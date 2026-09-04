Chi Pu không ngừng đẹp dù ở ngưỡng U35

Chi Pu từ lâu đã ghi dấu ấn với nhan sắc ngày càng thăng hạng, nhưng điều khiến cô luôn giữ được sức hút còn nằm ở gu thời trang biến hóa và cực kỳ có gu. Dù diện váy điệu đà, street style cá tính hay những outfit đi biển đầy màu sắc, người đẹp sinh năm 1993 đều biết cách tạo điểm nhấn để tổng thể vừa bắt mắt vừa thời thượng. Mỗi lần lên đồ, Chi Pu lại mang đến một công thức ăn mặc thú vị, khiến dân tình không khỏi xuýt xoa còn hội chị em thì có thêm không ít cảm hứng mặc đẹp. Cùng ngắm loạt outfit mùa hè đẹp lịm tim của Chi Pu để xem cô nàng đã biến hóa phong cách ra sao!

Mới đây nhất, Chi Pu đăng tải bộ ảnh khoe style tông hồng cực ngọt ngào nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, thời thượng, không hề tạo cảm giác sến súa. Cô diện nguyên set hồng gồm áo cổ yếm và chân váy dài ngang gối, khoe trọn vẻ ngoài nữ tính, yêu kiều mà vẫn đầy cuốn hút. Với outfit này, Chi Pu chọn phối cùng giày cao gót và khéo léo chọn túi xách đồng điệu, tạo nên tổng thể hài hòa, bắt mắt và càng tôn lên nét ngọt ngào của vẻ ngoài.

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Chi Pu xinh như thiên thần, mặc đẹp như một "hệ tư tưởng" khiến chị em khó lòng rời mắt. Trong một outfit, cô gợi ý cho chị em một thiết kế đầm cực xinh, phù hợp diện đi tiệc hay xuống phố. Chiếc váy hai dây dáng ngắn ôm nhẹ cơ thể, kết hợp cùng những họa tiết nhỏ xinh, không quá cầu kỳ nhưng đủ tạo điểm nhấn cho tổng thể. Cô khéo léo hoàn thiện outfit bằng những món phụ kiện nhỏ, thanh mảnh, vừa vặn, giúp set đồ thêm tinh tế mà vẫn giữ được vẻ nữ tính, cuốn hút.

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Street style của Chi Pu chưa một lần khiến dân tình phải thất vọng. Thả dáng giữa Paris, cô diện nguyên set đen đơn giản nhưng cực kỳ sành điệu, kết hợp áo 2 dây cùng quần lửng trendy và hoàn thiện outfit bằng một đôi guốc cao gót. Set đồ vừa tôn dáng vừa nịnh da, mang đến cho Chi Pu vẻ ngoài hiện đại, cá tính mà vẫn đầy nữ tính. Chị em nào đang muốn F5 tủ đồ hay thử làm mới phong cách có thể tham khảo ngay công thức phối đồ này.

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Mùa hè là mùa của những chuyến đi biển, và Chi Pu cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Nữ ca sĩ khiến dân tình mê mẩn với outfit cực “slay” nhưng vẫn điệu đà, diện set đồ kẻ phối tông xanh - hồng - trắng bắt mắt, gồm chân váy ngắn kết hợp bikini bên trong. Cách phối này vừa mang đến vẻ ngoài trẻ trung, nổi bật, vừa giúp outfit đi biển thêm phần kín đáo và tinh tế. Chị em chuẩn bị đi biển hay nghỉ dưỡng đừng vội bỏ qua những set bikini đi kèm chân váy - vừa có thêm một cách biến tấu trang phục, vừa dễ dàng tạo diện mạo xinh xắn, thời thượng hơn.

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Chi Pu tiếp tục gợi ý một set bikini siêu xinh với họa tiết chấm bi cùng dáng quần ngắn điệu đà, mang đến vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa nổi bật. Để outfit vàng tươi thêm bắt mắt, cô khéo léo phối cùng sơ mi đồng điệu và khăn ren đội đầu, tạo nên tổng thể hài hòa mà vẫn đầy cá tính. Cách mix match đơn giản nhưng cực kỳ có gu, giúp diện mạo đi biển thêm phần sành điệu và cuốn hút.

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