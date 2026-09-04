Con trai 1 Hoa hậu Việt xuất hiện chớp nhoáng cùng mẹ bỗng "gây bão" vì quá ngầu, cách được giáo dục càng đáng khen

Sau nhiều năm rời xa ánh đèn showbiz để dành thời gian vun vén tổ ấm, Hoa hậu Thùy Lâm vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi chia sẻ hình ảnh gia đình. Đặc biệt, hai con của cô là Anh Khôi và Thùy Anh ngày càng lớn phổng phao, sở hữu ngoại hình nổi bật.

Mới đây, một đoạn clip Thùy Lâm nhảy cùng con trai Anh Khôi được đăng tải trên trang cá nhân nhận được nhiều sự chú ý. Cậu bé sinh năm 2010 nay đã cao vượt trội, được cho là đã hơn 1,86 m. Đứng cạnh mẹ, Anh Khôi chẳng khác nào một chàng trai trưởng thành. Nhiều người còn hài hước nhận xét hai mẹ con trông như chị em.

Đoạn clip Thùy Lâm nhảy cùng con trai Anh Khôi nhận được nhiều sự chú ý (Ảnh cắt từ clip)

Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao và diện mạo sáng sủa, Anh Khôi còn từng khiến nhiều người bất ngờ bởi khả năng sử dụng tiếng Anh và sự tự tin trước đám đông.

Từ khi còn học tiểu học, cậu bé đã có cơ hội đại diện cho khối phát biểu trong lễ bế giảng. Khi ấy, Anh Khôi tự tin trình bày những suy nghĩ về quãng thời gian học tập của mình, gửi lời cảm ơn tới thầy cô, cha mẹ và nhắn nhủ các em học sinh nhỏ tuổi.

Được mẹ dạy dỗ chu đáo

Từ khi con còn nhỏ, nàng hậu từng chia sẻ cô áp dụng cách giáo dục khá kỷ luật, gần giống môi trường quân đội. Con được hình thành nếp sinh hoạt rõ ràng: sáng 7h30 thức dậy, buổi tối muộn nhất 8h30 đi ngủ. Khi đến giờ ngủ, con tự lên giường chứ không cần bố mẹ bế ẵm, dỗ dành.

Đến giờ ăn, con ngồi đúng chỗ của mình, không chạy nhảy lung tung. Chơi xong, con cũng phải tự cất đồ chơi về vị trí cũ. Đến giờ ngủ, bố mẹ chỉ cần nhắc một lần là con tự giác thực hiện. Nhờ được rèn nếp từ sớm, Thùy Lâm từng nhận xét con trai lớn lên khá dễ bảo, không nhõng nhẽo và có tính tự lập. Cách dạy này cho thấy cô không chỉ chú trọng việc con được học gì, mà còn quan tâm đến việc con hình thành những thói quen như thế nào.

Một điểm đáng chú ý khác trong cách nuôi dạy con của vợ chồng Thùy Lâm là sự thống nhất giữa bố và mẹ.

Nàng hậu từng chia sẻ, hai vợ chồng đôi khi cũng có những bất đồng trong chuyện dạy con. Tuy nhiên, họ có một nguyên tắc rõ ràng: khi bố đang dạy con thì mẹ không can thiệp, khi mẹ đang nói thì bố không đứng ra bênh con. Nếu hai người có điều gì cần tranh luận, họ sẽ chờ lúc riêng tư để trao đổi với nhau, tuyệt đối không tranh luận trước mặt con. Đây là cách giúp con không rơi vào tình trạng “bố nói một đằng, mẹ nói một nẻo”, đồng thời giữ được sự tôn trọng đối với cả cha lẫn mẹ.

Thùy Lâm cũng từng cho biết cô khá tin tưởng vào cách dạy con của chồng.

Bên cạnh việc rèn nếp sống, vợ chồng nàng hậu còn tạo điều kiện để các con được trải nghiệm thế giới bên ngoài. Những chuyến du lịch, các hoạt động vui chơi, thể thao hay những buổi đi chơi cùng bố mẹ đều trở thành một phần trong tuổi thơ của hai con.

Đặc biệt, Thùy Lâm không xây dựng hình ảnh một người mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc. Trên trang cá nhân, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đi chơi, làm đẹp hay trò chuyện, "đu trend" cùng các con như những người bạn.

Ảnh: FBNV

Có lẽ cũng bởi vậy mà cách giáo dục của nàng hậu nhận được nhiều thiện cảm. Kỷ luật nhưng không khô cứng, yêu thương nhưng không nuông chiều, cho con trải nghiệm nhưng vẫn đặt ra giới hạn, đó là những điều có thể nhìn thấy trong hành trình nuôi con của cô.

Từ một cậu bé từng sợ hãi, muốn mẹ đưa về nhà trong ngày đầu vào lớp 1, Anh Khôi giờ đã trở thành một thiếu niên cao lớn, tự tin và có khả năng diễn đạt tốt.

Ngoại hình nổi bật có thể là điều khiến mọi người chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng phía sau một cậu bé được khen là “soái ca”, điều đáng nói hơn có lẽ là những năm tháng được bố mẹ rèn cho tính tự lập, kỷ luật và sự tự tin.

Và đó cũng là điều mà nhiều cha mẹ mong muốn ở con: không nhất thiết phải trở thành một đứa trẻ hoàn hảo, nhưng khi bước ra khỏi vòng tay gia đình, con đủ bản lĩnh để tự đứng trên đôi chân của mình.