nhận Airbus A320/A321 được xem là thay đổi quan trọng đối với Cảng hàng không Cà Mau. Trước đây, việc khai thác chủ yếu dựa vào ATR72 khiến quy mô chuyến bay và lựa chọn tàu bay của các hãng bị giới hạn.

Ngày 31/7, ông Phạm Thanh Lâm, Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau cho biết Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Cà Mau - TP.HCM bằng Airbus A321 sau khi sân bay mở lại. Một số thông tin được công bố khi đó cho biết phương án dự kiến là một chuyến mỗi ngày.

Đối với tuyến Cà Mau - Hà Nội, hãng đánh giá đây là thị trường có tiềm năng và đang tiếp tục nghiên cứu phương án khai thác. Tuy nhiên, đến đầu tháng 9/2026 chưa có lịch bay chính thức được công bố, vì vậy các tuyến ngoài TP.HCM hiện vẫn nên được xem là kế hoạch hoặc định hướng mở rộng mạng bay.

Ảnh VOV

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau được định hướng đạt cấp 4C, công suất khoảng 1 triệu hành khách và 1.000 tấn hàng hóa mỗi năm, đáp ứng khai thác các loại máy bay Code C như A320, A321 hoặc tương đương.

Như vậy, sự thay đổi tại sân bay Cà Mau không đơn thuần là kéo dài thêm 900m đường băng. Từ một sân bay trước khi cải tạo chỉ duy trì duy nhất một đường bay thường lệ và chủ yếu phục vụ máy bay nhỏ, nơi đây đang được nâng cấp để có thể tiếp nhận dòng A321 phổ biến trên mạng bay nội địa.

Nếu các mốc tiến độ hiện tại được bảo đảm, từ đầu tháng 11/2026, hành khách có thể bắt đầu chứng kiến diện mạo mới của cửa ngõ hàng không vùng cực Nam, cùng kỳ vọng về nhiều lựa chọn kết nối thuận tiện hơn trong những năm tới.