Thông tin mới về việc cấp căn cước công dân, áp dụng từ 1/9

Ngày 1/9/2026, Nghị định số 301/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 63/2024/NĐ-CP về thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính.

Trong đó, một thay đổi đáng chú ý với các gia đình có con nhỏ là việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi được bổ sung vào quy trình liên thông điện tử cùng đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa - Nguồn Thông tin Chính phủ





Có thể làm căn cước cho trẻ ngay khi đăng ký khai sinh

Theo Nghị định 301/2026/NĐ-CP, trong quá trình thực hiện các thủ tục liên thông cho trẻ dưới 6 tuổi, người đại diện hợp pháp có thể đồng thời đề nghị cơ quan chức năng cấp thẻ căn cước cho trẻ.

Cụ thể, sau khi giải quyết đăng ký thường trú, hồ sơ điện tử sẽ được chuyển qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tới Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước của Bộ Công an để thực hiện việc cấp thẻ. Dữ liệu điện tử về khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp trong quy trình liên thông cũng được khai thác để tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử của trẻ theo quy định.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đánh giá điểm mới này giúp cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp không phải thực hiện riêng một thủ tục cấp thẻ căn cước nếu có nhu cầu, mà có thể đăng ký ngay khi thực hiện thủ tục khai sinh liên thông trên môi trường điện tử. Việc kết nối dữ liệu giữa hệ thống hộ tịch, cư trú, bảo hiểm và căn cước cũng hướng tới giảm thủ tục và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Đối với thủ tục cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi theo quy trình này, thời gian giải quyết không quá 5 ngày làm việc, tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ điện tử trên hệ thống. Trong khi đó, thời gian giải quyết nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ BHYT thông thường không quá 3 ngày làm việc; nếu cần xác minh, thời gian tối đa là 5 ngày làm việc.

Trẻ vừa sinh ra có bắt buộc phải làm căn cước?

Đây cũng là điểm người dân cần đặc biệt lưu ý. Quy định mới không đồng nghĩa với việc từ ngày 1/9, mọi trẻ vừa sinh ra đều bắt buộc phải được cấp thẻ căn cước.

Theo Điều 19 Luật Căn cước, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Trong khi đó, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Nghị định 301/2026/NĐ-CP cũng quy định rõ, việc cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi trong quy trình liên thông điện tử chỉ được thực hiện khi người đại diện hợp pháp có đề nghị tại bước nộp hồ sơ trực tuyến.

Như vậy, cha mẹ có thể lựa chọn làm căn cước cho con ngay từ khi trẻ mới được đăng ký khai sinh, nhưng đây không phải nghĩa vụ bắt buộc. Nếu gia đình chưa có nhu cầu cấp thẻ ở thời điểm này, trẻ vẫn không thuộc nhóm bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp căn cước.

Một điểm khác cũng cần phân biệt là việc trẻ dưới 6 tuổi được cấp căn cước không phải quy định lần đầu xuất hiện từ ngày 1/9/2026.

Luật Căn cước, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, đã cho phép cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi theo nhu cầu. Đối với người dưới 6 tuổi, người đại diện hợp pháp có thể thực hiện thủ tục qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Nếu trẻ chưa được đăng ký khai sinh, thủ tục cấp căn cước có thể thực hiện thông qua thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh. Bộ Công an cũng từng hướng dẫn nội dung này khi Luật Căn cước bắt đầu có hiệu lực.

Vì vậy, điểm mới đáng chú ý từ ngày 1/9/2026 nằm ở việc hoàn thiện và bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông điện tử, giúp việc thực hiện của người dân thuận tiện hơn.

Trẻ dưới 6 tuổi không phải lấy vân tay, mống mắt

Một thuận lợi khác đối với các gia đình là trẻ dưới 6 tuổi không phải thực hiện việc thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học khi cấp thẻ.

Khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước quy định người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi; cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với nhóm tuổi này. Quy định tiếp tục được nhắc lại trong Nghị định 301/2026/NĐ-CP.

Ảnh minh họa - Nguồn Công an Thanh Hóa

Điều này khác với trẻ từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi. Theo Luật Căn cước, ở nhóm tuổi này, trẻ cùng người đại diện hợp pháp phải đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định.