Tất cả người dân có bất động sản chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Phòng) đã phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao mới xuất hiện trên địa bàn. Các đối tượng đã tinh vi làm giả "Giấy mời" của cơ quan chính quyền để dụ dỗ người dân cài đặt phần mềm gián điệp, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại thông minh và đánh cắp toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng.

Lợi dụng quy định cấp mã định danh bất động sản

Chiêu trò lừa đảo này xuất hiện đúng vào thời điểm chính sách quản lý bất động sản bước sang giai đoạn mới. Kể từ ngày 01/9/2026, cơ quan chức năng chính thức áp dụng lộ trình cấp và đồng bộ mã định danh bất động sản trên phạm vi toàn quốc nhằm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và quản lý tài sản minh bạch.

Nhiều người dân vẫn còn băn khoăn về quy trình thực hiện, chưa nắm rõ cách thức cấp mã tự động trên hệ thống dữ liệu số. Lợi dụng điều đó, các nhóm đối tượng đã lập tức dựng lên kịch bản giả danh cơ quan quản lý đất đai để dẫn dụ người dân "đi làm thủ tục định danh tài sản gấp", biến chính sách mới thành công cụ thao túng tâm lý và trục lợi bất chính.

Bóc trần kịch bản thao túng tâm lý qua 4 bước bài bản

Khác với các hình thức gọi điện đe dọa trước đây, thủ đoạn mới được dàn dựng công phu nhằm đánh vào ý thức chấp hành pháp luật của người dân thông qua 4 bước:

Bước 1: Làm giả giấy mời hành chính: Đối tượng tự thiết kế, in ấn và chuyển phát "Giấy mời" mang danh nghĩa Ủy ban nhân dân hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp đến tận nhà người dân, hoặc gửi bản chụp qua Zalo, Facebook. Nội dung yêu cầu công dân có mặt để hoàn tất thủ tục kê khai dữ liệu đất đai hoặc cấp mã định danh tài sản theo quy định mới.

Bước 2: Yêu cầu chuẩn bị thiết bị chính chủ: Văn bản giả mạo yêu cầu người dân khi đi phải mang theo điện thoại thông minh cùng SIM số chính chủ với lý do phục vụ đồng bộ dữ liệu vào hệ thống định danh tài sản số.

Bước 3: Dẫn dụ cài đặt phần mềm độc hại: Khi tiếp cận nạn nhân (hoặc hướng dẫn từ xa qua mạng), đối tượng gửi một đường link lạ và thuyết phục người dân tải ứng dụng dịch vụ công giả mạo (dưới dạng tệp APK bên ngoài hệ thống kho ứng dụng chính thức).

Bước 4: Chiếm đoạt quyền điều khiển và rút tiền: Ngay khi được cấp quyền truy cập sâu (đặc biệt là quyền trợ năng - Accessibility Service), mã độc lập tức kiểm soát thiết bị, âm thầm đọc tin nhắn chứa mã OTP và thực hiện lệnh chuyển sạch tiền trong tài khoản ngân hàng sang các tài khoản trung gian.

Quy tắc phòng ngừa "4 KHÔNG" và giải pháp ứng phó khẩn cấp

Nhằm bảo vệ an toàn tài sản, Công an phường Trần Hưng Đạo khuyến cáo toàn thể người dân tuyệt đối tuân thủ quy tắc "4 KHÔNG":

Không bấm vào bất kỳ đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo hay các nền tảng mạng xã hội.

Không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không rõ ràng ngoài hai kho ứng dụng chính thống là CH Play (Google Play) và App Store.

Không cấp quyền hạn sâu (quyền quản trị thiết bị, quyền trợ năng, theo dõi màn hình) cho các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Không tin và không thực hiện theo các yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã xác thực OTP từ bất kỳ cá nhân nào tự xưng là cán bộ, công chức làm việc qua điện thoại hay mạng xã hội.

Cơ quan chức năng lưu ý: Các thủ tục liên quan đến đất đai và mã định danh bất động sản đều được giải quyết thông qua Cổng Dịch vụ công chính thức hoặc tại Bộ phận Một cửa, không qua các đường link lạ hay ứng dụng gửi riêng. Khi nhận được văn bản mời làm việc có dấu hiệu bất thường, người dân cần đến trực tiếp trụ sở UBND phường hoặc Công an cơ sở gần nhất để kiểm tra, xác minh.

Trong trường hợp đã lỡ bấm vào đường link độc hại hoặc cài đặt ứng dụng, người dùng phải lập tức ngắt toàn bộ kết nối mạng (Wi-Fi, 4G/5G), tháo thẻ SIM, đồng thời mang điện thoại đến cơ quan công an hoặc các đơn vị kỹ thuật uy tín để được hỗ trợ khóa tài khoản ngân hàng và xử lý thiết bị kịp thời.