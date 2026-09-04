Madam Pang không giấu được cảm xúc

Trước đó, vào tối ngay 3/9, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Madam Pang không giấu được sự phấn khích trước chiến thắng thứ hai liên tiếp của U20 Thái Lan tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Đăng kèm loạt ảnh các cầu thủ trẻ thi đấu, ăn mừng cùng kết quả trận đấu, bà viết ngắn gọn: "Trận cuối cùng. Tôi chỉ cần thêm 1 điểm để đến vòng chung kết tại Trung Quốc năm 2027".

Dòng trạng thái cho thấy niềm tin lớn của Madam Pang sau khi U20 Thái Lan vượt qua U20 Turkmenistan với tỷ số 1-0, qua đó nâng thành tích lên 6 điểm sau hai lượt trận và tạm thời dẫn đầu bảng F. Trước mắt, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng sẽ bước vào cuộc đối đầu mang tính quyết định với U20 Iraq. Một kết quả hòa sẽ giúp họ duy trì vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé tới vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.

Chiến thắng của lứa cầu thủ trẻ mang đến tín hiệu tích cực cho bóng đá Thái Lan trong thời điểm đội tuyển quốc gia vừa trải qua nỗi buồn sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026. Vì thế, việc Madam Pang nhanh chóng chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Chỉ khoảng 10 giờ sau đó, nữ Chủ tịch tiếp tục đăng một trạng thái khác nhưng với tâm trạng nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Kèm theo bức ảnh đời thường, Madam Pang viết: "Thứ Sáu hay hạnh phúc, tùy vào những gì tôi viết. Hãy ở nơi làm việc, làm việc cả ngày. Và ngày mai, tôi cũng sẽ có một khoảng nghỉ ngơi đầy đủ".

Từ niềm vui với chiến thắng của U20 Thái Lan đến những chia sẻ giản dị về công việc và thời gian nghỉ ngơi, hai bài đăng liên tiếp phần nào cho thấy nhịp sống bận rộn của Madam Pang. Sau những áp lực và biến động của bóng đá Thái Lan, bà dường như đã nhanh chóng hướng sự chú ý về những tín hiệu tích cực phía trước, trong đó có màn thể hiện đáng khích lệ của thế hệ U20.

Nualphan Lamsam, sinh năm 1966 tại Bangkok, được đông đảo người hâm mộ biết đến với tên gọi Madam Pang. Năm 2024, bà trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, với 68/73 phiếu ủng hộ, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong suốt 108 năm kể từ khi FAT được thành lập.

Bên cạnh vai trò nổi bật trong nền bóng đá Thái Lan, bà còn là thành viên của gia tộc Lamsam, một dòng họ kinh doanh lâu đời và có tầm ảnh hưởng tại xứ Chùa Vàng. Gia tộc Lamsam gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Kasikornbank, một trong những định chế tài chính lớn tại Thái Lan. Theo thống kê của Forbes, ngân hàng này hiện thuộc nhóm ba tổ chức dẫn đầu nước này về quy mô tổng tài sản, đạt khoảng 144 tỷ USD.

Với gia tài "khủng", Madam Pang nhiều lần gây chú ý bởi sự đầu tư mạnh mẽ dành cho bóng đá. Trong thời gian hơn hai năm làm trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia Thái Lan, truyền thông sở tại từng thống kê bà đã chi số tiền lên tới hàng triệu USD để thưởng cho cầu thủ và thành viên ban huấn luyện ở đội tuyển quốc gia lẫn U23 Thái Lan.

Mới đây, nữ doanh nhân tiếp tục treo thưởng 2 triệu baht, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng, sau khi đội tuyển Thái Lan giành vị trí dẫn đầu vòng bảng. Những khoản thưởng này được xem là cách Madam Pang khích lệ tinh thần các cầu thủ trước những mục tiêu quan trọng.

Bên cạnh các khoản thưởng, bà cũng từng sử dụng nguồn lực cá nhân để hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) khi tổ chức này đối mặt với những vấn đề tài chính. Đầu năm 2026, Madam Pang được cho là đã tự bỏ tiền để thanh toán một phần khoản nợ lên tới hàng trăm triệu baht, tiếp tục cho thấy sự gắn bó và mức độ đầu tư đáng kể của bà đối với bóng đá Thái Lan.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)